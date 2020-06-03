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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6259626062616262
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:53

  freeze написав:Не выполнено ни одного решения и обещания, сделанных в декабре на аналогичной встрече, смысла собираться еще раз никакого.

С той стороны перестали стрелять ? Нет

Уймите орков с той стороны, не подвозите им снаряды.
Война закончится за 2 недели
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 21:35

Re: Політичні дискусії

"Жень, послушай меня": Зеленский на встрече с бизнесменами позвонил главе госбанка из-за их жалоб (видео)
"...У вас нет решения в банковской системе, что вы людям даете отсрочку, например, на год. Когда вы это сделаете и скоммуницируете с обществом, вопросы возникать не будут. Пожалуйста, примите такое решение, чтобы люди могли погасить кредиты через год. У них сейчас нет денег через коронавирус", - добавил президент.

Он нереально тупой.
Ручное управление
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 21:41

  19yuriy91 написав:
  Starikan написав:
  19yuriy91 написав: это хорошо, когда в стране меньше сакрального и скрепного - власти, флага, религии.
и самое ГЛАВНОЕ, хорошо, когда судебная система независимая и адекватная
Не хотите ли съездить в США, попротестовать маленько? :wink:
И побороться с сакральным и скрепным?
с вас виза и "командировочные", иду чемодан собирать :D

За визой обращайтесь в американское посольство. Получите визу, тогда поговорим о командировочных.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 21:42

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:Не выполнено ни одного решения и обещания, сделанных в декабре на аналогичной встрече, смысла собираться еще раз никакого.

С той стороны перестали стрелять ? Нет

Уймите орков с той стороны, не подвозите им снаряды.
Война закончится за 2 недели


Да-да, мы помним, не знал, что вы любитель Зеленского - Главное, перестать стрелять (с)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 21:52

Re: Політичні дискусії

Минкульт предложит на должность "шпрехенфюрера" - языкового омбудсмена - львовского активиста Святослав Литинский.

Он уже долгие годы заваливает исками магазины, министров и президентов за любое сказанное по-русски слово. Состоял в Блоке Петра Порошенко. Очередной порохобот

В 2015 году он отсудил себе право иметь паспорт без странички на русском языке, став первым украинцем, который это сделал.

Будущий омбудсмен называл русских "свино-собаками".

Новая влада, новые кадры!

Зеленый, сошел с ума


Первый раз вижу такого изящного манкурта, который ухитряется поздравить муслимов с Курбан Байрамом и забывает поздравить своих с Ханукой

Где тот Shapo? Пусть обьяснит еврейский манкуртизм и скользкое приспособленчество ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 21:57

Народ, куда делась Сюзанна? :roll:

Уволили после зашквара с Форбсом? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 22:18

  freeze написав:Минкульт предложит на должность "шпрехенфюрера" - языкового омбудсмена - львовского активиста Святослав Литинский.

Культура не начинается с министра, но может на нем закончится.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 23:07

  zРадио написав:Народ, куда делась Сюзанна? :roll:
Уволили после зашквара с Форбсом? :mrgreen:
Крітікус - тебе звідки випустили?
Чи нафта подорожчала-в ольгіно розплатились по боргам за зрадіофілію ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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