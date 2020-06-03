Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Рада заборонила перевіряти на кордоні багаж генпрокурора, суддів Верховного суду та членів їхніх сімей
Як тлумачить портал pravo.ua, таким чином, голова та судді Верховного суду, генеральний прокурор і члени їх сімей, які прямують разом з ними, не підлягають особистому огляду. Їх ручна поклажа та супроводжуваний багаж звільнені від митного огляду.
19yuriy91 написав:вот, что, видимо, имелось ввиду под "переформатированием"
Киев почти завершил формирование группы представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей от украинской стороны, которые предлагается привлечь к работе Трехсторонней контактной группы в Минске.
Об этом в интервью Укринформу сказал вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.
«Мы уже почти завершили консультации и собеседования с кандидатами, которые будут с украинской стороны приглашенными представителями во время переговоров в ТКГ», - сказал он.
Резников уточнил, что количество их еще не определено: это может быть как 8, так и 16 человек, в зависимости от повестки дня и с учетом того, что в рамках ТКГ работает 4 рабочие группы.
На России уже сказали, что мы можем включать в состав своей группы кого угодно, и раньше никто не навязывал никакие персоналии. Но по факту это изображение суеты, Минский процесс остановлен полностью, никто не может согласовать ничего, даже одного маленького участка для разведения. Обещанная Зеленским в апреле новая встеча Нормандской четверки, оказалась пустым обещанием Зеленского. Не выполнено ни одного решения и обещания, сделанных в декабре на аналогичной встрече, смысла собираться еще раз никакого.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Но если мы будем с этим бороться и какое-то время у нас не будет кофе, лосося, хамона
Чё, чё ? Хамона ? Это же излюбленная тема российских пропагандистов, мол, без хамона перебьются либералы.
Дальше цитировать не буду, там откровенный поток бреда
Коллега freeze, именно вы за это голосовали.
Проблема не в кадровом голоде, кадры есть. Проблема не в борьбе с контрабандой Проблема в том, что Бубочка настолько опустил планку качества гос.управления, что соглашаются с ним работать только насильники, баристы и прочие ректора
Вменяемый управленец не хочет марать своё резюме
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 03 чер, 2020 20:18, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
freeze написав:Вы, конечно, видели фото американцев, сжигающих государственные флаги на акциях протеста. Но знали ли вы, что сжигание государственного флага в США официально законно? В 1989 году Верховный Суд США в деле "Техас против Джонсона" установил, что сжигание государственного флага является формой выражения своих убеждений, а значит, защищается Первой поправкой к Конституции США.
это хорошо, когда в стране меньше сакрального и скрепного - власти, флага, религии. и самое ГЛАВНОЕ, хорошо, когда судебная система независимая и адекватная
Не хотите ли съездить в США, попротестовать маленько? И побороться с сакральным и скрепным?
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 03 чер, 2020 20:25, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
freeze написав:Вы, конечно, видели фото американцев, сжигающих государственные флаги на акциях протеста. Но знали ли вы, что сжигание государственного флага в США официально законно? В 1989 году Верховный Суд США в деле "Техас против Джонсона" установил, что сжигание государственного флага является формой выражения своих убеждений, а значит, защищается Первой поправкой к Конституции США.
это хорошо, когда в стране меньше сакрального и скрепного - власти, флага, религии. и самое ГЛАВНОЕ, хорошо, когда судебная система независимая и адекватная
Не хотите ли съездить в США, попротестовать маленько? И побороться с сакральным и скрепным?
с вас виза и "командировочные", иду чемодан собирать