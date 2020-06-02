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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6255625662576258 Додано: Сер 03 чер, 2020 15:06 Козак-характерник Але питання в іншому. Це завжди було так? Чи склалося в результаті певного процесу? І хто керує тим процесом? Є думки з цього приводу?

Да, очень похоже на РФ и Беларусь!

Думаю.. потому, что Вера общая..

Если перечитать Писание, там есть много ответов на все вопросы.

В Книге Экклезиаста, к примеру, более реальный Взгляд на Мир.



А вот, в Новом Завете, много интересных моментов, которые можно весьма неоднозначно интерпретировать...

Особо умиляет то, что "Иисус взял наши грехи на себя, принёс себя в жертву" и пр.



Обратите внимание, нам нужно, чтобы "кто-то заплатил за наши ошибки"!

Не мы сами в ответе за происходящее, а кто-то...

Царь виноват, Иисус расчитался и пр.

Удобно... Да, очень похоже на РФ и Беларусь!Думаю.. потому, что Вера общая..Если перечитать Писание, там есть много ответов на все вопросы.В Книге Экклезиаста, к примеру, более реальный Взгляд на Мир.А вот, в Новом Завете, много интересных моментов, которые можно весьма неоднозначно интерпретировать...Особо умиляет то, что "Иисус взял наши грехи на себя, принёс себя в жертву" и пр.Обратите внимание, нам нужно, чтобы "кто-то заплатил за наши ошибки"!Не мы сами в ответе за происходящее, а кто-то...Царь виноват, Иисус расчитался и пр.Удобно... Replay

Повідомлень: 1972 З нами з: 20.06.08 Подякував: 128 раз. Подякували: 499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2020 15:07 Козак-характерник написав: А на словах, так, ми європейці... А по суті такі ж варвари. А на словах, так, ми європейці... А по суті такі ж варвари. Простак, ти ж неначе історик за фахом?



"Європейські" німці знищили на території СРСР 17 млн людей цивільного населення в 1941-1944.

Хорвати і серби в 1939-1945 рубались так, що сотні тисяч людей загинули.

Польща в 1940 відхопила у Чехословаччини Тешинську область. Простак, ти ж неначе історик за фахом?"Європейські" німці знищили на території СРСР 17 млн людей цивільного населення в 1941-1944.Хорвати і серби в 1939-1945 рубались так, що сотні тисяч людей загинули.Польща в 1940 відхопила у Чехословаччини Тешинську область. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21435 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1196 раз. Подякували: 2193 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2020 15:10 Replay написав: Нация, в моём понимании, это объединение тех, у кого есть общие цели, общие взгляды на Будущее, общие ценности и когда "один за всех и все за одного".

Если меня убьют на войне, моя нация -воспитает и обучит моих детей, накормит стариков!

Нация, в моём понимании, это объединение тех, у кого есть общие цели, общие взгляды на Будущее, общие ценности и когда "один за всех и все за одного".Если меня убьют на войне, моя нация -воспитает и обучит моих детей, накормит стариков!

Мені взагалі подобаються організації людей, що створені на певній духовній основі, як братства, духовно-лицарські ордени: спартанці, тамплієри, Січ, тейпи...Коли спільнота поєднана не лише голосом крові, а певною традицією. Кожний усвідомлює власні цінності, має повагу до братів своїх, а значить і САМОПОВАГУ. Це нероздільні поняття. Є глибинна основа, на чому все тримається.



Все эти правила предавались из поколения в поколение, постепенно переходя в обычаи. За соблюдением прав и обязанностей следили и член тайпа и весь тайп.





Чеченцами были разработаны такие процедуры, как объявление войны, заключение мира, предъявление претензий противнику, решение арбитражных вопросов, правила ведения военных действий. Существовали и строго выработанные правила приема в члены рода, прием в гражданство, право убежища, выдача преступников. Считалось позором покидать друга союзника в борьбе или в беде. Осуждалось внезапное, вероломное нападение на противника. Чеченцы всегда гордились своей прямолинейностью и осуждали коварство своих врагов. У каждого чеченца в памяти возвышалось имя того, кто честно погиб, не изменив долгу дружбы . С древнейших времен у чеченцев был строго разработанный календарь с семидневной неделей, с названиями всех дней: тахана, кхана. лама, ула, цIука, цIacтa и цIумока. Им известны были и названия частей света: малхбале — восток, малхбузе — запад, къилбееде — север, къилбе — юг а къилба — компас. Все это говорит об очень высоком уровне культуры у вайнахов.



Жизнь чеченца протекала в строго определенных рамках, и чем больше он был популярен в обществе, тем в большей мере был обязан соблюдать нравственные устои тайпа. Ибо слово и могущество своего тайпа каждый чеченец прежде всего считал споим личным достоинством . От тайпа зависела безопасность каждого индивида, так как тайп в правовом отношении, занимал то место, которое впоследствии заняло государство, причем он обладал достаточной численностью, чтобы сделать свою охрану действенной.

Вот эти унаследованные от предков традиции держали каждого члена общины в рамках строгого приличия; они вершили расправы быстрее, чем секира королевского палача. Правовые нормы такого неписаного житейского кодекса позволяли предать любого нарушителя всеобщему нравственному осуждению и отвержению, но не разрешалось наказывать его телесно и материально. В борьбе за жизнь чеченцы создали законы, обычаи и уклад жизни, которые развили у них сильное чувство национальной индивидуальности и целеустремленности. Сила и устойчивость, появившиеся вследствие этих особенностей национального характера, помогли им пронести все эти законы и обычаи сквозь века . Пожалуй нет такого алтаря и такого памятника, который можно было бы воздвигнуть вайнахскому народу за все им пережитое и за ту неоценимую борьбу, которую они вели за стойкость в сохранении культуры, самобытности и языка.



Вайнахский народ всегда был и остается народом, который всегда чтил и уважал традиции, культуру других людей и этому есть много примеров. Есть у них одна отличительная черта, это жажда жизни, стремление к достойному, хорошему, готовность отдать свою жизнь, если это нужно Родине, не думая о последствиях. Это, безусловно, признак тонкого и проницательного ума. Ибо ум природный трезво может отличить отрицательное от положительного и скрытой внутренней интуицией добраться до сути дела.



Мені взагалі подобаються організації людей, що створені на певній духовній основі, як братства, духовно-лицарські ордени: спартанці, тамплієри, Січ, тейпи...Коли спільнота поєднана не лише голосом крові, а певною традицією. Кожний усвідомлює власні цінності, має повагу до братів своїх, а значить і САМОПОВАГУ. Це нероздільні поняття.Є глибинна основа, на чому все тримається.Все эти правила предавались из поколения в поколение, постепенно переходя в обычаи. За соблюдением прав и обязанностей следили и член тайпа и весь тайп.Чеченцами были разработаны такие процедуры, как объявление войны, заключение мира, предъявление претензий противнику, решение арбитражных вопросов, правила ведения военных действий. Существовали и строго выработанные правила приема в члены рода, прием в гражданство, право убежища, выдача преступников.. С древнейших времен у чеченцев был строго разработанный календарь с семидневной неделей, с названиями всех дней: тахана, кхана. лама, ула, цIука, цIacтa и цIумока. Им известны были и названия частей света: малхбале — восток, малхбузе — запад, къилбееде — север, къилбе — юг а къилба — компас. Все это говорит об очень высоком уровне культуры у вайнахов.Жизнь чеченца протекала в строго определенных рамках, и чем больше он был популярен в обществе, тем в большей мере был обязан соблюдать нравственные устои тайпа. Ибо. От тайпа зависела безопасность каждого индивида, так как тайп в правовом отношении, занимал то место, которое впоследствии заняло государство, причем он обладал достаточной численностью, чтобы сделать свою охрану действенной.Вот эти унаследованные от предков традиции держали каждого члена общины в рамках строгого приличия; они вершили расправы быстрее, чем секира королевского палача. Правовые нормы такого неписаного житейского кодекса позволяли предать любого нарушителя всеобщему нравственному осуждению и отвержению, но не разрешалось наказывать его телесно и материально. В борьбе за жизнь чеченцы создали законы, обычаи и уклад жизни, которые развили у них сильное чувство национальной индивидуальности и целеустремленности.. Пожалуй нет такого алтаря и такого памятника, который можно было бы воздвигнуть вайнахскому народу за все им пережитое и за ту неоценимую борьбу, которую они вели за стойкость в сохранении культуры, самобытности и языка.Вайнахский народ всегда был и остается народом, который всегда чтил и уважал традиции, культуру других людей и этому есть много примеров. Есть у них одна отличительная черта, это жажда жизни, стремление к достойному, хорошему, готовность отдать свою жизнь, если это нужно Родине, не думая о последствиях. Это, безусловно, признак тонкого и проницательного ума. Ибо ум природный трезво может отличить отрицательное от положительного и скрытой внутренней интуицией добраться до сути дела. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 03 чер, 2020 15:13, всього редагувалось 1 раз. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28783 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1949 раз. Подякували: 2118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2020 15:13 Frant "Європейські" німці знищили на території СРСР 17 млн людей цивільного населення в 1941-1944.

Ибо уверовали в свою Избранность!

Ну и, поклонение фюреру, мол Царь...Иисус грехи искупит, типа.



Да нет, за всё - будем платить сами!

Если ты кого-то звавлил, то хоть каждый день неси деньги Батюшке, это твой грех и никто его не отмолит, за тебя самомго! Добрыми делами, разве что, перекрывается. Ибо уверовали в свою Избранность!Ну и, поклонение фюреру, мол Царь...Иисус грехи искупит, типа.Да нет, за всё - будем платить сами!Если ты кого-то звавлил, то хоть каждый день неси деньги Батюшке, это твой грех и никто его не отмолит, за тебя самомго! Добрыми делами, разве что, перекрывается. Replay

Повідомлень: 1972 З нами з: 20.06.08 Подякував: 128 раз. Подякували: 499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2020 15:21 Козак-характерник

да...

Вот Сiч, Запорiзька, там ведь другие законы были, свои!

За свои поступки, отвечал ты сам... а не Иисус и с Гетьмана спрашивали, что и как.



Убежавшие из рабства ведь! Имеющие своё мнение и свои взгляды, свои понятия!

Есть смелость а есть трусость и как ты не перекручивай, оно так и есть.



Украине - нужен Разумный средний класс, свободный и смелый.

И, судя по "гончарукам", явно не с западным образованием и менталитетом...



Но, его нет и ему не дадут быть... олигархи и внеш. управление.

всё.. да...Вот Сiч, Запорiзька, там ведь другие законы были, свои!За свои поступки, отвечал ты сам... а не Иисус и с Гетьмана спрашивали, что и как.Убежавшие из рабства ведь! Имеющие своё мнение и свои взгляды, свои понятия!Есть смелость а есть трусость и как ты не перекручивай, оно так и есть.И, судя по "гончарукам", явно не с западным образованием и менталитетом...Но, его нет и ему не дадут быть... олигархи и внеш. управление.всё.. Replay

Повідомлень: 1972 З нами з: 20.06.08 Подякував: 128 раз. Подякували: 499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2020 15:25 Replay Одразу видно, що Ви не розумієту сутність християнства. І це "заслуга" окупантів. Не буду заглиблюватися в цю дискусію, бо мені казали, що тут не релігійний форум...



Ви так і не відповіли...Чи завжди так було? Така метальність....Ні. Відповідаю сам.



Є і нам про що згадати...

Пісне, душу возвелич

Ой була в нас ненька мати -

Запорізька славна Січ.



Гей, ви, козаченьки, - вітер в чистім полі,

Научіть нащадків так любити волю

Гей, ви, козаченьки, - спомин з м'яти-рути,

Научіть минулу славу повернути.



Круточола наша доля,

Не вода в ній - кров тече.

Козаку найперше - воля,

Козаку найперше - честь.



А прийшла лиха година -

Впав козак наш у траві,

Щоб іскрилась Україна

На гетьманській булаві.



Обросила землю рана

Із козацького чола,

Щоб неправда помирала,

Щоби правдонька жила.



В нас є СВОЯ традиція. І не використовувати таку глибинну традицію для будування держави, це велика помилка. Нам є чим пишатися і на чому будувати майбутнє. Але немає кому будувати...Точніше є люди, а еліти немає, що здатна на амбіцію побудувати державу власну. Це прикро...



Replay написав: Козак-характерник

да...

Вот Сiч, Запорiзька, там ведь другие законы были, свои!

За свои поступки, отвечал ты сам... а не Иисус и с Гетьмана спрашивали, что и как.



Убежавшие из рабства ведь! Имеющие своё мнение и свои взгляды, свои понятия!

Есть смелость а есть трусость и как ты не перекручивай, оно так и есть.

.. да...Вот Сiч, Запорiзька, там ведь другие законы были, свои!За свои поступки, отвечал ты сам... а не Иисус и с Гетьмана спрашивали, что и как.Убежавшие из рабства ведь! Имеющие своё мнение и свои взгляды, свои понятия!Есть смелость а есть трусость и как ты не перекручивай, оно так и есть...

«Тепер благослови, мати, дітей своїх! – сказав Бульба. – Моли Бога, щоб вони воювали хоробро, боронили б завжди честь лицарську, щоб стояли завжди за віру христову, а як ні – нехай краще пропадуть, щоб і духу їхнього не було на світі! Підійдіть, діти, до матері: молитва материна і на воді, і на землі рятує …»



Прибулий з’являвся тільки до кошового, який звичайно казав: - Здоров будь! Що, в Христа віруєш? - Вірую! – відповідав прибулий. - І в Тройцю святу віруєш? - Вірую! - І до церкви ходиш? - Ходжу! - Ану, перехрестися! Прибулий перехрестився. - Добре, - відповідав кошовий, - іди ж до котрого сам знаєш куреня. На цьому й кінчалась вся церемонія…

Одразу видно, що Ви не розумієту сутність християнства. І це "заслуга" окупантів. Не буду заглиблюватися в цю дискусію, бо мені казали, що тут не релігійний форум...Ви так і не відповіли...Чи завжди так було? Така метальність....Ні. Відповідаю сам.Є і нам про що згадати...Пісне, душу возвеличОй була в нас ненька мати -Запорізька славна Січ.Гей, ви, козаченьки, - вітер в чистім полі,Научіть нащадків так любити волюГей, ви, козаченьки, - спомин з м'яти-рути,Научіть минулу славу повернути.Круточола наша доля,Не вода в ній - кров тече.Козаку найперше - воля,Козаку найперше - честь.А прийшла лиха година -Впав козак наш у траві,Щоб іскрилась УкраїнаНа гетьманській булаві.Обросила землю ранаІз козацького чола,Щоб неправда помирала,Щоби правдонька жила.В нас є СВОЯ традиція. І не використовувати таку глибинну традицію для будування держави, це велика помилка. Нам є чим пишатися і на чому будувати майбутнє. Але немає кому будувати...Точніше є люди, а еліти немає, що здатна на амбіцію побудувати державу власну. Це прикро...«Тепер благослови, мати, дітей своїх! – сказав Бульба. –…»Прибулий з’являвся тільки до кошового, який звичайно казав:Прибулий перехрестився. - Добре, - відповідав кошовий, - іди ж до котрого сам знаєш куреня. На цьому й кінчалась вся церемонія… Козак-характерник 2

Повідомлень: 28783 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1949 раз. Подякували: 2118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2020 15:30 Козак-характерник ,



бо мені казали, що тут не релігійний форум...

И правильно сказали. Простыни на полстраницы от веруна уже притомили. И правильно сказали. Простыни на полстраницы от веруна уже притомили. Hotab

Повідомлень: 2785 З нами з: 15.02.09 Подякував: 91 раз. Подякували: 1030 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2020 15:38 Hotab написав: Козак-характерник ,



бо мені казали, що тут не релігійний форум...

И правильно сказали. Простыни на полстраницы от веруна уже притомили. И правильно сказали. Простыни на полстраницы от веруна уже притомили.

Є чарівна кнопочка - ігнор. Не мучтеся. Є чарівна кнопочка - ігнор.Не мучтеся. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28783 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1949 раз. Подякували: 2118 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6255625662576258 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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