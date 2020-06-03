С той стороны перестали стрелять ? Нет
Уймите орков с той стороны, не подвозите им снаряды.
Война закончится за 2 недели
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 03 чер, 2020 20:53
С той стороны перестали стрелять ? Нет
Уймите орков с той стороны, не подвозите им снаряды.
Война закончится за 2 недели
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 03 чер, 2020 21:35
Re: Політичні дискусії
Он нереально тупой.
Ручное управление
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 03 чер, 2020 21:41
За визой обращайтесь в американское посольство. Получите визу, тогда поговорим о командировочных.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Сер 03 чер, 2020 21:42
Re: Політичні дискусії
Да-да, мы помним, не знал, что вы любитель Зеленского - Главное, перестать стрелять (с)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 03 чер, 2020 21:52
Re: Політичні дискусії
Минкульт предложит на должность "шпрехенфюрера" - языкового омбудсмена - львовского активиста Святослав Литинский.
Он уже долгие годы заваливает исками магазины, министров и президентов за любое сказанное по-русски слово. Состоял в Блоке Петра Порошенко. Очередной порохобот
В 2015 году он отсудил себе право иметь паспорт без странички на русском языке, став первым украинцем, который это сделал.
Будущий омбудсмен называл русских "свино-собаками".
Новая влада, новые кадры!
Зеленый, сошел с ума
Первый раз вижу такого изящного манкурта, который ухитряется поздравить муслимов с Курбан Байрамом и забывает поздравить своих с Ханукой
Где тот Shapo? Пусть обьяснит еврейский манкуртизм и скользкое приспособленчество ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 03 чер, 2020 22:18
Культура не начинается с министра, но может на нем закончится.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: Сер 03 чер, 2020 23:07
Крітікус - тебе звідки випустили?
Чи нафта подорожчала-в ольгіно розплатились по боргам за зрадіофілію ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|