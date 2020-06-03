Додано: Сер 03 чер, 2020 19:52

вот, что, видимо, имелось ввиду под "переформатированием"Киев почти завершил формирование группы представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей от украинской стороны, которые предлагается привлечь к работе Трехсторонней контактной группы в Минске.Об этом в интервью Укринформу сказал вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.«Мы уже почти завершили консультации и собеседования с кандидатами, которые будут с украинской стороны приглашенными представителями во время переговоров в ТКГ», - сказал он.Резников уточнил, что количество их еще не определено: это может быть как 8, так и 16 человек, в зависимости от повестки дня и с учетом того, что в рамках ТКГ работает 4 рабочие группы.