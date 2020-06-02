В ОРДЛО вона взагалі відсутня. Підвали "МГБ" і комендантська година для всіх. В тому числі й фанатів ватно-рюського міра.
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Тема безладів в Америці є домінуючою - для місцевих ватанів. Аж слюнки пускають від радощів.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 03 чер, 2020 17:26
В ОРДЛО вона взагалі відсутня. Підвали "МГБ" і комендантська година для всіх. В тому числі й фанатів ватно-рюського міра.
___________
Тема безладів в Америці є домінуючою - для місцевих ватанів. Аж слюнки пускають від радощів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 03 чер, 2020 17:53
Re: Політичні дискусії
В пятницу, 5 июня, у здания Рады планируется сразу два пикета - с утра будут протестовать радикалы, а после обеда ЛГБТ-сообщества.
Обратите внимание на название второй акции «Против полицейского произвола».
Где-то мы это уже видели. Вчера
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 03 чер, 2020 18:21
Ітогі подвєдьом. 2020-06-03
Ітогі подвєдьом. 2020-06-03
1)
2)
Беня+Медведчук
3) Правительство изменило программу "5-7-9%" на кредиты под 0%
4)
Но наши полезные "идиоты" хотят там провести местные выборы в 2020 году
5)
А повестки вручили согласно процессуальных процедур ? Или видосиком вызвали
6)
"Пацюкі з'їли"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 03 чер, 2020 18:24
это же некоторым придётся весь день торчать под радой...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Сер 03 чер, 2020 18:39
Так і про то мова, що в Кейптауні після білих гнобителів
Або ще з 2011 року
Якщо протестанти повністю переможуть, то невдовзі прийдеться їм ще кудись емігрувати.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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