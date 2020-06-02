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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:48

  Shram написав:Я просто представил на секунду что к протестующим прилетает высший гос.чиновник Китая или России, и выражает всяческое им поощрение, обещает поддержку своей страны, призывает их строить баррикады, оказывать сопротивление полиции и так далее.....

Просто аналогия, для размышления.....

так аналогии между Майданом и американскими криминальными беспорядками никакой нет.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:58

  unicdima написав:
  Shram написав:Я просто представил на секунду что к протестующим прилетает высший гос.чиновник Китая или России, и выражает всяческое им поощрение, обещает поддержку своей страны, призывает их строить баррикады, оказывать сопротивление полиции и так далее.....

Просто аналогия, для размышления.....

так аналогии между Майданом и американскими криминальными беспорядками никакой нет.

а чем майдан был лучше?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:58

Re: Політичні дискусії

unicdima написав:
  Shram написав:Я просто представил на секунду что к протестующим прилетает высший гос.чиновник Китая или России, и выражает всяческое им поощрение, обещает поддержку своей страны, призывает их строить баррикады, оказывать сопротивление полиции и так далее.....

Просто аналогия, для размышления.....

так аналогии между Майданом и американскими криминальными беспорядками никакой нет.


Это кто сказал ?

А чего будущий президент Байден уже который раз селфится с преклоненными коленями перед криминальным майданом ?

А то как в прошлый раз неудобно получится, поливали Трампа грязью здесь, а он бац и Президент.
Сейчас грязью поливают черный майдан, а потом Байден бац и президент, и героям тамошнего майдана амнистия и награды.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 00:01

  freeze написав:А чего будущий президент Байден уже который раз селфится с преклоненными коленями перед криминальным майданом ?

А то как в прошлый раз неудобно получится, поливали Трампа грязью здесь, а он бац и Президент.
Сейчас грязью поливают черный майдан, а потом Байден бац и президент, и героям тамошнего майдана амнистия и награды.

потому, что Байден де***, ради сиюминутной выгоды на выборах он закладывает такую бомбу под основание государственности США, что потом никому мало не покажется.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 00:07

  unicdima написав:потому, что Байден де***, ради сиюминутной выгоды на выборах он закладывает такую бомбу под основание государственности США, что потом никому мало не покажется.

Ще один "патріот України", який дуже переживає за США і Байдена.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 00:12

  19yuriy91 написав:местные шедрые, однако - напоили, накурили и ещё и с собой пакет травки дали....
молочные реки, кисельные берега....

а сказки порохоботов про секретный приказ не выдавать оружия лучше?
типичный аватар.
лживый подонок Олешко будет бесноваться или засунет язык в одно место?
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 07:29

В США продолжаются протесты в связи со смертью при задержании
в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда. Иногда акции перерастают в столкновения с полицией. Протесты охватили несколько десятков американских городов, при этом в некоторых городах полицейские и военнослужащие Национальной гвардии высказывают солидарность с протестующими. В Фергюсоне (штат Миссури) полицейские опустились перед активистами на колено и простояли так девять минут (именно столько полицейский Дерек Чавен удерживал свое колено на шее Флойда). Жесты солидарности также демонстрировали сотрудники полиции в Майами, Вашингтоне, Нью-Йорке, Флориде и Калифорнии.

https://www.currenttime.tv/a/us-police- ... 48530.html
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 08:23

Самый топовый пранк. Чувак ходит по городу, и ставит всех на колени )))))

Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 03 чер, 2020 08:34, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 08:26



А почему мгновенно сносятся мои посты?
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 08:38

К прогрессивной борьбе за права чернокожего населения присоединился и Париж. Там тоже уже что-то горит, а недовольные ласкаются с парнями в полицейской форме. Лозунги те же — black lives matter, полиция — плохая, а убийцы Джорджа Флойда должны быть наказаны.

и коронавирус сразу как-то растворился в воздухе

https://t.me/breakingmash/18384
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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