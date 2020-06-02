Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вы, конечно, видели фото американцев, сжигающих государственные флаги на акциях протеста. Но знали ли вы, что сжигание государственного флага в США официально законно?
В 1989 году Верховный Суд США в деле "Техас против Джонсона" установил, что сжигание государственного флага является формой выражения своих убеждений, а значит, защищается Первой поправкой к Конституции США.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Вы, конечно, видели фото американцев, сжигающих государственные флаги на акциях протеста. Но знали ли вы, что сжигание государственного флага в США официально законно?
В 1989 году Верховный Суд США в деле "Техас против Джонсона" установил, что сжигание государственного флага является формой выражения своих убеждений, а значит, защищается Первой поправкой к Конституции США.
это хорошо, когда в стране меньше сакрального и скрепного - власти, флага, религии.
и самое ГЛАВНОЕ, хорошо, когда судебная система независимая и адекватная
11. 4:19 — отсылка к RAF (Rote Armee Fraktion) — Фракция Красной Армии. Эта леворадикальная террористическая организация действовала в Западной Германии в 1960-70-х годах, она ответственна за ряд банковских налётов, убийств и покушений на высокопоставленных чиновников. По сюжету клипа группировка берёт в заложники Германию.
Тиль Линдеманн в роли Гудрун Энслин
12. Далее чередуются разные исторические моменты. Сжигание еретиков на кострах инквизиции в средневековье и сжигание книг нацистким режимом. Средневековые инквизиторы братаются с нацистами. Рядом стоят рыцари времен Тридцатилетней войны. Здесь Рамштайн упрекает церковь Германии того времени в союзе с нацистами. (Кстати говоря, на пряжках ремней солдат вермахта был выбит девиз: «Gott mit uns» (Бог с нами). С этим девизом они вторгались во многие страны, в том числе и в СССР.) В итоге Германию сжигают на костре инквизиции церковники, рыцари и нацисты. Но она перерождается в виде ангела, она беременна.
Братание инквизиторов и нацистов
13. 5:21 над элитой ГДР рушится потолок — олицетворение крушения ГДР. А кстати говоря, многие немцы с теплотой вспоминают времена ГДР. Существует даже такое понятие, как остальгия (Ostalgie) — ностальгия по той стране. 5:24 — на фоне большого барельефа Карла Маркса идут войска, причём войска уже современные. Судя по всему, Рамштайн намекают на то, что силовики и охранители современной Германии ничем не отличаются от своих коллег времён ГДР, а может зашли ещё дальше.
vano80 написав:Странный вопрос. В одном случае страна выбирала путь (ну так, может преувеличено, но все же)...
страна как правило путь выбирает на выборах, а на майдане было не репрезентативное меньшинство, которое повергло страну в хаос и развал на многие годы...
Да? А я думал это аннексия и последующая война виновата. Да и выборы у нас вроде были.
зачем же телегу ставить впереди лощади? аннексия и война были не причиной а следствием... что касается выборов, то их трудно назвать лигитимными, так как они проводились ЦВК с просроченными полномочиями...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен