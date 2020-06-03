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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6258625962606261
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:00

а вот это любопытно...

Рада заборонила перевіряти на кордоні багаж генпрокурора, суддів Верховного суду та членів їхніх сімей

Як тлумачить портал pravo.ua, таким чином, голова та судді Верховного суду, генеральний прокурор і члени їх сімей, які прямують разом з ними, не підлягають особистому огляду. Їх ручна поклажа та супроводжуваний багаж звільнені від митного огляду.

https://prm.ua/rada-zaboronila-pereviry ... 3MX7JIB2u4
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:01

Re: Політичні дискусії

19yuriy91 написав:вот, что, видимо, имелось ввиду под "переформатированием"

Киев почти завершил формирование группы представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей от украинской стороны, которые предлагается привлечь к работе Трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом в интервью Укринформу сказал вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«Мы уже почти завершили консультации и собеседования с кандидатами, которые будут с украинской стороны приглашенными представителями во время переговоров в ТКГ», - сказал он.

Резников уточнил, что количество их еще не определено: это может быть как 8, так и 16 человек, в зависимости от повестки дня и с учетом того, что в рамках ТКГ работает 4 рабочие группы.

https://www.ukrinform.ru/rubric-polytic ... nikov.html


На России уже сказали, что мы можем включать в состав своей группы кого угодно, и раньше никто не навязывал никакие персоналии.
Но по факту это изображение суеты, Минский процесс остановлен полностью, никто не может согласовать ничего, даже одного маленького участка для разведения. Обещанная Зеленским в апреле новая встеча Нормандской четверки, оказалась пустым обещанием Зеленского.
Не выполнено ни одного решения и обещания, сделанных в декабре на аналогичной встрече, смысла собираться еще раз никакого.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:03

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:К этой черешне Зеленский не имел отношения, это вина папередников, с Зеленского спросим за следующий урожай, всё в порядке очереди.


Ціни на фрукти і ягоди в Україні сягнули історичного максимуму
https://zaxid.net/news/


Ну що пора брати за жабри?
Минулого року на цибулевих цінах нахапали медалей всі критикани і борцуни з баригою.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:07

Re: Політичні дискусії

Ой+ написав:
  freeze написав:К этой черешне Зеленский не имел отношения, это вина папередников, с Зеленского спросим за следующий урожай, всё в порядке очереди.


Ціни на фрукти і ягоди в Україні сягнули історичного максимуму
https://zaxid.net/news/


Ну що пора брати за жабри?
Минулого року на цибулевих цінах нахапали медалей всі критикани і борцуни з баригою.


А вы что без очков ?
Мы крайне последовательны.

Не видите, что давно мочим клоуна за безумные цены по клубнике ?
Наша месть беспощадна.
Как сказала интеллектуальная Ира Луценко - Мочим козла, Олег, выноси его с трибуны
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:17

Re: Політичні дискусії

Зеленский: контрабандисты еще два-три года будут "штормить" Украину
Чё, чё ? А как же 2 недели Баканову для наведения порядка на таможне ? оно уже это забыло

Но если мы будем с этим бороться и какое-то время у нас не будет кофе, лосося, хамона

Чё, чё ? Хамона ? Это же излюбленная тема российских пропагандистов, мол, без хамона перебьются либералы.

Дальше цитировать не буду, там откровенный поток бреда

Коллега freeze, именно вы за это голосовали.

Проблема не в кадровом голоде, кадры есть. Проблема не в борьбе с контрабандой
Проблема в том, что Бубочка настолько опустил планку качества гос.управления, что соглашаются с ним работать только насильники, баристы и прочие ректора

Вменяемый управленец не хочет марать своё резюме
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 03 чер, 2020 20:18, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:17

  19yuriy91 написав:
  freeze написав:Вы, конечно, видели фото американцев, сжигающих государственные флаги на акциях протеста. Но знали ли вы, что сжигание государственного флага в США официально законно?
В 1989 году Верховный Суд США в деле "Техас против Джонсона" установил, что сжигание государственного флага является формой выражения своих убеждений, а значит, защищается Первой поправкой к Конституции США.
это хорошо, когда в стране меньше сакрального и скрепного - власти, флага, религии.
и самое ГЛАВНОЕ, хорошо, когда судебная система независимая и адекватная

Не хотите ли съездить в США, попротестовать маленько? :wink:
И побороться с сакральным и скрепным?
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 03 чер, 2020 20:25, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:20

  freeze написав:Из-за карантина специалисты по цветным революциям вынуждены работать дома


И как почти любая вынужденная работа на дому, получается халтурно - ни революции, ни протеста - одни погромы.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:29

  freeze написав:Как сказала интеллектуальная Ира Луценко - Мочим козла, Олег, выноси его с трибуны

Баба-вогонь! :D На чистій кацапській мові гукає... :)


Коменти під відео... :)

- вот истинное лицо власти : когда выгодно - вежливо говорят и на государственном языке, но гнилую душу то не спрячешь.


- В быту и экстремальных ситуациях все говорят на родном языке, как спалившаяся радистка Кэт. :)

- Штирлиц заговорил в гестапо по русски :)

- Я не удивлюсь если через 5 лет вскроется что вся нынешняя власть работала на Россию ))). Это будет норма )
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 03 чер, 2020 20:37, всього редагувалось 5 разів.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:32

  Starikan написав:
  19yuriy91 написав:
  freeze написав:Вы, конечно, видели фото американцев, сжигающих государственные флаги на акциях протеста. Но знали ли вы, что сжигание государственного флага в США официально законно?
В 1989 году Верховный Суд США в деле "Техас против Джонсона" установил, что сжигание государственного флага является формой выражения своих убеждений, а значит, защищается Первой поправкой к Конституции США.
это хорошо, когда в стране меньше сакрального и скрепного - власти, флага, религии.
и самое ГЛАВНОЕ, хорошо, когда судебная система независимая и адекватная

Не хотите ли съездить в США, попротестовать маленько? :wink:
И побороться с сакральным и скрепным?


с вас виза и "командировочные", иду чемодан собирать :D
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