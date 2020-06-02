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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6252625362546255 Додано: Сер 03 чер, 2020 00:01 freeze написав: А чего будущий президент Байден уже который раз селфится с преклоненными коленями перед криминальным майданом ?



А то как в прошлый раз неудобно получится, поливали Трампа грязью здесь, а он бац и Президент.

Сейчас грязью поливают черный майдан, а потом Байден бац и президент, и героям тамошнего майдана амнистия и награды. А чего будущий президент Байден уже который раз селфится с преклоненными коленями перед криминальным майданом ?А то как в прошлый раз неудобно получится, поливали Трампа грязью здесь, а он бац и Президент.Сейчас грязью поливают черный майдан, а потом Байден бац и президент, и героям тамошнего майдана амнистия и награды.

потому, что Байден де***, ради сиюминутной выгоды на выборах он закладывает такую бомбу под основание государственности США, что потом никому мало не покажется. потому, что Байден де***, ради сиюминутной выгоды на выборах он закладывает такую бомбу под основание государственности США, что потом никому мало не покажется. unicdima

Повідомлень: 516 З нами з: 10.06.19 Подякував: 29 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2020 00:07 unicdima написав: потому, что Байден де***, ради сиюминутной выгоды на выборах он закладывает такую бомбу под основание государственности США, что потом никому мало не покажется. потому, что Байден де***, ради сиюминутной выгоды на выборах он закладывает такую бомбу под основание государственности США, что потом никому мало не покажется.

Ще один "патріот України", який дуже переживає за США і Байдена. Ще один "патріот України", який дуже переживає за США і Байдена. andrijk777

Повідомлень: 2208 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2020 00:12 19yuriy91 написав: местные шедрые, однако - напоили, накурили и ещё и с собой пакет травки дали....

молочные реки, кисельные берега.... местные шедрые, однако - напоили, накурили и ещё и с собой пакет травки дали....молочные реки, кисельные берега....

а сказки порохоботов про секретный приказ не выдавать оружия лучше?

типичный аватар.

лживый подонок Олешко будет бесноваться или засунет язык в одно место? а сказки порохоботов про секретный приказ не выдавать оружия лучше?типичный аватар.лживый подонок Олешко будет бесноваться или засунет язык в одно место? unicdima

Повідомлень: 516 З нами з: 10.06.19 Подякував: 29 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6252625362546255 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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