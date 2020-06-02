Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:А чего будущий президент Байден уже который раз селфится с преклоненными коленями перед криминальным майданом ?
А то как в прошлый раз неудобно получится, поливали Трампа грязью здесь, а он бац и Президент. Сейчас грязью поливают черный майдан, а потом Байден бац и президент, и героям тамошнего майдана амнистия и награды.
потому, что Байден де***, ради сиюминутной выгоды на выборах он закладывает такую бомбу под основание государственности США, что потом никому мало не покажется.
В США продолжаются протесты в связи со смертью при задержании в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда. Иногда акции перерастают в столкновения с полицией. Протесты охватили несколько десятков американских городов, при этом в некоторых городах полицейские и военнослужащие Национальной гвардии высказывают солидарность с протестующими. В Фергюсоне (штат Миссури) полицейские опустились перед активистами на колено и простояли так девять минут (именно столько полицейский Дерек Чавен удерживал свое колено на шее Флойда). Жесты солидарности также демонстрировали сотрудники полиции в Майами, Вашингтоне, Нью-Йорке, Флориде и Калифорнии.