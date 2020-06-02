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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 03 чер, 2020 10:18
Schmit написав: freeze написав:
Кандидат в президенты США Джо Байден посетит похороны Джорджа Флойда, чья гибель вследствие задержания полицией привела к массовым акциям протеста по всем Соединенным штатам, похоронная церемония пройдёт на следующей неделе в Хьюстоне, штат Техас.
Демократы готовятся сделать Байдена публичным лидером протестного движения, противопоставив его Трампу.
Не факт, что эти протесты поднимут рейтинг Байдена. Грабежи и мародерства могут серьезно его уменьшить.
Глубоко не знаю ситуацию в США, но посмотрел вчера видео с протестов в Вашингтоне.
Во-первых на вскидку половина протестующих белые, во-вторых достаточно мирно постояли.
Вероятно не всё так просто там, как нам отсюда кажется.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Сер 03 чер, 2020 10:19
Тракторист написав: unicdima написав: Shram написав:
Я просто представил на секунду что к протестующим прилетает высший гос.чиновник Китая или России, и выражает всяческое им поощрение, обещает поддержку своей страны, призывает их строить баррикады, оказывать сопротивление полиции и так далее.....
Просто аналогия, для размышления.....
так аналогии между Майданом и американскими криминальными беспорядками никакой нет.
а чем майдан был лучше?
Странный вопрос.
В одном случае страна выбирала путь (ну так, может преувеличено, но все же).
В другом, копы перестарались, не первый раз и не последний.
В первом случае не помню мародерства и выноса магазинов (ну не будем же про свободных ордилососсов)
В другом странный какой-то протест против расовой дискриминации - укради кроссовки.
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vano80
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Додано: Сер 03 чер, 2020 10:25
Вкладчик1234 написав:
А почему мгновенно сносятся мои посты?
«Хатина дядька Тома» (англ. Uncle Tom's Cabin; Life Among the Lowly) — роман американської письменниці Гаррієт Бічер-Стоу антирабовласницького спрямування, опублікований 1852 року. На думку історика Вілла Кауфмана роман «сприяв утвердженню підґрунтя громадянської війни».
Стоу була вчителькою й активною аболіціоністкою. Головним персонажем свого роману вона зробила дядька Тома, старого чорношкірого раба, відданого своїм білим господарям. Роман, написаний у дусі сентименталізму, зображує реалії життя рабів, водночас проводячи думку, що християнська любов здатна здолати навіть таке негативне явище, як рабство.
Сучасні критики й читачі критикують роман за зверхній опис чорношнірих персонажів, особливо стосовно зовнішнього вигляду, мови, поведінки, а також пасивності в сприйнятті своєї долі, характерної для дядька Тома. Використання в романі звичних стереотипів має тим більше значнення, оскільки «Хатина дядька Тома» була бестселером у всьому світі. Як наслідок своєї популярності книга, ілюстації до неї, сценічні постановки за її сюжетом сприяли вкоріненню цих стереотипів у психології американців.
Серед стереотипів чорношкірих у «Хатині дядька Тома» тип «щасливого чорного» в образі лінового й безтурботного Сема, світлошкірої «трагічної мулатки» як об'єкта сексуальних домагань в образах Елізи, Кассі й Еммелін, доброї чорної годувальниці — тут одразу кілька образів, серед них Маммі, куховарка на плантації Сент-Клерів, стереотип чорної дитини, який отримав назву «піканіні», в образі Топсі, та образ дядька Тома, африканця, який надто запобігає перед білими
. За задумом Стоу Том мав бути «шляхетним героєм»
. Стереотип «запобіжливого дурня, що кланяється білим», вочевидь склався як наслідок сценічних постановок, які Стоу не могла контролювати
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Козак-характерник
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Додано: Сер 03 чер, 2020 10:38
vano80 написав: Тракторист написав: unicdima написав:
так аналогии между Майданом и американскими криминальными беспорядками никакой нет.
а чем майдан был лучше?
Странный вопрос.
В одном случае страна выбирала путь (ну так, может преувеличено, но все же).
В другом, копы перестарались, не первый раз и не последний.
В первом случае не помню мародерства и выноса магазинов (ну не будем же про свободных ордилососсов)
В другом странный какой-то протест против расовой дискриминации - укради кроссовки.
Повод:
Майдан - начался с жестокого разгона митинга и последующего возмущения обществом излишней агрессивностью полиции
Американские погромы - начался с жестокого убийства чернокожего и последующего возмущения обществом излишней агрессивностью полиции
Причины:
Майдан - народ вышел против олигархов во власти, полицейского беспредела, с чувством глубокого недовольства уровнем жизни простого населения
Американские погромы - народ вышел против несменяемых богатых элит во власти, полицейского беспредела, с чувством глубокого недовольства уровнем жизни простого населения
Основная движущая сила:
Майдан - основная агрессия идет украинских националистов, которые сумели распалить народ.
Американские погромы - основная агрессия от черных националистов, которые сумели распалить народ.
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: Сер 03 чер, 2020 10:39
freeze написав: Schmit написав: freeze написав:
Кандидат в президенты США Джо Байден посетит похороны Джорджа Флойда, чья гибель вследствие задержания полицией привела к массовым акциям протеста по всем Соединенным штатам, похоронная церемония пройдёт на следующей неделе в Хьюстоне, штат Техас.
Демократы готовятся сделать Байдена публичным лидером протестного движения, противопоставив его Трампу.
Не факт, что эти протесты поднимут рейтинг Байдена. Грабежи и мародерства могут серьезно его уменьшить.
Глубоко не знаю ситуацию в США, но посмотрел вчера видео с протестов в Вашингтоне.
Во-первых на вскидку половина протестующих белые, во-вторых достаточно мирно постояли.
Вероятно не всё так просто там, как нам отсюда кажется.
Вот признают "антифа" террористами, а там всем известно, какой страны уши торчат за этой организацией.
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Schmit
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Додано: Сер 03 чер, 2020 10:52
Козак-характерник Аунулося ?
Це хіба вони самі вляпалися - забагато та засильно "визнаючи свою вину" ...
Ну було щось в історії - загуло . Не треба на цьому акцентувати . Але знову ж таки - політика ...
І це насправді - догралися .
І оці цілування черевиків - це що за ідіотизм взагалі ? Толерантність без меж ? У нас це називалося - "застав дурня богу молитися ..." Не більше . Показник ...
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