Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Shram написав:Я просто представил на секунду что к протестующим прилетает высший гос.чиновник Китая или России, и выражает всяческое им поощрение, обещает поддержку своей страны, призывает их строить баррикады, оказывать сопротивление полиции и так далее.....
Просто аналогия, для размышления.....
так аналогии между Майданом и американскими криминальными беспорядками никакой нет.
Shram написав:Я просто представил на секунду что к протестующим прилетает высший гос.чиновник Китая или России, и выражает всяческое им поощрение, обещает поддержку своей страны, призывает их строить баррикады, оказывать сопротивление полиции и так далее.....
Просто аналогия, для размышления.....
так аналогии между Майданом и американскими криминальными беспорядками никакой нет.
а чем майдан был лучше?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Shram написав:Я просто представил на секунду что к протестующим прилетает высший гос.чиновник Китая или России, и выражает всяческое им поощрение, обещает поддержку своей страны, призывает их строить баррикады, оказывать сопротивление полиции и так далее.....
Просто аналогия, для размышления.....
так аналогии между Майданом и американскими криминальными беспорядками никакой нет.
Это кто сказал ?
А чего будущий президент Байден уже который раз селфится с преклоненными коленями перед криминальным майданом ?
А то как в прошлый раз неудобно получится, поливали Трампа грязью здесь, а он бац и Президент. Сейчас грязью поливают черный майдан, а потом Байден бац и президент, и героям тамошнего майдана амнистия и награды.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:А чего будущий президент Байден уже который раз селфится с преклоненными коленями перед криминальным майданом ?
А то как в прошлый раз неудобно получится, поливали Трампа грязью здесь, а он бац и Президент. Сейчас грязью поливают черный майдан, а потом Байден бац и президент, и героям тамошнего майдана амнистия и награды.
потому, что Байден де***, ради сиюминутной выгоды на выборах он закладывает такую бомбу под основание государственности США, что потом никому мало не покажется.
В США продолжаются протесты в связи со смертью при задержании в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда. Иногда акции перерастают в столкновения с полицией. Протесты охватили несколько десятков американских городов, при этом в некоторых городах полицейские и военнослужащие Национальной гвардии высказывают солидарность с протестующими. В Фергюсоне (штат Миссури) полицейские опустились перед активистами на колено и простояли так девять минут (именно столько полицейский Дерек Чавен удерживал свое колено на шее Флойда). Жесты солидарности также демонстрировали сотрудники полиции в Майами, Вашингтоне, Нью-Йорке, Флориде и Калифорнии.
К прогрессивной борьбе за права чернокожего населения присоединился и Париж. Там тоже уже что-то горит, а недовольные ласкаются с парнями в полицейской форме. Лозунги те же — black lives matter, полиция — плохая, а убийцы Джорджа Флойда должны быть наказаны.