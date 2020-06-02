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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6255625662576258>
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:03

  vano80 написав:
  Козак-характерник написав: Знову ж таки, повертаємося до наших баранів: будуємо глобалістичного типу державу чи національну? Проблема мігрантів, людей з іншою ментальністю, звичками, воно нам треба? Все ж таки в своїй хаті, своя правда. :) Є багато над чим замислитися, з подій в США і не лише. Спільноти з іншою метальністю всередині цілого організму, це щось накшталт міни уповільненої дії.


А про какой единый организм пишешь? В пределах львовской области ил шире? В мариуполе, чуть не ставшем малороссией, та же ментальность что и в ужгороде, в котором народ паспорта венгерские получал с радостью7

В нашому випадку цей організм інфікований вірусом розділення. При чому тими, хто за посадовими обовязками повинен був робити навпаки - гуртувати націю, що різні загарбники ділили до того, насаджуючи свою мову, віру, ментальність. Продовжують це робити й надалі. При чому навіть ті, хто формально декларує гасла націоналістичні і вигукує: "Слава Україні!". От тут в нас на гілці є кадр, що вважаю Пєтюню месією, що допоміг пуйлу відторгнути "прокажоні" території - Крим і Донбас, мовляв це благо для України. Як це поєднується в них с тезами про єдність нації? Не розумію...Це лише в хворій уяві може поєднуватися непоєднюване. Політики роблять все, щоб підкреслити відмінності регіональні і розпалити ворожнечу, а дурні, чи пихаті, чванливі, закомплексовані особи, ретранслюють і поширюють цей вірус розєднання.

Навпаки, треба розяснювати людям, чому ічторично склалися певні відмінності між ними, а не зіштовхувати лобами. І це повинна бути виважена, державна політика, під яку повинні виділятися значні кошти. Якщо цього не робили на протязі майже 30 років і зараз не роблять, то можна зробити висновок, що немає політичної волі на це.А всі ті гасла, лише ширма, за якими вирішуються шкурні інтереси. А про націю, її біологічне відтворення і розвиток, ніхто не думає. Немає державників, немає еліти.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:09

  Replay написав:Вера! Самое страшное, что есть в мире, это ВЕРА!

Віра, це едине, що робить існування людини на цій Землі, осмисленним. Головне - в що вірити? Інакше людина опускає сама себе до рівня тварин. Людина народжена вільною. Це Божий дар. І людина робить свій вибір.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:11

Козак-характерник
Тобто скидувати роль нації, зарано, як на мене.


Что есть такое нация?
Вот, к примеру, у меня есть друзья - евреи, ортодоксы. Прекрасные люди, приходилось иметь с ними дела, нет проблем.
Есть знакомый грузин, тоже работали, всё нормально...
Есть и русские(я не о россиянах, здесь есть огромное отличие, на самом деле, не в гражданстве а в мировоззрении, между русским и россиянином).

И, есть брат.. который, меня... кинул.
Скажите, на кого я мог больше рассчитывать во время проблем, на еврея Мишу или на брата?
Миша - сразу откликнулся, ведь он понимает, что если поможет мне сегодня, я ему не откажу завтра!
А брат... видимо решил, что он вправе отказать, но и вправе "по родственному" требовать своё!

Итак, кто моя нация, если еврей и грузин -мне пришли на помощь а брат, решил... что пусть "евреи ему помогают"!

Но, откажи потом брату в помощи, вонять будет... на всё "село".

Так вот!
Нация, в моём понимании, это объединение тех, у кого есть общие цели, общие взгляды на Будущее, общие ценности и когда "один за всех и все за одного".
Если меня убьют на войне, моя нация -воспитает и обучит моих детей, накормит стариков!
А если Властям, которые... избирает нация, глубоко плевать на образование моих детей, на болезни моих родителей, да вот на будущее Страны???
Если нас устраивает то, что национальная идея - уехать с Украины и не возвращаться, что-то тут не так... :D

А у амеров, там всё просто и понятно. Там "просто бизнес", свои кланы, понимание... что "человек-человеку волк".
И не нужно протестующим афро-американцам приписывать какие-то "национальные особенности"!
Флойд -это просто спичка, которую поднесли к канистре...
Replay
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:19

Козак-характерник
Віра, це едине, що робить існування людини на цій Землі, осмисленним.


Нет.

Смотрите, вот Сталин верил в коммунизм и для его победы, строил Лагеря!
Он себя убедил, что человек будет счастлив жить при коммунизме!
Поверил в это!

Гитлер, убелил себя в том, что он имеет право убивать евреев!
Фанатично поверил!

И был готов на всё, ради своей "веры"!

Чикотило Верил в то, что ему нужно убивать простых людей!
Голоса слышал... :D

Если откровенно, ошибка Украины в том, что "простой украинец" поверил, что "кто-то" должен о нём Заботиться!
Свой Царь или там заморский, расейський или амеровский, немецкий или китайский...
Да нет такого!

Царь - думает о СЕБЕ и о своих СПОНСОРАХ!
Путин - работает на расейских олигархов, Трамп на американских и т.д.

А Украина, для всех них, это как "поле бизнес-инетересов"!
Тема, бабла срубить, получить доступ к ресурсам, выкачать трудоспособное население и пр. :D

Мы для них - просто животные! Они, закрывают школы, проводят медреформы, вот закроют АЭС и влупят нам цены на электроэнергию.
Референдумов, никто не проводит. А зачем ЦАРЯМ спрашивать украинскую нацию?
Они ведь, Цари, а остальные...

Вера! Если бы мы не Верили в "доброго Царя", который с какого-то бодуна, должен забирать еду со своего стола и давать нам, если бы мы - надеялись на самих себя, мы - таки были бы Сильной Нацией!
Replay
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:24

  Replay написав:
Выход? Отказаться от Капитализма с Олигархами, которые фактически, управляют Государствами.
Но, это нереально, без Разумного электората! А разумный электорат, не нужен ни власти ни олигархам.
Так что, готовимся к Великому Представлению!


Щось Ви нас лякаєте ... Та й як вони організовувалися - коли Інтернету не було ?
Але ще 100 років тому сформулювали Залізний закон олігархії - демократичне правління неможливе у будь-яких великих спільнотах індивідів ... І електорат просто дурять скрізь і всюди .
А що світ напередодні офігенної кризи - то це багато хто бачить , але схоже , ніхто поки не бачить виходу ... Можливо і буде найгірший варіант типу нової світової . А можливо підемо по спіралі - поверення до дрібних розрізненних держав ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:26

  Replay написав:Так вот!
Нация, в моём понимании, это объединение тех, у кого есть общие цели, общие взгляды на Будущее, общие ценности и когда "один за всех и все за одного".
Если меня убьют на войне, моя нация -воспитает и обучит моих детей, накормит стариков!
А если Властям, которые... избирает нация, глубоко плевать на образование моих детей, на болезни моих родителей, да вот на будущее Страны???
Если нас устраивает то, что национальная идея - уехать с Украины и не возвращаться, что-то тут не так... :D

А у амеров, там всё просто и понятно. Там "просто бизнес", свои кланы, понимание... что "человек-человеку волк".
.

Цілком згодний. я ж написав, що головним вже стає, навіть не кровна спорідненість, а духовна. Хоча б, бажано б було, щоб і кров і дух поєднювалися.

Про Віру...ви протирічите сам собі... :) Ось американці вірять, що стосунки між людьми - це чистий бізнес. То їх Віра...Ви в це вірите? Віра, це те, що нас всіх поєднює....В що ми віримо? Немає спільної Віри, то все пусте...ми просто тварини. Хоча Віра, в те, що ми є тваринами, теж Віра... :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:30

  Puente написав:офігенної кризи - то це багато хто бачить , але схоже , ніхто поки не бачить виходу ... Можливо і буде найгірший варіант типу нової світової . А можливо підемо по спіралі - поверення до дрібних розрізненних держав ...

Ну недарма ж нашого класика пророком називають... :) Все нове - призабуте старе.

Схамениться, недолюди,
Діти юродиві!
Подивиться на рай тихий,
На свою країну,
Полюбіте щирим серцем
Велику руїну,
Розкуйтеся, братайтеся!
У чужому краю
Не шукайте, не питайте
Того, що немає
І на небі, а не тілько
На чужому полі.
В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:43

Козак-характерник
Про Віру...ви протирічите сам собі... :) Ось американці вірять, що стосунки між людьми - це чистий бізнес. То їх Віра...Ви в це вірите? Віра, це те, що нас всіх поєднює....В що ми віримо? Немає спільної Віри, то все пусте...ми просто тварини. Хоча Віра, в те, що ми є тваринами, теж Віра... :)


Да нет, у американцев вера в "Доллар"(в деньги, в золото и пр.)
Что касается того, что "отношения между людьми - бизнес", это уже Знание!

Всё можно решить, вопрос в сумме...
Вот, рабочее мировоззрение.


Во что "мы" верим, я уже изложил, это очень неприятно - но это факт.
Мы голосуем "за доброго Царя", мы верим в то, что найдётся какой-то самоубийца, который ради нас - будет воевать со всем миром, с Западом и Востоком, посадит олигархов, будет развивать образование и медицину, науку и пр. :D

Откуда это, я не знаю! Ведь сами же, простые люди, только попав даже в "районные депутаты", начинают усиленно решать "свои семейные вопросы" и ни с кем из "областной администрации", воевать за счастье избирателей не намерены!

То есть, внимание, наш менталитет - "своя рубашка ближе к телу", но мы ищем Лоха, который бы нам стал Хозяином и о нас заботился!
Полное противоречие. :D
Replay
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:50

  Replay написав:Да нет, у американцев вера в "Доллар"(в деньги, в золото и пр.)
Что касается того, что "отношения между людьми - бизнес", это уже Знание!

Всё можно решить, вопрос в сумме...
Вот, рабочее мировоззрение.


Во что "мы" верим, я уже изложил, это очень неприятно - но это факт.
Мы голосуем "за доброго Царя", мы верим в то, что найдётся какой-то самоубийца, который ради нас - будет воевать со всем миром, с Западом и Востоком, посадит олигархов, будет развивать образование и медицину, науку и пр. :D

Откуда это, я не знаю! Ведь сами же, простые люди, только попав даже в "районные депутаты", начинают усиленно решать "свои семейные вопросы" и ни с кем из "областной администрации", воевать за счастье избирателей не намерены!

То есть, внимание, наш менталитет - "своя рубашка ближе к телу", но мы ищем Лоха, который бы нам стал Хозяином и о нас заботился!
Полное противоречие. :D

Ну, за всіх я б не став розписуватися, але взагалі вірно... :) І це майже та сама ментальність, що у клятій РФ, яку поносять псевдопатріоти. Хоча, якщо зазирнути в дзеркало, ту саму пику бачимо. А на словах, так, ми європейці... :) А по суті такі ж варвари.


Але питання в іншому. Це завжди було так? Чи склалося в результаті певного процесу? І хто керує тим процесом? Є думки з цього приводу? :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:51

Puente
А що світ напередодні офігенної кризи - то це багато хто бачить , але схоже , ніхто поки не бачить виходу ... Можливо і буде найгірший варіант типу нової світової . А можливо підемо по спіралі - поверення до дрібних розрізненних держав ...


Там два варианта..
Мировая ядерная или же массовый мор, со страшной эпидемией, реальной а не фейковой, когда смертность достигнет 30 процентов и трупы будут валяться под заборами.

Капиталистический мир, это - как Свинья!
Она - должна набирать свой вес! Рост ВВП, непрерывно, рост производства через рост Спроса!
Но, рано или поздно, Свинья начинает стареть, перестаёт наращивать свою массу и подыхает! Так что, нужно вовремя свинку заколоть и ей на смену, купить маленького и розового поросёнка, "Новую Мечту для Нового, постаполипсического Мира"!
Которую... мы будем опять 100 лет выкармливать, чтобы потом снова устроить массовую резню!

Альтернатива?
Это Человеки-Боги, которые будут ограничивать Материальное потребление ресурсов и наращивать Духовное! Полная смена экономической модели! Рост ВВП - бред, можно ездить на велосипедах а не на V8 и быть счастливым отдыхая на берегу реки с книгой, а не с ящиком водки и тонной колбасы.. :D

Но, "свинки" против, пока что! Они не поняли, что их будут резать... и похрюкивая, пытаются набирать вес. :D

Важно.
Вчера запасы API вышли, очень нехорошие и вообще, статистика ужасная.
ФРС заливает мир долларом, но если и сегодня выйдет ужас по EIA, есть сомнения, что вливания смогут спасти нефть от обвала. И никакие урезания добычи, не помогут, если падает спрос! Подыхает свинья, короче..
Replay
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