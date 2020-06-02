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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 03 чер, 2020 14:03
vano80 написав: Козак-характерник написав:
Знову ж таки, повертаємося до наших баранів: будуємо глобалістичного типу державу чи національну? Проблема мігрантів, людей з іншою ментальністю, звичками, воно нам треба? Все ж таки в своїй хаті, своя правда.
Є багато над чим замислитися, з подій в США і не лише. Спільноти з іншою метальністю всередині цілого організму, це щось накшталт міни уповільненої дії.
А про какой единый организм пишешь? В пределах львовской области ил шире? В мариуполе, чуть не ставшем малороссией, та же ментальность что и в ужгороде, в котором народ паспорта венгерские получал с радостью7
В нашому випадку цей організм інфікований вірусом розділення. При чому тими, хто за посадовими обовязками повинен був робити навпаки - гуртувати націю, що різні загарбники ділили до того, насаджуючи свою мову, віру, ментальність. Продовжують це робити й надалі. При чому навіть ті, хто формально декларує гасла націоналістичні і вигукує: "Слава Україні!". От тут в нас на гілці є кадр, що вважаю Пєтюню месією, що допоміг пуйлу відторгнути "прокажоні" території - Крим і Донбас, мовляв це благо для України. Як це поєднується в них с тезами про єдність нації? Не розумію...Це лише в хворій уяві може поєднуватися непоєднюване. Політики роблять все, щоб підкреслити відмінності регіональні і розпалити ворожнечу, а дурні, чи пихаті, чванливі, закомплексовані особи, ретранслюють і поширюють цей вірус розєднання.
Навпаки, треба розяснювати людям, чому ічторично склалися певні відмінності між ними, а не зіштовхувати лобами. І це повинна бути виважена, державна політика, під яку повинні виділятися значні кошти. Якщо цього не робили на протязі майже 30 років і зараз не роблять, то можна зробити висновок, що немає політичної волі на це.А всі ті гасла, лише ширма, за якими вирішуються шкурні інтереси. А про націю, її біологічне відтворення і розвиток, ніхто не думає. Немає державників, немає еліти.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 14:09
Replay написав:
Вера! Самое страшное, что есть в мире, это ВЕРА!
Віра, це едине, що робить існування людини на цій Землі, осмисленним. Головне - в що вірити? Інакше людина опускає сама себе до рівня тварин. Людина народжена вільною. Це Божий дар. І людина робить свій вибір.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 14:11
Козак-характерник
Тобто скидувати роль нації, зарано, як на мене.
Что есть такое нация?
Вот, к примеру, у меня есть друзья - евреи, ортодоксы. Прекрасные люди, приходилось иметь с ними дела, нет проблем.
Есть знакомый грузин, тоже работали, всё нормально...
Есть и русские(я не о россиянах, здесь есть огромное отличие, на самом деле, не в гражданстве а в мировоззрении, между русским и россиянином).
И, есть брат.. который, меня... кинул.
Скажите, на кого я мог больше рассчитывать во время проблем, на еврея Мишу или на брата?
Миша - сразу откликнулся, ведь он понимает, что если поможет мне сегодня, я ему не откажу завтра!
А брат... видимо решил, что он вправе отказать, но и вправе "по родственному" требовать своё!
Итак, кто моя нация, если еврей и грузин -мне пришли на помощь а брат, решил... что пусть "евреи ему помогают"!
Но, откажи потом брату в помощи, вонять будет... на всё "село".
Так вот!
Нация, в моём понимании, это объединение тех, у кого есть общие цели, общие взгляды на Будущее, общие ценности и когда "один за всех и все за одного".
Если меня убьют на войне, моя нация -воспитает и обучит моих детей, накормит стариков!
А если Властям, которые... избирает нация, глубоко плевать на образование моих детей, на болезни моих родителей, да вот на будущее Страны???
Если нас устраивает то, что национальная идея - уехать с Украины и не возвращаться, что-то тут не так...
А у амеров, там всё просто и понятно. Там "просто бизнес", свои кланы, понимание... что "человек-человеку волк".
И не нужно протестующим афро-американцам приписывать какие-то "национальные особенности"!
Флойд -это просто спичка, которую поднесли к канистре...
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Додано: Сер 03 чер, 2020 14:19
Козак-характерник
Віра, це едине, що робить існування людини на цій Землі, осмисленним.
Нет.
Смотрите, вот Сталин верил в коммунизм и для его победы, строил Лагеря!
Он себя убедил, что человек будет счастлив жить при коммунизме!Поверил в это!
Гитлер, убелил себя в том, что он имеет право убивать евреев!
Фанатично поверил!
И был готов на всё, ради своей "веры"!
Чикотило Верил в то, что ему нужно убивать простых людей!
Голоса слышал...
Если откровенно, ошибка Украины в том, что "простой украинец" поверил, что "кто-то" должен о нём Заботиться!
Свой Царь или там заморский, расейський или амеровский, немецкий или китайский...
Да нет такого!
Царь - думает о СЕБЕ и о своих СПОНСОРАХ!
Путин - работает на расейских олигархов, Трамп на американских и т.д.
А Украина, для всех них, это как "поле бизнес-инетересов"!
Тема, бабла срубить, получить доступ к ресурсам, выкачать трудоспособное население и пр.
Мы для них - просто животные! Они, закрывают школы, проводят медреформы, вот закроют АЭС и влупят нам цены на электроэнергию.
Референдумов, никто не проводит. А зачем ЦАРЯМ спрашивать украинскую нацию?
Они ведь, Цари, а остальные...
Вера! Если бы мы не Верили в "доброго Царя", который с какого-то бодуна, должен забирать еду со своего стола и давать нам, если бы мы - надеялись на самих себя, мы - таки были бы Сильной Нацией!
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