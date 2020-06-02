Додано: Сер 03 чер, 2020 16:41

Вы, конечно, видели фото американцев, сжигающих государственные флаги на акциях протеста. Но знали ли вы, что сжигание государственного флага в США официально законно?



В 1989 году Верховный Суд США в деле "Техас против Джонсона" установил, что сжигание государственного флага является формой выражения своих убеждений, а значит, защищается Первой поправкой к Конституции США.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.