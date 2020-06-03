Як ви уявляєте перемогу протестантів?
Якщо будуть пограбовані усі 100% магазинів - це їх перемога? Так/Ні?
Протестанти не можуть перемогти "по означенню" - тому що в них немає вимог.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 03 чер, 2020 19:05
Додано: Сер 03 чер, 2020 19:09
Re: Політичні дискусії
Искали, искали министра образования - нашли.
Депутата Черниговского облсовета от Блока Порошенко.
Гениально, парни. Гениально.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 03 чер, 2020 19:20
Коллега freeze, изучайте мат.часть.
Шкарлет не депутат облсовета. Вам уже везде Порошенко мерещится.
Он ректор местного универа.
Настолько "отличный" ректор. Что местные жители, при любой возможности, стараются отдать учится детей в Киев
Так что, он отлично впишется в команду СН
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 03 чер, 2020 19:24
Додано: Сер 03 чер, 2020 19:25
Читай моё сообщение, религиозный
Вот так пропаганда и работает. Один набросит, другие разнесут по интернету
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 03 чер, 2020 19:30
Вони як чують Порошенко, відразу збуджуються.
Додано: Сер 03 чер, 2020 19:32
Re: Політичні дискусії
Так что он уже не баллотировался от партии Порошенко
Зеля глупец набрал порохоботов и соросят, и теперь ноет, чего рейтинги падают
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 03 чер, 2020 19:38
Коллега freeze, баллотировался от БПП и стал депутатом - это разные вещи. А вы утверждали, что он депутат - что не является действительностью.
Он и от Партии Регионов баллотировался, так он теперь регионал, чё ли ?
И вас явно заклинило на порохоботах и соросятах. Карантин на вас плохо влияет.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 03 чер, 2020 19:52
вот, что, видимо, имелось ввиду под "переформатированием"
Киев почти завершил формирование группы представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей от украинской стороны, которые предлагается привлечь к работе Трехсторонней контактной группы в Минске.
Об этом в интервью Укринформу сказал вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.
«Мы уже почти завершили консультации и собеседования с кандидатами, которые будут с украинской стороны приглашенными представителями во время переговоров в ТКГ», - сказал он.
Резников уточнил, что количество их еще не определено: это может быть как 8, так и 16 человек, в зависимости от повестки дня и с учетом того, что в рамках ТКГ работает 4 рабочие группы.
Додано: Сер 03 чер, 2020 19:56
б.ля...
ну шо тут непонятно - одни и те же казлы под разными вывесками прутся во власть.
ну какая разница от кого они в этот раз?
легче от этого кому станет?
о чём спор?
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