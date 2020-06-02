Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6254625562566257> Додано: Сер 03 чер, 2020 12:50 Shram написав: Starikan написав: Не волнуйтесь, там уже и комендантский час, и дубинки, и слезогонка, и перегороженные улицы, и нацгвардия на новеньких Хаммерах. Не волнуйтесь, там уже и комендантский час, и дубинки, и слезогонка, и перегороженные улицы, и нацгвардия на новеньких Хаммерах. Так не справляются же.

Пятый день уже.

Трамп правда из страны не улетал, но в бункер уже прятался.

Всё таки может нужно помочь?

Опять таки Азов и ВСУ опыта поднаберутся, а американцы спасибо скажут, и может ништяков каких отвалят в благодарность. Так не справляются же.Пятый день уже.Трамп правда из страны не улетал, но в бункер уже прятался.Всё таки может нужно помочь?Опять таки Азов и ВСУ опыта поднаберутся, а американцы спасибо скажут, и может ништяков каких отвалят в благодарность.

Не справляется Нью-Йорк, куда мэр отказывается просить ввести Нацгвардию.

По понятной причине - женат на негритянке.

И дочурка у него - активистка. Не справляется Нью-Йорк, куда мэр отказывается просить ввести Нацгвардию.По понятной причине - женат на негритянке.И дочурка у него - активистка. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17323 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1886 раз. Подякували: 2746 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2020 12:53 freeze написав: США - федерация, поэтому существующая у них система выборов президента, имеет определенный смысл. Учитывает региональные особенности. США - федерация, поэтому существующая у них система выборов президента, имеет определенный смысл. Учитывает региональные особенности.

Это было актуально 100+ лет назад.

Сейчас это выглядит идиотизмом. Это было актуально 100+ лет назад.Сейчас это выглядит идиотизмом. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17323 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1886 раз. Подякували: 2746 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2020 12:56 Ой+ написав: Хоча в перспективі швидше всього і в США і в ЄС кольорові зроблять щось як змогли подолавши апартеїд в Кейптауні і т.д. Хоча в перспективі швидше всього і в США і в ЄС кольорові зроблять щось як змогли подолавши апартеїд в Кейптауні і т.д.

Что еще черным не хватает? Под них и так заточено всё законодательство, разные квоты и т.п. Что еще черным не хватает? Под них и так заточено всё законодательство, разные квоты и т.п. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17323 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1886 раз. Подякували: 2746 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2020 13:01 Козак-характерник написав: Puente написав: Козак-характерник Аунулося ?



Це хіба вони самі вляпалися - забагато та засильно "визнаючи свою вину" ...

Ну було щось в історії - загуло . Не треба на цьому акцентувати . Але знову ж таки - політика ...

І це насправді - догралися .

І оці цілування черевиків - це що за ідіотизм взагалі ? Толерантність без меж ? У нас це називалося - "застав дурня богу молитися ..." Не більше . Показник ... Аунулося ?Це хіба вони самі вляпалися - забагато та засильно "визнаючи свою вину" ...Ну було щось в історії - загуло . Не треба на цьому акцентувати . Але знову ж таки - політика ...І це насправді - догралися .І оці цілування черевиків - це що за ідіотизм взагалі ? Толерантність без меж ? У нас це називалося - "застав дурня богу молитися ..." Не більше . Показник ...

Згодний, не треба акцентувати. І дурня з цілуванням черевиків. Просто інформація для роздумів. Глобально, будь яке зло помножує зло, яке виростає в геометричній прогресії. Завезли рабів колись, тепер мають проблеми. Знову ж таки, повертаємося до наших баранів: будуємо глобалістичного типу державу чи національну? Проблема мігрантів, людей з іншою ментальністю, звичками, воно нам треба? Все ж таки в своїй хаті, своя правда. Є багато над чим замислитися, з подій в США і не лише. Спільноти з іншою метальністю всередині цілого організму, це щось накшталт міни уповільненої дії. Згодний, не треба акцентувати. І дурня з цілуванням черевиків.Просто інформація для роздумів. Глобально, будь яке зло помножує зло, яке виростає в геометричній прогресії. Завезли рабів колись, тепер мають проблеми. Знову ж таки, повертаємося до наших баранів: будуємо глобалістичного типу державу чи національну? Проблема мігрантів, людей з іншою ментальністю, звичками, воно нам треба? Все ж таки в своїй хаті, своя правда.Є багато над чим замислитися, з подій в США і не лише. Спільноти з іншою метальністю всередині цілого організму, це щось накшталт міни уповільненої дії.



Коли все це у них почалося - обновив собі про там інформацію . Таки змінилося багато за кілька десятиліть . Кількість нечистокровних негрів значно зменшилася - мулатів , квартеронів , різних інших дуже мало . Фактично у них формується нова нація ( чи народ - не знаю , як точніше ) - ота , що називають афроамериканці . Цілком окремо від інших . Таки пробеми накопичуються ... Хоч їх там в % стало менше - але все одно - 42 млн ... Коли все це у них почалося - обновив собі про там інформацію . Таки змінилося багато за кілька десятиліть . Кількість нечистокровних негрів значно зменшилася - мулатів , квартеронів , різних інших дуже мало . Фактично у них формується нова нація ( чи народ - не знаю , як точніше ) - ота , що називають афроамериканці . Цілком окремо від інших . Таки пробеми накопичуються ... Хоч їх там в % стало менше - але все одно - 42 млн ... Puente Повідомлень: 3214 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 373 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2020 13:08 freeze написав: Глубоко не знаю ситуацию в США, но посмотрел вчера видео с протестов в Вашингтоне.

Во-первых на вскидку половина протестующих белые, во-вторых достаточно мирно постояли.

Вероятно не всё так просто там, как нам отсюда кажется. Глубоко не знаю ситуацию в США, но посмотрел вчера видео с протестов в Вашингтоне.Во-первых на вскидку половина протестующих белые, во-вторых достаточно мирно постояли.Вероятно не всё так просто там, как нам отсюда кажется.

Абсолютно согласен.

Мы совершенно не понимаем ни менталитета, ни проблем, ни жизни американцев.

Это совершенно другая цивилизация.

Даже популярные сейчас видеоблогеры-эмигранты, живущие там не один десяток лет, это признают.

Белые протестующие - это в основном молодежь, часть из них - просто грабители-мародеры, другие - просто бунтари-68, требующие "новых лиц" (с).



В Вашингтоне действительно пока более-менее мирно, об этом сообщал и мой сын, живущий неподалеку (Мериленд). Тем не менее там ввели комендантский час. Абсолютно согласен.Мы совершенно не понимаем ни менталитета, ни проблем, ни жизни американцев.Это совершенно другая цивилизация.Даже популярные сейчас видеоблогеры-эмигранты, живущие там не один десяток лет, это признают.Белые протестующие - это в основном молодежь, часть из них - просто грабители-мародеры, другие - просто бунтари-68, требующие "новых лиц" (с).В Вашингтоне действительно пока более-менее мирно, об этом сообщал и мой сын, живущий неподалеку (Мериленд). Тем не менее там ввели комендантский час. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17323 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1886 раз. Подякували: 2746 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2020 13:21

есть"небольшая" разница с событиями в штатах

и уж точно не сравнивают с майданом

с 29мин

https://www.youtube.com/watch?v=UkgLyZ0-99w



ещё любопытный взгляд с 35мин в раше полицаи тоже убили подозреваемогоесть"небольшая" разница с событиями в штатахи уж точно не сравнивают с майданомс 29минещё любопытный взгляд с 35мин Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Сер 03 чер, 2020 13:32, всього редагувалось 1 раз. 19yuriy91 Повідомлень: 2767 З нами з: 15.09.12 Подякував: 247 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2020 13:23 Starikan написав: Ой+ написав: Хоча в перспективі швидше всього і в США і в ЄС кольорові зроблять щось як змогли подолавши апартеїд в Кейптауні і т.д. Хоча в перспективі швидше всього і в США і в ЄС кольорові зроблять щось як змогли подолавши апартеїд в Кейптауні і т.д.

Что еще черным не хватает? Под них и так заточено всё законодательство, разные квоты и т.п. Что еще черным не хватает? Под них и так заточено всё законодательство, разные квоты и т.п.



Та це таки загралися в компенсацію вини ... Негрів там же ж не так вже й багато - 13 % аж ...

А Африка є Африка - навіть Південна - там їх навпаки - біля 80 % ... Та це таки загралися в компенсацію вини ... Негрів там же ж не так вже й багато - 13 % аж ...А Африка є Африка - навіть Південна - там їх навпаки - біля 80 % ... Puente Повідомлень: 3214 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 373 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2020 13:23 Puente написав: Коли все це у них почалося - обновив собі про там інформацію . Таки змінилося багато за кілька десятиліть . Кількість нечистокровних негрів значно зменшилася - мулатів , квартеронів , різних інших дуже мало . Фактично у них формується нова нація ( чи народ - не знаю , як точніше ) - ота , що називають афроамериканці . Цілком окремо від інших . Таки пробеми накопичуються ... Хоч їх там в % стало менше - але все одно - 42 млн ... Коли все це у них почалося - обновив собі про там інформацію . Таки змінилося багато за кілька десятиліть . Кількість нечистокровних негрів значно зменшилася - мулатів , квартеронів , різних інших дуже мало . Фактично у них формується нова нація ( чи народ - не знаю , як точніше ) - ота , що називають афроамериканці . Цілком окремо від інших . Таки пробеми накопичуються ... Хоч їх там в % стало менше - але все одно - 42 млн ...

Тобто скидувати роль нації, зарано, як на мене. Увесь цей мультикультуралізм, данина моді і природній глобалізації процесів. Як загострюється питання виживаня чи перерозподілу власності, територій (життєвий простір) люди одразу починають кучкуватися у різноманітні спільноти. Свій до свого по своє. Головне визначити, хто свій, а хто чужий...Цілком можливе формування з існуючих націй, різноманітних субетносів, чи взагалі нових націй, навіть, якщо мова й звички однакові в чомусь. Це складний процес. І головним вже стає питання самоідентифікації, навіть не крові.

Тобто скидувати роль нації, зарано, як на мене. Увесь цей мультикультуралізм, данина моді і природній глобалізації процесів. Як загострюється питання виживаня чи перерозподілу власності, територій (життєвий простір) люди одразу починають кучкуватися у різноманітні спільноти. Свій до свого по своє. Головне визначити, хто свій, а хто чужий...Цілком можливе формування з існуючих націй, різноманітних субетносів, чи взагалі нових націй, навіть, якщо мова й звички однакові в чомусь. Це складний процес. І головним вже стає питання самоідентифікації, навіть не крові. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28776 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1949 раз. Подякували: 2118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2020 13:50 Козак-характерник написав: Знову ж таки, повертаємося до наших баранів: будуємо глобалістичного типу державу чи національну? Проблема мігрантів, людей з іншою ментальністю, звичками, воно нам треба? Все ж таки в своїй хаті, своя правда. Є багато над чим замислитися, з подій в США і не лише. Спільноти з іншою метальністю всередині цілого організму, це щось накшталт міни уповільненої дії. Знову ж таки, повертаємося до наших баранів: будуємо глобалістичного типу державу чи національну? Проблема мігрантів, людей з іншою ментальністю, звичками, воно нам треба? Все ж таки в своїй хаті, своя правда.Є багато над чим замислитися, з подій в США і не лише. Спільноти з іншою метальністю всередині цілого організму, це щось накшталт міни уповільненої дії.



А про какой единый организм пишешь? В пределах львовской области ил шире? В мариуполе, чуть не ставшем малороссией, та же ментальность что и в ужгороде, в котором народ паспорта венгерские получал с радостью7 А про какой единый организм пишешь? В пределах львовской области ил шире? В мариуполе, чуть не ставшем малороссией, та же ментальность что и в ужгороде, в котором народ паспорта венгерские получал с радостью7 vano80 Повідомлень: 1786 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2020 13:57 Starikan Мы совершенно не понимаем ни менталитета, ни проблем, ни жизни американцев.

Простите, но не нужно писать "МЫ" обо всех.

Как бы, общаюсь регулярно с "коренными" американцами.

В принципе, все происходящие там процессы - аналогичны процессам во всём капиталистическом мире.

Это в Украине, пока что, преобладает рабский менталитет.

Обратите внимание, все Майданы, проводились с целью "свержения злого царя", чтобы на его место - поставить Доброго Царя, который всем "даст работу с высокой зарплатой, беспошлинный ввоз авто, безвиз" и пр.



Вы видели Майдан о справедливом налогообложении, с требованиями качественного медобслуживания или там образования для деток?

Нет! Вы - этого не видите и не увидите, потому... что на самом то деле, у нас не бывает спонтанных Майданов! Наш народ не способен на самоорганизацию,им нужен Лидер... Гетьман!

И кто будет спонсором у Гетьмана, тот и будет "заказывать музыку".

Кто может быть спонсором? Тот, у кого Деньги! Олигархи, свои или чужие, мегакорпорации и пр.



-----------

Вернёмся к США!

Масса безработных, в связи с этим самым короновирусом, нижние слои - пытаются свести концы с концами и маются от безделья... наркота и пр. в "чёрных" районах... и Соцсети!

То есть, вот соцсети - выступают их организатором!

Найти конкретного Лидера протестов, чтобы его устранить или купить - невозможно!

Кто-то "твитанул"- давай поезд бомбанём и народ подтягивается...



Амеры наступили на то, с помощью чего они развалили СССР!

Свобода, Демократия, распространение оружия и пр. - это всё так красиво со стороны, когда контроллируется. А если всё выходит из под контроля, получаем дикую толпу!

Безумную толпу, которая не знает никаких границ, никакой морали...



Толпа нашла себе Героя! Жертву! И его смерть, смерть Флойда, служит оправданием для любых жестких действий Толпы!



Вера! Самое страшное, что есть в мире, это ВЕРА!

Если ты поверишь, что можешь убивать всех... в качестве отместки за смерть Флойда, то разубедить тебя - сможет только пуля.

Но, если сейчас, Армия начнёт силовые действия против протестующих, они получат ещё большее углубление конфликта... и необходимость введения Тотальной Диктатуры!

Да, скорее всего, США превратятся в страну за "железным занавесом", со "сталинскими расстрельными троцками" и своими ГУЛАГ-ами для протестующих...



Альтернатива - Мировая Война.

Чтобы сместить акцент со внутренних противоречий на внешние, могут развязать войну, вот с Китаем, например. Возможно и ядерную.

И вовлекут Россию и Украину, без вариантов.



Это Капитализм и он, развивается циклически. Циклы есть на различных таймфреймах.

При необходимости смены Модели мировой Экономики, возникают настолько мощные противоречия, что выход выливается в Войну или ещё какие то Катаклизмы.



Выход? Отказаться от Капитализма с Олигархами, которые фактически, управляют Государствами.

Но, это нереально, без Разумного электората! А разумный электорат, не нужен ни власти ни олигархам.

Так что, готовимся к Великому Представлению! Простите, но не нужно писать "МЫ" обо всех.Как бы, общаюсь регулярно с "коренными" американцами.В принципе, все происходящие там процессы - аналогичны процессам во всём капиталистическом мире.Это в Украине, пока что, преобладает рабский менталитет.Обратите внимание, все Майданы, проводились с целью "свержения злого царя", чтобы на его место - поставить Доброго Царя, который всем "даст работу с высокой зарплатой, беспошлинный ввоз авто, безвиз" и пр.Вы видели Майдан о справедливом налогообложении, с требованиями качественного медобслуживания или там образования для деток?Нет! Вы - этого не видите и не увидите, потому... что на самом то деле, у нас не бывает спонтанных Майданов! Наш народ не способен на самоорганизацию,им нужен Лидер... Гетьман!И кто будет спонсором у Гетьмана, тот и будет "заказывать музыку".Кто может быть спонсором? Тот, у кого Деньги! Олигархи, свои или чужие, мегакорпорации и пр.-----------Вернёмся к США!Масса безработных, в связи с этим самым короновирусом, нижние слои - пытаются свести концы с концами и маются от безделья... наркота и пр. в "чёрных" районах... и Соцсети!То есть, вот соцсети - выступают их организатором!Найти конкретного Лидера протестов, чтобы его устранить или купить - невозможно!Кто-то "твитанул"- давай поезд бомбанём и народ подтягивается...Амеры наступили на то, с помощью чего они развалили СССР!Свобода, Демократия, распространение оружия и пр. - это всё так красиво со стороны, когда контроллируется. А если всё выходит из под контроля, получаем дикую толпу!Безумную толпу, которая не знает никаких границ, никакой морали...Толпа нашла себе Героя! Жертву! И его смерть, смерть Флойда, служит оправданием для любых жестких действий Толпы!Вера! Самое страшное, что есть в мире, это ВЕРА!Если ты поверишь, что можешь убивать всех... в качестве отместки за смерть Флойда, то разубедить тебя - сможет только пуля.Но, если сейчас, Армия начнёт силовые действия против протестующих, они получат ещё большее углубление конфликта... и необходимость введения Тотальной Диктатуры!Да, скорее всего, США превратятся в страну за "железным занавесом", со "сталинскими расстрельными троцками" и своими ГУЛАГ-ами для протестующих...Альтернатива - Мировая Война.Чтобы сместить акцент со внутренних противоречий на внешние, могут развязать войну, вот с Китаем, например. Возможно и ядерную.И вовлекут Россию и Украину, без вариантов.Это Капитализм и он, развивается циклически. Циклы есть на различных таймфреймах.При необходимости смены Модели мировой Экономики, возникают настолько мощные противоречия, что выход выливается в Войну или ещё какие то Катаклизмы.Выход? Отказаться от Капитализма с, которые фактически, управляют Государствами.Но, это нереально, без Разумного электората! А разумный электорат, не нужен ни власти ни олигархам. Replay

Повідомлень: 1967 З нами з: 20.06.08 Подякував: 128 раз. Подякували: 499 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6254625562566257> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Puente Replay і 13 гостейМодератори: ТупУм