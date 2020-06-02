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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 03 чер, 2020 15:06
Козак-характерник
Але питання в іншому. Це завжди було так? Чи склалося в результаті певного процесу? І хто керує тим процесом? Є думки з цього приводу?
Да, очень похоже на РФ и Беларусь!
Думаю.. потому, что Вера общая..
Если перечитать Писание, там есть много ответов на все вопросы.
В Книге Экклезиаста, к примеру, более реальный Взгляд на Мир.
А вот, в Новом Завете, много интересных моментов, которые можно весьма неоднозначно интерпретировать...
Особо умиляет то, что "Иисус взял наши грехи на себя, принёс себя в жертву" и пр.
Обратите внимание, нам нужно, чтобы "кто-то заплатил за наши ошибки"!
Не мы сами в ответе за происходящее, а кто-то...
Царь виноват, Иисус расчитался и пр.
Удобно...
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Додано: Сер 03 чер, 2020 15:07
Козак-характерник написав:
А на словах, так, ми європейці... А по суті такі ж варвари.
Простак, ти ж неначе історик за фахом?
"Європейські" німці знищили на території СРСР 17 млн людей цивільного населення в 1941-1944.
Хорвати і серби в 1939-1945 рубались так, що сотні тисяч людей загинули.
Польща в 1940 відхопила у Чехословаччини Тешинську область.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 03 чер, 2020 15:10
Replay написав:
Нация, в моём понимании, это объединение тех, у кого есть общие цели, общие взгляды на Будущее, общие ценности и когда "один за всех и все за одного".
Если меня убьют на войне, моя нация -воспитает и обучит моих детей, накормит стариков!
Мені взагалі подобаються організації людей, що створені на певній духовній основі, як братства, духовно-лицарські ордени: спартанці, тамплієри, Січ, тейпи...Коли спільнота поєднана не лише голосом крові, а певною традицією. Кожний усвідомлює власні цінності, має повагу до братів своїх, а значить і САМОПОВАГУ. Це нероздільні поняття.
Є глибинна основа, на чому все тримається.
Все эти правила предавались из поколения в поколение, постепенно переходя в обычаи. За соблюдением прав и обязанностей следили и член тайпа и весь тайп.
Чеченцами были разработаны такие процедуры, как объявление войны, заключение мира, предъявление претензий противнику, решение арбитражных вопросов, правила ведения военных действий. Существовали и строго выработанные правила приема в члены рода, прием в гражданство, право убежища, выдача преступников. Считалось позором покидать друга союзника в борьбе или в беде. Осуждалось внезапное, вероломное нападение на противника. Чеченцы всегда гордились своей прямолинейностью и осуждали коварство своих врагов. У каждого чеченца в памяти возвышалось имя того, кто честно погиб, не изменив долгу дружбы
. С древнейших времен у чеченцев был строго разработанный календарь с семидневной неделей, с названиями всех дней: тахана, кхана. лама, ула, цIука, цIacтa и цIумока. Им известны были и названия частей света: малхбале — восток, малхбузе — запад, къилбееде — север, къилбе — юг а къилба — компас. Все это говорит об очень высоком уровне культуры у вайнахов.
Жизнь чеченца протекала в строго определенных рамках, и чем больше он был популярен в обществе, тем в большей мере был обязан соблюдать нравственные устои тайпа. Ибо слово и могущество своего тайпа каждый чеченец прежде всего считал споим личным достоинством
. От тайпа зависела безопасность каждого индивида, так как тайп в правовом отношении, занимал то место, которое впоследствии заняло государство, причем он обладал достаточной численностью, чтобы сделать свою охрану действенной.
Вот эти унаследованные от предков традиции держали каждого члена общины в рамках строгого приличия; они вершили расправы быстрее, чем секира королевского палача. Правовые нормы такого неписаного житейского кодекса позволяли предать любого нарушителя всеобщему нравственному осуждению и отвержению, но не разрешалось наказывать его телесно и материально. В борьбе за жизнь чеченцы создали законы, обычаи и уклад жизни, которые развили у них сильное чувство национальной индивидуальности и целеустремленности. Сила и устойчивость, появившиеся вследствие этих особенностей национального характера, помогли им пронести все эти законы и обычаи сквозь века
. Пожалуй нет такого алтаря и такого памятника, который можно было бы воздвигнуть вайнахскому народу за все им пережитое и за ту неоценимую борьбу, которую они вели за стойкость в сохранении культуры, самобытности и языка.
Вайнахский народ всегда был и остается народом, который всегда чтил и уважал традиции, культуру других людей и этому есть много примеров. Есть у них одна отличительная черта, это жажда жизни, стремление к достойному, хорошему, готовность отдать свою жизнь, если это нужно Родине, не думая о последствиях. Это, безусловно, признак тонкого и проницательного ума. Ибо ум природный трезво может отличить отрицательное от положительного и скрытой внутренней интуицией добраться до сути дела.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Сер 03 чер, 2020 15:13, всього редагувалось 1 раз.
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Козак-характерник
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Додано: Сер 03 чер, 2020 15:13
Frant
"Європейські" німці знищили на території СРСР 17 млн людей цивільного населення в 1941-1944.
Ибо уверовали в свою Избранность!
Ну и, поклонение фюреру, мол Царь...Иисус грехи искупит, типа.
Да нет, за всё - будем платить сами!
Если ты кого-то звавлил, то хоть каждый день неси деньги Батюшке, это твой грех и никто его не отмолит, за тебя самомго! Добрыми делами, разве что, перекрывается.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 15:21
Козак-характерник
да...
Вот Сiч, Запорiзька, там ведь другие законы были, свои!
За свои поступки, отвечал ты сам... а не Иисус и с Гетьмана спрашивали, что и как.
Убежавшие из рабства ведь! Имеющие своё мнение и свои взгляды, свои понятия!
Есть смелость а есть трусость и как ты не перекручивай, оно так и есть.Украине - нужен Разумный средний класс, свободный и смелый.
И, судя по "гончарукам", явно не с западным образованием и менталитетом...
Но, его нет и ему не дадут быть... олигархи и внеш. управление.
всё..
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Додано: Сер 03 чер, 2020 15:25
Replay
Одразу видно, що Ви не розумієту сутність християнства. І це "заслуга" окупантів. Не буду заглиблюватися в цю дискусію, бо мені казали, що тут не релігійний форум...
Ви так і не відповіли...Чи завжди так було? Така метальність....Ні. Відповідаю сам.
Є і нам про що згадати...
Пісне, душу возвелич
Ой була в нас ненька мати -
Запорізька славна Січ.
Гей, ви, козаченьки, - вітер в чистім полі,
Научіть нащадків так любити волю
Гей, ви, козаченьки, - спомин з м'яти-рути,
Научіть минулу славу повернути.
Круточола наша доля,
Не вода в ній - кров тече.
Козаку найперше - воля,
Козаку найперше - честь.
А прийшла лиха година -
Впав козак наш у траві,
Щоб іскрилась Україна
На гетьманській булаві.
Обросила землю рана
Із козацького чола,
Щоб неправда помирала,
Щоби правдонька жила.
В нас є СВОЯ традиція. І не використовувати таку глибинну традицію для будування держави, це велика помилка. Нам є чим пишатися і на чому будувати майбутнє. Але немає кому будувати...Точніше є люди, а еліти немає, що здатна на амбіцію побудувати державу власну. Це прикро...
Replay написав:Козак-характерник
да...
Вот Сiч, Запорiзька, там ведь другие законы были, свои!
За свои поступки, отвечал ты сам... а не Иисус и с Гетьмана спрашивали, что и как.
Убежавшие из рабства ведь! Имеющие своё мнение и свои взгляды, свои понятия!
Есть смелость а есть трусость и как ты не перекручивай, оно так и есть.
..
«Тепер благослови, мати, дітей своїх! – сказав Бульба. – Моли Бога, щоб вони воювали хоробро, боронили б завжди честь лицарську, щоб стояли завжди за віру христову, а як ні – нехай краще пропадуть, щоб і духу їхнього не було на світі! Підійдіть, діти, до матері: молитва материна і на воді, і на землі рятує
…»
Прибулий з’являвся тільки до кошового, який звичайно казав: - Здоров будь! Що, в Христа віруєш? - Вірую! – відповідав прибулий. - І в Тройцю святу віруєш? - Вірую! - І до церкви ходиш? - Ходжу! - Ану, перехрестися!
Прибулий перехрестився. - Добре, - відповідав кошовий, - іди ж до котрого сам знаєш куреня. На цьому й кінчалась вся церемонія…
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Додано: Сер 03 чер, 2020 15:30
Козак-характерник
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бо мені казали, що тут не релігійний форум...
И правильно сказали. Простыни на полстраницы от веруна уже притомили.
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Hotab
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Додано: Сер 03 чер, 2020 15:38
Hotab написав:Козак-характерник
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бо мені казали, що тут не релігійний форум...
И правильно сказали. Простыни на полстраницы от веруна уже притомили.
Є чарівна кнопочка - ігнор.
Не мучтеся.
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Козак-характерник
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