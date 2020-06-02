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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6255625662576258> Додано: Сер 03 чер, 2020 14:03 vano80 написав: Козак-характерник написав: Знову ж таки, повертаємося до наших баранів: будуємо глобалістичного типу державу чи національну? Проблема мігрантів, людей з іншою ментальністю, звичками, воно нам треба? Все ж таки в своїй хаті, своя правда. Є багато над чим замислитися, з подій в США і не лише. Спільноти з іншою метальністю всередині цілого організму, це щось накшталт міни уповільненої дії. Знову ж таки, повертаємося до наших баранів: будуємо глобалістичного типу державу чи національну? Проблема мігрантів, людей з іншою ментальністю, звичками, воно нам треба? Все ж таки в своїй хаті, своя правда.Є багато над чим замислитися, з подій в США і не лише. Спільноти з іншою метальністю всередині цілого організму, це щось накшталт міни уповільненої дії.



А про какой единый организм пишешь? В пределах львовской области ил шире? В мариуполе, чуть не ставшем малороссией, та же ментальность что и в ужгороде, в котором народ паспорта венгерские получал с радостью7 А про какой единый организм пишешь? В пределах львовской области ил шире? В мариуполе, чуть не ставшем малороссией, та же ментальность что и в ужгороде, в котором народ паспорта венгерские получал с радостью7

В нашому випадку цей організм інфікований вірусом розділення. При чому тими, хто за посадовими обовязками повинен був робити навпаки - гуртувати націю, що різні загарбники ділили до того, насаджуючи свою мову, віру, ментальність. Продовжують це робити й надалі. При чому навіть ті, хто формально декларує гасла націоналістичні і вигукує: "Слава Україні!". От тут в нас на гілці є кадр, що вважаю Пєтюню месією, що допоміг пуйлу відторгнути "прокажоні" території - Крим і Донбас, мовляв це благо для України. Як це поєднується в них с тезами про єдність нації? Не розумію...Це лише в хворій уяві може поєднуватися непоєднюване. Політики роблять все, щоб підкреслити відмінності регіональні і розпалити ворожнечу, а дурні, чи пихаті, чванливі, закомплексовані особи, ретранслюють і поширюють цей вірус розєднання.



Навпаки, треба розяснювати людям, чому ічторично склалися певні відмінності між ними, а не зіштовхувати лобами. І це повинна бути виважена, державна політика, під яку повинні виділятися значні кошти. Якщо цього не робили на протязі майже 30 років і зараз не роблять, то можна зробити висновок, що немає політичної волі на це.А всі ті гасла, лише ширма, за якими вирішуються шкурні інтереси. А про націю, її біологічне відтворення і розвиток, ніхто не думає. Немає державників, немає еліти. В нашому випадку цей організм інфікований вірусом розділення. При чому тими, хто за посадовими обовязками повинен був робити навпаки - гуртувати націю, що різні загарбники ділили до того, насаджуючи свою мову, віру, ментальність. Продовжують це робити й надалі. При чому навіть ті, хто формально декларує гасла націоналістичні і вигукує: "Слава Україні!". От тут в нас на гілці є кадр, що вважаю Пєтюню месією, що допоміг пуйлу відторгнути "прокажоні" території - Крим і Донбас, мовляв це благо для України. Як це поєднується в них с тезами про єдність нації? Не розумію...Це лише в хворій уяві може поєднуватися непоєднюване. Політики роблять все, щоб підкреслити відмінності регіональні і розпалити ворожнечу, а дурні, чи пихаті, чванливі, закомплексовані особи, ретранслюють і поширюють цей вірус розєднання.Навпаки, треба розяснювати людям, чому ічторично склалися певні відмінності між ними, а не зіштовхувати лобами. І це повинна бути виважена, державна політика, під яку повинні виділятися значні кошти. Якщо цього не робили на протязі майже 30 років і зараз не роблять, то можна зробити висновок, що немає політичної волі на це.А всі ті гасла, лише ширма, за якими вирішуються шкурні інтереси. А про націю, її біологічне відтворення і розвиток, ніхто не думає. Немає державників, немає еліти. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28783 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1949 раз. Подякували: 2118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2020 14:09 Replay написав: Вера! Самое страшное, что есть в мире, это ВЕРА!

Вера! Самое страшное, что есть в мире, это ВЕРА!

Віра, це едине, що робить існування людини на цій Землі, осмисленним. Головне - в що вірити? Інакше людина опускає сама себе до рівня тварин. Людина народжена вільною. Це Божий дар. І людина робить свій вибір.

Віра, це едине, що робить існування людини на цій Землі, осмисленним. Головне - в що вірити? Інакше людина опускає сама себе до рівня тварин. Людина народжена вільною. Це Божий дар. І людина робить свій вибір. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28783 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1949 раз. Подякували: 2118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2020 14:11 Козак-характерник Тобто скидувати роль нації, зарано, як на мене.



Что есть такое нация?

Вот, к примеру, у меня есть друзья - евреи, ортодоксы. Прекрасные люди, приходилось иметь с ними дела, нет проблем.

Есть знакомый грузин, тоже работали, всё нормально...

Есть и русские(я не о россиянах, здесь есть огромное отличие, на самом деле, не в гражданстве а в мировоззрении, между русским и россиянином).



И, есть брат.. который, меня... кинул.

Скажите, на кого я мог больше рассчитывать во время проблем, на еврея Мишу или на брата?

Миша - сразу откликнулся, ведь он понимает, что если поможет мне сегодня, я ему не откажу завтра!

А брат... видимо решил, что он вправе отказать, но и вправе "по родственному" требовать своё!



Итак, кто моя нация, если еврей и грузин -мне пришли на помощь а брат, решил... что пусть "евреи ему помогают"!



Но, откажи потом брату в помощи, вонять будет... на всё "село".



Так вот!

Нация, в моём понимании, это объединение тех, у кого есть общие цели, общие взгляды на Будущее, общие ценности и когда "один за всех и все за одного".

Если меня убьют на войне, моя нация -воспитает и обучит моих детей, накормит стариков!

А если Властям, которые... избирает нация, глубоко плевать на образование моих детей, на болезни моих родителей, да вот на будущее Страны???

Если нас устраивает то, что национальная идея - уехать с Украины и не возвращаться, что-то тут не так...



А у амеров, там всё просто и понятно. Там "просто бизнес", свои кланы, понимание... что "человек-человеку волк".

И не нужно протестующим афро-американцам приписывать какие-то "национальные особенности"!

Флойд -это просто спичка, которую поднесли к канистре... Что есть такое нация?Вот, к примеру, у меня есть друзья - евреи, ортодоксы. Прекрасные люди, приходилось иметь с ними дела, нет проблем.Есть знакомый грузин, тоже работали, всё нормально...Есть и русские(я не о россиянах, здесь есть огромное отличие, на самом деле, не в гражданстве а в мировоззрении, между русским и россиянином).И, есть брат.. который, меня... кинул.Скажите, на кого я мог больше рассчитывать во время проблем, на еврея Мишу или на брата?Миша - сразу откликнулся, ведь он понимает, что если поможет мне сегодня, я ему не откажу завтра!А брат... видимо решил, что он вправе отказать, но и вправе "по родственному" требовать своё!Итак, кто моя нация, если еврей и грузин -мне пришли на помощь а брат, решил... что пусть "евреи ему помогают"!Но, откажи потом брату в помощи, вонять будет... на всё "село".Так вот!Нация, в моём понимании, это объединение тех, у кого есть общие цели, общие взгляды на Будущее, общие ценности и когда "один за всех и все за одного".Если меня убьют на войне, моя нация -воспитает и обучит моих детей, накормит стариков!А если Властям, которые... избирает нация, глубоко плевать на образование моих детей, на болезни моих родителей, да вот на будущее Страны???Если нас устраивает то, что национальная идея - уехать с Украины и не возвращаться, что-то тут не так...А у амеров, там всё просто и понятно. Там "просто бизнес", свои кланы, понимание... что "человек-человеку волк".И не нужно протестующим афро-американцам приписывать какие-то "национальные особенности"!Флойд -это просто спичка, которую поднесли к канистре... Replay

Повідомлень: 1972 З нами з: 20.06.08 Подякував: 128 раз. Подякували: 499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2020 14:19 Козак-характерник Віра, це едине, що робить існування людини на цій Землі, осмисленним.



Нет.



Смотрите, вот Сталин верил в коммунизм и для его победы, строил Лагеря!

Он себя убедил, что человек будет счастлив жить при коммунизме!

Поверил в это!



Гитлер, убелил себя в том, что он имеет право убивать евреев!

Фанатично поверил!



И был готов на всё, ради своей "веры"!



Чикотило Верил в то, что ему нужно убивать простых людей!

Голоса слышал...



Если откровенно, ошибка Украины в том, что "простой украинец" поверил, что "кто-то" должен о нём Заботиться!

Свой Царь или там заморский, расейський или амеровский, немецкий или китайский...

Да нет такого!



Царь - думает о СЕБЕ и о своих СПОНСОРАХ!

Путин - работает на расейских олигархов, Трамп на американских и т.д.



А Украина, для всех них, это как "поле бизнес-инетересов"!

Тема, бабла срубить, получить доступ к ресурсам, выкачать трудоспособное население и пр.



Мы для них - просто животные! Они, закрывают школы, проводят медреформы, вот закроют АЭС и влупят нам цены на электроэнергию.

Референдумов, никто не проводит. А зачем ЦАРЯМ спрашивать украинскую нацию?

Они ведь, Цари, а остальные...



Вера! Если бы мы не Верили в "доброго Царя", который с какого-то бодуна, должен забирать еду со своего стола и давать нам, если бы мы - надеялись на самих себя, мы - таки были бы Сильной Нацией! Нет.Смотрите, вот Сталин верил в коммунизм и для его победы, строил Лагеря!Он себя убедил, что человек будет счастлив жить при коммунизме!Гитлер, убелил себя в том, что он имеет право убивать евреев!Фанатично поверил!И был готов на всё, ради своей "веры"!Чикотило Верил в то, что ему нужно убивать простых людей!Голоса слышал...Если откровенно, ошибка Украины в том, что "простой украинец" поверил, что "кто-то" должен о нём Заботиться!Свой Царь или там заморский, расейський или амеровский, немецкий или китайский...Да нет такого!Царь - думает о СЕБЕ и о своих СПОНСОРАХ!Путин - работает на расейских олигархов, Трамп на американских и т.д.А Украина, для всех них, это как "поле бизнес-инетересов"!Тема, бабла срубить, получить доступ к ресурсам, выкачать трудоспособное население и пр.Мы для них - просто животные! Они, закрывают школы, проводят медреформы, вот закроют АЭС и влупят нам цены на электроэнергию.Референдумов, никто не проводит. А зачем ЦАРЯМ спрашивать украинскую нацию?Они ведь, Цари, а остальные...Вера! Если бы мы не Верили в "доброго Царя", который с какого-то бодуна, должен забирать еду со своего стола и давать нам, если бы мы - надеялись на самих себя, мы - таки были бы Сильной Нацией! Replay

Повідомлень: 1972 З нами з: 20.06.08 Подякував: 128 раз. Подякували: 499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2020 14:24 Replay написав:

Выход? Отказаться от Капитализма с Олигархами, которые фактически, управляют Государствами.

Но, это нереально, без Разумного электората! А разумный электорат, не нужен ни власти ни олигархам.

Так что, готовимся к Великому Представлению! Выход? Отказаться от Капитализма с, которые фактически, управляют Государствами.Но, это нереально, без Разумного электората! А разумный электорат, не нужен ни власти ни олигархам.



Щось Ви нас лякаєте ... Та й як вони організовувалися - коли Інтернету не було ?

Але ще 100 років тому сформулювали Залізний закон олігархії - демократичне правління неможливе у будь-яких великих спільнотах індивідів ... І електорат просто дурять скрізь і всюди .

А що світ напередодні офігенної кризи - то це багато хто бачить , але схоже , ніхто поки не бачить виходу ... Можливо і буде найгірший варіант типу нової світової . А можливо підемо по спіралі - поверення до дрібних розрізненних держав ... Щось Ви нас лякаєте ... Та й як вони організовувалися - коли Інтернету не було ?Але ще 100 років тому сформулювали Залізний закон олігархії - демократичне правління неможливе у будь-яких великих спільнотах індивідів ... І електорат просто дурять скрізь і всюди .А що світ напередодні офігенної кризи - то це багато хто бачить , але схоже , ніхто поки не бачить виходу ... Можливо і буде найгірший варіант типу нової світової . А можливо підемо по спіралі - поверення до дрібних розрізненних держав ... Puente Повідомлень: 3215 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 373 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2020 14:26 Replay написав: Так вот!

Нация, в моём понимании, это объединение тех, у кого есть общие цели, общие взгляды на Будущее, общие ценности и когда "один за всех и все за одного".

Если меня убьют на войне, моя нация -воспитает и обучит моих детей, накормит стариков!

А если Властям, которые... избирает нация, глубоко плевать на образование моих детей, на болезни моих родителей, да вот на будущее Страны???

Если нас устраивает то, что национальная идея - уехать с Украины и не возвращаться, что-то тут не так...



А у амеров, там всё просто и понятно. Там "просто бизнес", свои кланы, понимание... что "человек-человеку волк".

. Так вот!Нация, в моём понимании, это объединение тех, у кого есть общие цели, общие взгляды на Будущее, общие ценности и когда "один за всех и все за одного".Если меня убьют на войне, моя нация -воспитает и обучит моих детей, накормит стариков!А если Властям, которые... избирает нация, глубоко плевать на образование моих детей, на болезни моих родителей, да вот на будущее Страны???Если нас устраивает то, что национальная идея - уехать с Украины и не возвращаться, что-то тут не так...А у амеров, там всё просто и понятно. Там "просто бизнес", свои кланы, понимание... что "человек-человеку волк".

Цілком згодний. я ж написав, що головним вже стає, навіть не кровна спорідненість, а духовна. Хоча б, бажано б було, щоб і кров і дух поєднювалися.



Про Віру...ви протирічите сам собі... Ось американці вірять, що стосунки між людьми - це чистий бізнес. То їх Віра...Ви в це вірите? Віра, це те, що нас всіх поєднює....В що ми віримо? Немає спільної Віри, то все пусте...ми просто тварини. Хоча Віра, в те, що ми є тваринами, теж Віра... Цілком згодний. я ж написав, що головним вже стає, навіть не кровна спорідненість, а духовна. Хоча б, бажано б було, щоб і кров і дух поєднювалися.Про Віру...ви протирічите сам собі...Ось американці вірять, що стосунки між людьми - це чистий бізнес. То їх Віра...Ви в це вірите? Віра, це те, що нас всіх поєднює....В що ми віримо? Немає спільної Віри, то все пусте...ми просто тварини. Хоча Віра, в те, що ми є тваринами, теж Віра... Козак-характерник 2

Повідомлень: 28783 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1949 раз. Подякували: 2118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2020 14:30 Puente написав: офігенної кризи - то це багато хто бачить , але схоже , ніхто поки не бачить виходу ... Можливо і буде найгірший варіант типу нової світової . А можливо підемо по спіралі - поверення до дрібних розрізненних держав ... офігенної кризи - то це багато хто бачить , але схоже , ніхто поки не бачить виходу ... Можливо і буде найгірший варіант типу нової світової . А можливо підемо по спіралі - поверення до дрібних розрізненних держав ...

Ну недарма ж нашого класика пророком називають... Все нове - призабуте старе.



Схамениться, недолюди,

Діти юродиві!

Подивиться на рай тихий,

На свою країну,

Полюбіте щирим серцем

Велику руїну,

Розкуйтеся, братайтеся!

У чужому краю

Не шукайте, не питайте

Того, що немає

І на небі, а не тілько

На чужому полі.

В своїй хаті своя й правда,

І сила, і воля. Ну недарма ж нашого класика пророком називають...Все нове - призабуте старе.Схамениться, недолюди,Діти юродиві!Подивиться на рай тихий,На свою країну,Полюбіте щирим серцемВелику руїну,Розкуйтеся, братайтеся!У чужому краюНе шукайте, не питайтеТого, що немаєІ на небі, а не тількоНа чужому полі.В своїй хаті своя й правда,І сила, і воля. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28783 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1949 раз. Подякували: 2118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2020 14:43 Козак-характерник Ось американці вірять, що стосунки між людьми - це чистий бізнес. То їх Віра...Ви в це вірите? Віра, це те, що нас всіх поєднює....В що ми віримо? Немає спільної Віри, то все пусте...ми просто тварини. Хоча Віра, в те, що ми є тваринами, теж Віра... Про Віру...ви протирічите сам собі...Ось американці вірять, що стосунки між людьми - це чистий бізнес. То їх Віра...Ви в це вірите? Віра, це те, що нас всіх поєднює....В що ми віримо? Немає спільної Віри, то все пусте...ми просто тварини. Хоча Віра, в те, що ми є тваринами, теж Віра...



Да нет, у американцев вера в "Доллар"(в деньги, в золото и пр.)

Что касается того, что "отношения между людьми - бизнес", это уже Знание!



Всё можно решить, вопрос в сумме...

Вот, рабочее мировоззрение.





Во что "мы" верим, я уже изложил, это очень неприятно - но это факт.

Мы голосуем "за доброго Царя", мы верим в то, что найдётся какой-то самоубийца, который ради нас - будет воевать со всем миром, с Западом и Востоком, посадит олигархов, будет развивать образование и медицину, науку и пр.



Откуда это, я не знаю! Ведь сами же, простые люди, только попав даже в "районные депутаты", начинают усиленно решать "свои семейные вопросы" и ни с кем из "областной администрации", воевать за счастье избирателей не намерены!



То есть, внимание, наш менталитет - "своя рубашка ближе к телу", но мы ищем Лоха, который бы нам стал Хозяином и о нас заботился!

Полное противоречие. Да нет, у американцев вера в "Доллар"(в деньги, в золото и пр.)Что касается того, что "отношения между людьми - бизнес", это уже Знание!Всё можно решить, вопрос в сумме...Вот, рабочее мировоззрение.Во что "мы" верим, я уже изложил, это очень неприятно - но это факт.Мы голосуем "за доброго Царя", мы верим в то, что найдётся какой-то самоубийца, который ради нас - будет воевать со всем миром, с Западом и Востоком, посадит олигархов, будет развивать образование и медицину, науку и пр.Откуда это, я не знаю! Ведь сами же, простые люди, только попав даже в "районные депутаты", начинают усиленно решать "свои семейные вопросы" и ни с кем из "областной администрации", воевать за счастье избирателей не намерены!То есть, внимание, наш менталитет - "своя рубашка ближе к телу", но мы ищем Лоха, который бы нам стал Хозяином и о нас заботился!Полное противоречие. Replay

Повідомлень: 1972 З нами з: 20.06.08 Подякував: 128 раз. Подякували: 499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2020 14:50 Replay написав: Да нет, у американцев вера в "Доллар"(в деньги, в золото и пр.)

Что касается того, что "отношения между людьми - бизнес", это уже Знание!



Всё можно решить, вопрос в сумме...

Вот, рабочее мировоззрение.





Во что "мы" верим, я уже изложил, это очень неприятно - но это факт.

Мы голосуем "за доброго Царя", мы верим в то, что найдётся какой-то самоубийца, который ради нас - будет воевать со всем миром, с Западом и Востоком, посадит олигархов, будет развивать образование и медицину, науку и пр.



Откуда это, я не знаю! Ведь сами же, простые люди, только попав даже в "районные депутаты", начинают усиленно решать "свои семейные вопросы" и ни с кем из "областной администрации", воевать за счастье избирателей не намерены!



То есть, внимание, наш менталитет - "своя рубашка ближе к телу", но мы ищем Лоха, который бы нам стал Хозяином и о нас заботился!

Полное противоречие. Да нет, у американцев вера в "Доллар"(в деньги, в золото и пр.)Что касается того, что "отношения между людьми - бизнес", это уже Знание!Всё можно решить, вопрос в сумме...Вот, рабочее мировоззрение.Во что "мы" верим, я уже изложил, это очень неприятно - но это факт.Мы голосуем "за доброго Царя", мы верим в то, что найдётся какой-то самоубийца, который ради нас - будет воевать со всем миром, с Западом и Востоком, посадит олигархов, будет развивать образование и медицину, науку и пр.Откуда это, я не знаю! Ведь сами же, простые люди, только попав даже в "районные депутаты", начинают усиленно решать "свои семейные вопросы" и ни с кем из "областной администрации", воевать за счастье избирателей не намерены!То есть, внимание, наш менталитет - "своя рубашка ближе к телу", но мы ищем Лоха, который бы нам стал Хозяином и о нас заботился!Полное противоречие.

Ну, за всіх я б не став розписуватися, але взагалі вірно... І це майже та сама ментальність, що у клятій РФ, яку поносять псевдопатріоти. Хоча, якщо зазирнути в дзеркало, ту саму пику бачимо. А на словах, так, ми європейці... А по суті такі ж варвари.





Але питання в іншому. Це завжди було так? Чи склалося в результаті певного процесу? І хто керує тим процесом? Є думки з цього приводу? Ну, за всіх я б не став розписуватися, але взагалі вірно...І це майже та сама ментальність, що у клятій РФ, яку поносять псевдопатріоти. Хоча, якщо зазирнути в дзеркало, ту саму пику бачимо. А на словах, так, ми європейці...А по суті такі ж варвари.Але питання в іншому. Це завжди було так? Чи склалося в результаті певного процесу? І хто керує тим процесом? Є думки з цього приводу? Козак-характерник 2

Повідомлень: 28783 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1949 раз. Подякували: 2118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2020 14:51 Puente А що світ напередодні офігенної кризи - то це багато хто бачить , але схоже , ніхто поки не бачить виходу ... Можливо і буде найгірший варіант типу нової світової . А можливо підемо по спіралі - поверення до дрібних розрізненних держав ...



Там два варианта..

Мировая ядерная или же массовый мор, со страшной эпидемией, реальной а не фейковой, когда смертность достигнет 30 процентов и трупы будут валяться под заборами.



Капиталистический мир, это - как Свинья!

Она - должна набирать свой вес! Рост ВВП, непрерывно, рост производства через рост Спроса!

Но, рано или поздно, Свинья начинает стареть, перестаёт наращивать свою массу и подыхает! Так что, нужно вовремя свинку заколоть и ей на смену, купить маленького и розового поросёнка, "Новую Мечту для Нового, постаполипсического Мира"!

Которую... мы будем опять 100 лет выкармливать, чтобы потом снова устроить массовую резню!



Альтернатива?

Это Человеки-Боги, которые будут ограничивать Материальное потребление ресурсов и наращивать Духовное! Полная смена экономической модели! Рост ВВП - бред, можно ездить на велосипедах а не на V8 и быть счастливым отдыхая на берегу реки с книгой, а не с ящиком водки и тонной колбасы..



Но, "свинки" против, пока что! Они не поняли, что их будут резать... и похрюкивая, пытаются набирать вес.



Важно.

Вчера запасы API вышли, очень нехорошие и вообще, статистика ужасная.

ФРС заливает мир долларом, но если и сегодня выйдет ужас по EIA, есть сомнения, что вливания смогут спасти нефть от обвала. И никакие урезания добычи, не помогут, если падает спрос! Подыхает свинья, короче.. Там два варианта..Мировая ядерная или же массовый мор, со страшной эпидемией, реальной а не фейковой, когда смертность достигнет 30 процентов и трупы будут валяться под заборами.Капиталистический мир, это - как Свинья!Она - должна набирать свой вес! Рост ВВП, непрерывно, рост производства через рост Спроса!Но, рано или поздно, Свинья начинает стареть, перестаёт наращивать свою массу и подыхает! Так что, нужно вовремя свинку заколоть и ей на смену, купить маленького и розового поросёнка, "Новую Мечту для Нового, постаполипсического Мира"!Которую... мы будем опять 100 лет выкармливать, чтобы потом снова устроить массовую резню!Альтернатива?Это Человеки-Боги, которые будут ограничивать Материальное потребление ресурсов и наращивать Духовное! Полная смена экономической модели! Рост ВВП - бред, можно ездить на велосипедах а не на V8 и быть счастливым отдыхая на берегу реки с книгой, а не с ящиком водки и тонной колбасы..Но, "свинки" против, пока что! Они не поняли, что их будут резать... и похрюкивая, пытаются набирать вес.Важно.Вчера запасы API вышли, очень нехорошие и вообще, статистика ужасная.ФРС заливает мир долларом, но если и сегодня выйдет ужас по EIA, есть сомнения, что вливания смогут спасти нефть от обвала. И никакие урезания добычи, не помогут, если падает спрос! Подыхает свинья, короче.. Replay

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