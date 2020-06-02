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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6257625862596260>
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 16:41

Re: Політичні дискусії

Вы, конечно, видели фото американцев, сжигающих государственные флаги на акциях протеста. Но знали ли вы, что сжигание государственного флага в США официально законно?

В 1989 году Верховный Суд США в деле "Техас против Джонсона" установил, что сжигание государственного флага является формой выражения своих убеждений, а значит, защищается Первой поправкой к Конституции США.
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freeze
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:02

  freeze написав:Вы, конечно, видели фото американцев, сжигающих государственные флаги на акциях протеста. Но знали ли вы, что сжигание государственного флага в США официально законно?

В 1989 году Верховный Суд США в деле "Техас против Джонсона" установил, что сжигание государственного флага является формой выражения своих убеждений, а значит, защищается Первой поправкой к Конституции США.


это хорошо, когда в стране меньше сакрального и скрепного - власти, флага, религии.

и самое ГЛАВНОЕ, хорошо, когда судебная система независимая и адекватная
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:10

  vano80 написав:Странный вопрос.
В одном случае страна выбирала путь (ну так, может преувеличено, но все же)...

страна как правило путь выбирает на выборах, а на майдане было не репрезентативное меньшинство, которое повергло страну в хаос и развал на многие годы...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:13

  Starikan написав:
  freeze написав: США - федерация, поэтому существующая у них система выборов президента, имеет определенный смысл. Учитывает региональные особенности.

Это было актуально 100+ лет назад.
Сейчас это выглядит идиотизмом.

это значительно меньший идиотизм чем например 3 тур выборов в 2004... ;)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:14

В США то что Rammstein клипе Deutschland

11. 4:19 — отсылка к RAF (Rote Armee Fraktion) — Фракция Красной Армии. Эта леворадикальная террористическая организация действовала в Западной Германии в 1960-70-х годах, она ответственна за ряд банковских налётов, убийств и покушений на высокопоставленных чиновников.
По сюжету клипа группировка берёт в заложники Германию.

Тиль Линдеманн в роли Гудрун Энслин

12. Далее чередуются разные исторические моменты. Сжигание еретиков на кострах инквизиции в средневековье и сжигание книг нацистким режимом. Средневековые инквизиторы братаются с нацистами. Рядом стоят рыцари времен Тридцатилетней войны. Здесь Рамштайн упрекает церковь Германии того времени в союзе с нацистами. (Кстати говоря, на пряжках ремней солдат вермахта был выбит девиз: «Gott mit uns» (Бог с нами). С этим девизом они вторгались во многие страны, в том числе и в СССР.) В итоге Германию сжигают на костре инквизиции церковники, рыцари и нацисты. Но она перерождается в виде ангела, она беременна.

Братание инквизиторов и нацистов

13. 5:21 над элитой ГДР рушится потолок — олицетворение крушения ГДР. А кстати говоря, многие немцы с теплотой вспоминают времена ГДР. Существует даже такое понятие, как остальгия (Ostalgie) — ностальгия по той стране. 5:24 — на фоне большого барельефа Карла Маркса идут войска, причём войска уже современные. Судя по всему, Рамштайн намекают на то, что силовики и охранители современной Германии ничем не отличаются от своих коллег времён ГДР, а может зашли ещё дальше.

Войска современной Германии на фоне К. Маркса

Зображення

https://strana.ua/news/199024-rammstein ... klipa.html
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:14

  Starikan написав:
  Ой+ написав: Хоча в перспективі швидше всього і в США і в ЄС кольорові зроблять щось як змогли подолавши апартеїд в Кейптауні і т.д.

Что еще черным не хватает? Под них и так заточено всё законодательство, разные квоты и т.п.

в ходе гражданской войны им обещали по 40 акров земли и по мулу - обещания до сих пор не выполнены... ;)
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:15

  Тракторист написав:
  vano80 написав:Странный вопрос.
В одном случае страна выбирала путь (ну так, может преувеличено, но все же)...

страна как правило путь выбирает на выборах, а на майдане было не репрезентативное меньшинство, которое повергло страну в хаос и развал на многие годы...


Да? А я думал это аннексия и последующая война виновата. Да и выборы у нас вроде были.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:22

  vano80 написав:
  Тракторист написав:
  vano80 написав:Странный вопрос.
В одном случае страна выбирала путь (ну так, может преувеличено, но все же)...

страна как правило путь выбирает на выборах, а на майдане было не репрезентативное меньшинство, которое повергло страну в хаос и развал на многие годы...


Да? А я думал это аннексия и последующая война виновата. Да и выборы у нас вроде были.

зачем же телегу ставить впереди лощади? аннексия и война были не причиной а следствием... что касается выборов, то их трудно назвать лигитимными, так как они проводились ЦВК с просроченными полномочиями...
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:23

Re: Політичні дискусії

vano80 написав:
  Тракторист написав:
  vano80 написав:Странный вопрос.
В одном случае страна выбирала путь (ну так, может преувеличено, но все же)...

страна как правило путь выбирает на выборах, а на майдане было не репрезентативное меньшинство, которое повергло страну в хаос и развал на многие годы...


Да? А я думал это аннексия и последующая война виновата. Да и выборы у нас вроде были.


Это упрощенный подход.
Со значительной долей вероятности, если бы не было майдана, события бы развивались по другому.
Любое событие имеет значение и влияние на будущее.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:24

  19yuriy91 написав:и самое ГЛАВНОЕ, хорошо, когда судебная система независимая и адекватная

жаль только что не в Украине... :(
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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