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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6257625862596260
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:26

  Тракторист написав:
  19yuriy91 написав:и самое ГЛАВНОЕ, хорошо, когда судебная система независимая и адекватная

жаль только что не в Украине... :(

В ОРДЛО вона взагалі відсутня. Підвали "МГБ" і комендантська година для всіх. В тому числі й фанатів ватно-рюського міра.
___________
Тема безладів в Америці є домінуючою - для місцевих ватанів. Аж слюнки пускають від радощів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:53

Re: Політичні дискусії

В пятницу, 5 июня, у здания Рады планируется сразу два пикета - с утра будут протестовать радикалы, а после обеда ЛГБТ-сообщества.
Обратите внимание на название второй акции «Против полицейского произвола».
Где-то мы это уже видели. Вчера
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:21

Ітогі подвєдьом. 2020-06-03

Ітогі подвєдьом. 2020-06-03

1) Шмыгаль внес в Раду представления о кадровых назначениях в правительстве
об освобождении Вадима Пристайко от должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и назначении на эту должность Ольги Стефанишин, а также о назначении Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики, а Романа Абрамовского - министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

2) ОПЗЖ с Дубинским оспаривают закон об амнистии участников Майдана
Представление подписали депутаты от ОПЗЖ, а также исключенные из фракции Слуга народа Антон Поляков, Анна Скороход и член фракции СН Александр Дубинский. Полный список подписантов - на сайте КСУ.

Беня+Медведчук

3) Правительство изменило программу "5-7-9%" на кредиты под 0%
Ставки по кредитной программе “5-7-9” фактически снизились для заемщиков до 0%.

4) Оккупанты "ЛНР" официально понизили статус украинского языка
Но наши полезные "идиоты" хотят там провести местные выборы в 2020 году

5) Расследование дела в отношении Гладковского завершено

Порошенко вызвали в ГБР в деле о прослушивании международных переговоров
А повестки вручили согласно процессуальных процедур ? Или видосиком вызвали

6) На Тернопольщине разворовали 2700 вагонов зерна из Госрезерва, предусмотренного на случай форс-мажора в стране
В целом это 150 тысяч тонн зерна. Для такого количества зерна понадобилось бы почти 2700 вагонов.

"Пацюкі з'їли"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:24

  freeze написав:В пятницу, 5 июня, у здания Рады планируется сразу два пикета - с утра будут протестовать радикалы, а после обеда ЛГБТ-сообщества.
Обратите внимание на название второй акции «Против полицейского произвола».
Где-то мы это уже видели. Вчера

это же некоторым придётся весь день торчать под радой... :mrgreen:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:39

  Starikan написав:
  Ой+ написав: Хоча в перспективі швидше всього і в США і в ЄС кольорові зроблять щось як змогли подолавши апартеїд в Кейптауні і т.д.

Что еще черным не хватает? Под них и так заточено всё законодательство, разные квоты и т.п.


Так і про то мова, що в Кейптауні після білих гнобителів
Мы были людьми второго сорта, теперь — третьего https://lenta.ru/articles/2019/11/11/capetown/

Або ще з 2011 року
Публицист Юлия Латынина - о психологии лондонских погромщиков: «Мы вас ненавидим, а вы нам должны»
Один из лучших современных историков - Нил Фергюсон написал в своей последней книге: «Мы живем в конце 500-летней эпохи доминирования Европы» https://www.irk.kp.ru/daily/25743.5/2731478/


Якщо протестанти повністю переможуть, то невдовзі прийдеться їм ще кудись емігрувати.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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