#<1 ... 6252625362546255 Додано: Сер 03 чер, 2020 10:18 Schmit написав: freeze написав: Кандидат в президенты США Джо Байден посетит похороны Джорджа Флойда, чья гибель вследствие задержания полицией привела к массовым акциям протеста по всем Соединенным штатам, похоронная церемония пройдёт на следующей неделе в Хьюстоне, штат Техас.

Демократы готовятся сделать Байдена публичным лидером протестного движения, противопоставив его Трампу.

Не факт, что эти протесты поднимут рейтинг Байдена. Грабежи и мародерства могут серьезно его уменьшить.





Глубоко не знаю ситуацию в США, но посмотрел вчера видео с протестов в Вашингтоне.

Во-первых на вскидку половина протестующих белые, во-вторых достаточно мирно постояли.



Глубоко не знаю ситуацию в США, но посмотрел вчера видео с протестов в Вашингтоне.

Во-первых на вскидку половина протестующих белые, во-вторых достаточно мирно постояли.

Вероятно не всё так просто там, как нам отсюда кажется.



Просто аналогия, для размышления..... Я просто представил на секунду что к протестующим прилетает высший гос.чиновник Китая или России, и выражает всяческое им поощрение, обещает поддержку своей страны, призывает их строить баррикады, оказывать сопротивление полиции и так далее.....Просто аналогия, для размышления.....

так аналогии между Майданом и американскими криминальными беспорядками никакой нет. так аналогии между Майданом и американскими криминальными беспорядками никакой нет.

а чем майдан был лучше? а чем майдан был лучше?



Странный вопрос.

В одном случае страна выбирала путь (ну так, может преувеличено, но все же).

В другом, копы перестарались, не первый раз и не последний.

В первом случае не помню мародерства и выноса магазинов (ну не будем же про свободных ордилососсов)

Додано: Сер 03 чер, 2020 10:25 Аукнулося! Вкладчик1234 написав:

А почему мгновенно сносятся мои посты?



А почему мгновенно сносятся мои посты? А почему мгновенно сносятся мои посты?

«Хатина дядька Тома» (англ. Uncle Tom's Cabin; Life Among the Lowly) — роман американської письменниці Гаррієт Бічер-Стоу антирабовласницького спрямування, опублікований 1852 року. На думку історика Вілла Кауфмана роман «сприяв утвердженню підґрунтя громадянської війни».



Стоу була вчителькою й активною аболіціоністкою. Головним персонажем свого роману вона зробила дядька Тома, старого чорношкірого раба, відданого своїм білим господарям. Роман, написаний у дусі сентименталізму, зображує реалії життя рабів, водночас проводячи думку, що християнська любов здатна здолати навіть таке негативне явище, як рабство.



Сучасні критики й читачі критикують роман за зверхній опис чорношнірих персонажів, особливо стосовно зовнішнього вигляду, мови, поведінки, а також пасивності в сприйнятті своєї долі, характерної для дядька Тома. Використання в романі звичних стереотипів має тим більше значнення, оскільки «Хатина дядька Тома» була бестселером у всьому світі. Як наслідок своєї популярності книга, ілюстації до неї, сценічні постановки за її сюжетом сприяли вкоріненню цих стереотипів у психології американців.



образ дядька Тома, африканця, який надто запобігає перед білими . За задумом Стоу Том мав бути «шляхетним героєм» . Стереотип «запобіжливого дурня, що кланяється білим», вочевидь склався як наслідок сценічних постановок, які Стоу не могла контролювати .

vano80 написав: Тракторист написав: unicdima написав: так аналогии между Майданом и американскими криминальными беспорядками никакой нет.

а чем майдан был лучше?

Странный вопрос.

В одном случае страна выбирала путь (ну так, может преувеличено, но все же).

В другом, копы перестарались, не первый раз и не последний.

В первом случае не помню мародерства и выноса магазинов (ну не будем же про свободных ордилососсов)

В другом странный какой-то протест против расовой дискриминации - укради кроссовки.

а чем майдан был лучше? а чем майдан был лучше?



Странный вопрос.

В одном случае страна выбирала путь (ну так, может преувеличено, но все же).

В другом, копы перестарались, не первый раз и не последний.

В первом случае не помню мародерства и выноса магазинов (ну не будем же про свободных ордилососсов)

В другом странный какой-то протест против расовой дискриминации - укради кроссовки. Странный вопрос.В одном случае страна выбирала путь (ну так, может преувеличено, но все же).В другом, копы перестарались, не первый раз и не последний.В первом случае не помню мародерства и выноса магазинов (ну не будем же про свободных ордилососсов)В другом странный какой-то протест против расовой дискриминации - укради кроссовки.



Повод:

Майдан - начался с жестокого разгона митинга и последующего возмущения обществом излишней агрессивностью полиции

Американские погромы - начался с жестокого убийства чернокожего и последующего возмущения обществом излишней агрессивностью полиции



Причины:

Майдан - народ вышел против олигархов во власти, полицейского беспредела, с чувством глубокого недовольства уровнем жизни простого населения

Американские погромы - народ вышел против несменяемых богатых элит во власти, полицейского беспредела, с чувством глубокого недовольства уровнем жизни простого населения



Основная движущая сила:

Майдан - основная агрессия идет украинских националистов, которые сумели распалить народ.

Додано: Сер 03 чер, 2020 10:39 freeze написав: Schmit написав: freeze написав: Кандидат в президенты США Джо Байден посетит похороны Джорджа Флойда, чья гибель вследствие задержания полицией привела к массовым акциям протеста по всем Соединенным штатам, похоронная церемония пройдёт на следующей неделе в Хьюстоне, штат Техас.

Демократы готовятся сделать Байдена публичным лидером протестного движения, противопоставив его Трампу.

Не факт, что эти протесты поднимут рейтинг Байдена. Грабежи и мародерства могут серьезно его уменьшить.

Глубоко не знаю ситуацию в США, но посмотрел вчера видео с протестов в Вашингтоне.

Во-первых на вскидку половина протестующих белые, во-вторых достаточно мирно постояли.

Вероятно не всё так просто там, как нам отсюда кажется.

Вот признают "антифа" террористами, а там всем известно, какой страны уши торчат за этой организацией.

Демократы готовятся сделать Байдена публичным лидером протестного движения, противопоставив его Трампу. Кандидат в президенты США Джо Байден посетит похороны Джорджа Флойда, чья гибель вследствие задержания полицией привела к массовым акциям протеста по всем Соединенным штатам, похоронная церемония пройдёт на следующей неделе в Хьюстоне, штат Техас.Демократы готовятся сделать Байдена публичным лидером протестного движения, противопоставив его Трампу.





Глубоко не знаю ситуацию в США, но посмотрел вчера видео с протестов в Вашингтоне.

Во-первых на вскидку половина протестующих белые, во-вторых достаточно мирно постояли.







Вот признают "антифа" террористами, а там всем известно, какой страны уши торчат за этой организацией. Вот признают "антифа" террористами, а там всем известно, какой страны уши торчат за этой организацией. Schmit

Повідомлень: 1353 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 177 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2020 10:52 Козак-характерник Аунулося ?



Це хіба вони самі вляпалися - забагато та засильно "визнаючи свою вину" ...

Ну було щось в історії - загуло . Не треба на цьому акцентувати . Але знову ж таки - політика ...

І це насправді - догралися .

