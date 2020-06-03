Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 написав:К прогрессивной борьбе за права чернокожего населения присоединился и Париж. Там тоже уже что-то горит, а недовольные ласкаются с парнями в полицейской форме. Лозунги те же — black lives matter, полиция — плохая, а убийцы Джорджа Флойда должны быть наказаны.
Ой+ написав:Якщо протестанти повністю переможуть, то невдовзі прийдеться їм ще кудись емігрувати.
Як ви уявляєте перемогу протестантів? Якщо будуть пограбовані усі 100% магазинів - це їх перемога? Так/Ні? Протестанти не можуть перемогти "по означенню" - тому що в них немає вимог.
Когда белые будут автоматически становиться на колени при появлении черных. Когда целовать ботинок черного будет вместо приветствия. Когда черный сможет заходить в любой магазин и забирать товар абсолютно бесплатно. Когда.....
Ой+ написав:Якщо протестанти повністю переможуть, то невдовзі прийдеться їм ще кудись емігрувати.
Як ви уявляєте перемогу протестантів? Якщо будуть пограбовані усі 100% магазинів - це їх перемога? Так/Ні? Протестанти не можуть перемогти "по означенню" - тому що в них немає вимог.
Когда белые будут автоматически становиться на колени при появлении черных. Когда целовать ботинок черного будет вместо приветствия. Когда черный сможет заходить в любой магазин и забирать товар абсолютно бесплатно. Когда.....
Вот такие у них вимоги.
Вы упрощаете ситуацию до примитивных межрасовых требований. Ситуация гораздо глубже. Некоторые совсем белые демократы, особенно чисто белый Байден, совсем не негр, а еврей Сорос, очень довольны развивающейся ситуацией.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.