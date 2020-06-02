Starikan Мы совершенно не понимаем ни менталитета, ни проблем, ни жизни американцев.
Простите, но не нужно писать "МЫ" обо всех.
Как бы, общаюсь регулярно с "коренными" американцами.
В принципе, все происходящие там процессы - аналогичны процессам во всём капиталистическом мире.
Это в Украине, пока что, преобладает рабский менталитет.
Обратите внимание, все Майданы, проводились с целью "свержения злого царя", чтобы на его место - поставить Доброго Царя, который всем "даст работу с высокой зарплатой, беспошлинный ввоз авто, безвиз" и пр.
Вы видели Майдан о справедливом налогообложении, с требованиями качественного медобслуживания или там образования для деток?
Нет! Вы - этого не видите и не увидите, потому... что на самом то деле, у нас не бывает спонтанных Майданов! Наш народ не способен на самоорганизацию,им нужен Лидер... Гетьман!
И кто будет спонсором у Гетьмана, тот и будет "заказывать музыку".
Кто может быть спонсором? Тот, у кого Деньги! Олигархи, свои или чужие, мегакорпорации и пр.
-----------
Вернёмся к США!
Масса безработных, в связи с этим самым короновирусом, нижние слои - пытаются свести концы с концами и маются от безделья... наркота и пр. в "чёрных" районах... и Соцсети!
То есть, вот соцсети - выступают их организатором!
Найти конкретного Лидера протестов, чтобы его устранить или купить - невозможно!
Кто-то "твитанул"- давай поезд бомбанём и народ подтягивается...
Амеры наступили на то, с помощью чего они развалили СССР!
Свобода, Демократия, распространение оружия и пр. - это всё так красиво со стороны, когда контроллируется. А если всё выходит из под контроля, получаем дикую толпу!
Безумную толпу, которая не знает никаких границ, никакой морали...
Толпа нашла себе Героя! Жертву! И его смерть, смерть Флойда, служит оправданием для любых жестких действий Толпы!
Вера! Самое страшное, что есть в мире, это ВЕРА!
Если ты поверишь, что можешь убивать всех... в качестве отместки за смерть Флойда, то разубедить тебя - сможет только пуля.
Но, если сейчас, Армия начнёт силовые действия против протестующих, они получат ещё большее углубление конфликта... и необходимость введения Тотальной Диктатуры!
Да, скорее всего, США превратятся в страну за "железным занавесом", со "сталинскими расстрельными троцками" и своими ГУЛАГ-ами для протестующих...
Альтернатива - Мировая Война.
Чтобы сместить акцент со внутренних противоречий на внешние, могут развязать войну, вот с Китаем, например. Возможно и ядерную.
И вовлекут Россию и Украину, без вариантов.
Это Капитализм и он, развивается циклически. Циклы есть на различных таймфреймах.
При необходимости смены Модели мировой Экономики, возникают настолько мощные противоречия, что выход выливается в Войну или ещё какие то Катаклизмы.
Выход? Отказаться от Капитализма с Олигархами
, которые фактически, управляют Государствами.
Но, это нереально, без Разумного электората! А разумный электорат, не нужен ни власти ни олигархам.Так что, готовимся к Великому Представлению!