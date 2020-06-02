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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6252625362546255
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:18

  Schmit написав:
  freeze написав:Кандидат в президенты США Джо Байден посетит похороны Джорджа Флойда, чья гибель вследствие задержания полицией привела к массовым акциям протеста по всем Соединенным штатам, похоронная церемония пройдёт на следующей неделе в Хьюстоне, штат Техас.
Демократы готовятся сделать Байдена публичным лидером протестного движения, противопоставив его Трампу.

Не факт, что эти протесты поднимут рейтинг Байдена. Грабежи и мародерства могут серьезно его уменьшить.


Глубоко не знаю ситуацию в США, но посмотрел вчера видео с протестов в Вашингтоне.
Во-первых на вскидку половина протестующих белые, во-вторых достаточно мирно постояли.

Вероятно не всё так просто там, как нам отсюда кажется.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:19

  Тракторист написав:
  unicdima написав:
  Shram написав:Я просто представил на секунду что к протестующим прилетает высший гос.чиновник Китая или России, и выражает всяческое им поощрение, обещает поддержку своей страны, призывает их строить баррикады, оказывать сопротивление полиции и так далее.....

Просто аналогия, для размышления.....

так аналогии между Майданом и американскими криминальными беспорядками никакой нет.

а чем майдан был лучше?


Странный вопрос.
В одном случае страна выбирала путь (ну так, может преувеличено, но все же).
В другом, копы перестарались, не первый раз и не последний.
В первом случае не помню мародерства и выноса магазинов (ну не будем же про свободных ордилососсов)
В другом странный какой-то протест против расовой дискриминации - укради кроссовки. :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:25

Аукнулося!

  Вкладчик1234 написав:

А почему мгновенно сносятся мои посты?

«Хатина дядька Тома» (англ. Uncle Tom's Cabin; Life Among the Lowly) — роман американської письменниці Гаррієт Бічер-Стоу антирабовласницького спрямування, опублікований 1852 року. На думку історика Вілла Кауфмана роман «сприяв утвердженню підґрунтя громадянської війни».

Стоу була вчителькою й активною аболіціоністкою. Головним персонажем свого роману вона зробила дядька Тома, старого чорношкірого раба, відданого своїм білим господарям. Роман, написаний у дусі сентименталізму, зображує реалії життя рабів, водночас проводячи думку, що християнська любов здатна здолати навіть таке негативне явище, як рабство.

Сучасні критики й читачі критикують роман за зверхній опис чорношнірих персонажів, особливо стосовно зовнішнього вигляду, мови, поведінки, а також пасивності в сприйнятті своєї долі, характерної для дядька Тома. Використання в романі звичних стереотипів має тим більше значнення, оскільки «Хатина дядька Тома» була бестселером у всьому світі. Як наслідок своєї популярності книга, ілюстації до неї, сценічні постановки за її сюжетом сприяли вкоріненню цих стереотипів у психології американців.

Серед стереотипів чорношкірих у «Хатині дядька Тома» тип «щасливого чорного» в образі лінового й безтурботного Сема, світлошкірої «трагічної мулатки» як об'єкта сексуальних домагань в образах Елізи, Кассі й Еммелін, доброї чорної годувальниці — тут одразу кілька образів, серед них Маммі, куховарка на плантації Сент-Клерів, стереотип чорної дитини, який отримав назву «піканіні», в образі Топсі, та образ дядька Тома, африканця, який надто запобігає перед білими. За задумом Стоу Том мав бути «шляхетним героєм». Стереотип «запобіжливого дурня, що кланяється білим», вочевидь склався як наслідок сценічних постановок, які Стоу не могла контролювати.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:38

  vano80 написав:
  Тракторист написав:
  unicdima написав:так аналогии между Майданом и американскими криминальными беспорядками никакой нет.

а чем майдан был лучше?


Странный вопрос.
В одном случае страна выбирала путь (ну так, может преувеличено, но все же).
В другом, копы перестарались, не первый раз и не последний.
В первом случае не помню мародерства и выноса магазинов (ну не будем же про свободных ордилососсов)
В другом странный какой-то протест против расовой дискриминации - укради кроссовки. :mrgreen:


Повод:
Майдан - начался с жестокого разгона митинга и последующего возмущения обществом излишней агрессивностью полиции
Американские погромы - начался с жестокого убийства чернокожего и последующего возмущения обществом излишней агрессивностью полиции

Причины:
Майдан - народ вышел против олигархов во власти, полицейского беспредела, с чувством глубокого недовольства уровнем жизни простого населения
Американские погромы - народ вышел против несменяемых богатых элит во власти, полицейского беспредела, с чувством глубокого недовольства уровнем жизни простого населения

Основная движущая сила:
Майдан - основная агрессия идет украинских националистов, которые сумели распалить народ.
Американские погромы - основная агрессия от черных националистов, которые сумели распалить народ.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:39

  freeze написав:
  Schmit написав:
  freeze написав:Кандидат в президенты США Джо Байден посетит похороны Джорджа Флойда, чья гибель вследствие задержания полицией привела к массовым акциям протеста по всем Соединенным штатам, похоронная церемония пройдёт на следующей неделе в Хьюстоне, штат Техас.
Демократы готовятся сделать Байдена публичным лидером протестного движения, противопоставив его Трампу.

Не факт, что эти протесты поднимут рейтинг Байдена. Грабежи и мародерства могут серьезно его уменьшить.


Глубоко не знаю ситуацию в США, но посмотрел вчера видео с протестов в Вашингтоне.
Во-первых на вскидку половина протестующих белые, во-вторых достаточно мирно постояли.

Вероятно не всё так просто там, как нам отсюда кажется.


Вот признают "антифа" террористами, а там всем известно, какой страны уши торчат за этой организацией.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:52

Козак-характерник Аунулося ?

Це хіба вони самі вляпалися - забагато та засильно "визнаючи свою вину" ...
Ну було щось в історії - загуло . Не треба на цьому акцентувати . Але знову ж таки - політика ...
І це насправді - догралися .
І оці цілування черевиків - це що за ідіотизм взагалі ? Толерантність без меж ? У нас це називалося - "застав дурня богу молитися ..." Не більше . Показник ...
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