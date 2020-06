Форуми / Казна: бюджет, податки,

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6260626162626263 Додано: Чет 04 чер, 2020 08:38

Додано: Чет 04 чер, 2020 09:08 Вкладчик1234 написав: К прогрессивной борьбе за права чернокожего населения присоединился и Париж. Там тоже уже что-то горит, а недовольные ласкаются с парнями в полицейской форме. Лозунги те же — black lives matter, полиция — плохая, а убийцы Джорджа Флойда должны быть наказаны.



и коронавирус сразу как-то растворился в воздухе



https://t.me/breakingmash/18384



и коронавирус сразу как-то растворился в воздухе



https://t.me/breakingmash/18384 К прогрессивной борьбе за права чернокожего населения присоединился и Париж. Там тоже уже что-то горит, а недовольные ласкаются с парнями в полицейской форме. Лозунги те же — black lives matter, полиция — плохая, а убийцы Джорджа Флойда должны быть наказаны.и коронавирус сразу как-то растворился в воздухе

Цікаво, африканці та азіати би теж так боролися за права білих?

flyman

Додано: Чет 04 чер, 2020 09:17 19yuriy91 написав: в раше полицаи тоже убили подозреваемого

есть"небольшая" разница с событиями в штатах

и уж точно не сравнивают с майданом

с 29мин

https://www.youtube.com/watch?v=UkgLyZ0-99w



ещё любопытный взгляд с 35мин

есть"небольшая" разница с событиями в штатах

и уж точно не сравнивают с майданом

с 29мин

https://www.youtube.com/watch?v=UkgLyZ0-99w



ещё любопытный взгляд с 35мин в раше полицаи тоже убили подозреваемогоесть"небольшая" разница с событиями в штатахи уж точно не сравнивают с майданомс 29минещё любопытный взгляд с 35мин

В Кагарлику згвалтували в поліцейському відділку, де масові заворушення?

flyman

Повідомлень: 19528 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1096 раз. Подякували: 1340 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2020 09:22 flyman написав: 19yuriy91 написав: в раше полицаи тоже убили подозреваемого

есть"небольшая" разница с событиями в штатах

и уж точно не сравнивают с майданом

с 29мин

https://www.youtube.com/watch?v=UkgLyZ0-99w



ещё любопытный взгляд с 35мин в раше полицаи тоже убили подозреваемогоесть"небольшая" разница с событиями в штатахи уж точно не сравнивают с майданомс 29минещё любопытный взгляд с 35мин

В Кагарлику згвалтували в поліцейському відділку, де масові заворушення? В Кагарлику згвалтували в поліцейському відділку, де масові заворушення?

в караганде в караганде 19yuriy91 Повідомлень: 2776 З нами з: 15.09.12 Подякував: 247 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2020 09:46 andrijk777 написав: Ой+ написав: Якщо протестанти повністю переможуть, то невдовзі прийдеться їм ще кудись емігрувати. Якщо протестанти повністю переможуть, то невдовзі прийдеться їм ще кудись емігрувати.

Як ви уявляєте перемогу протестантів?

Якщо будуть пограбовані усі 100% магазинів - це їх перемога? Так/Ні?

Протестанти не можуть перемогти "по означенню" - тому що в них немає вимог. Як ви уявляєте перемогу протестантів?Якщо будуть пограбовані усі 100% магазинів - це їх перемога? Так/Ні?Протестанти не можуть перемогти "по означенню" - тому що в них немає вимог.



Когда белые будут автоматически становиться на колени при появлении черных.

Когда целовать ботинок черного будет вместо приветствия.

Когда черный сможет заходить в любой магазин и забирать товар абсолютно бесплатно.

Когда.....



Shram Додано: Чет 04 чер, 2020 09:52 Shram написав: andrijk777 написав: Ой+ написав: Якщо протестанти повністю переможуть, то невдовзі прийдеться їм ще кудись емігрувати.

Як ви уявляєте перемогу протестантів?

Якщо будуть пограбовані усі 100% магазинів - це їх перемога? Так/Ні?

Протестанти не можуть перемогти "по означенню" - тому що в них немає вимог.



Когда белые будут автоматически становиться на колени при появлении черных.

Когда целовать ботинок черного будет вместо приветствия.

Когда черный сможет заходить в любой магазин и забирать товар абсолютно бесплатно.

Когда.....



Вот такие у них вимоги.



Вы упрощаете ситуацию до примитивных межрасовых требований.

Ситуация гораздо глубже. Некоторые совсем белые демократы, особенно чисто белый Байден, совсем не негр, а еврей Сорос, очень довольны развивающейся ситуацией.

Як ви уявляєте перемогу протестантів?

Якщо будуть пограбовані усі 100% магазинів - це їх перемога? Так/Ні?

Протестанти не можуть перемогти "по означенню" - тому що в них немає вимог. Як ви уявляєте перемогу протестантів?Якщо будуть пограбовані усі 100% магазинів - це їх перемога? Так/Ні?Протестанти не можуть перемогти "по означенню" - тому що в них немає вимог.



Когда белые будут автоматически становиться на колени при появлении черных.

Когда целовать ботинок черного будет вместо приветствия.

Когда черный сможет заходить в любой магазин и забирать товар абсолютно бесплатно.

Когда.....



Вот такие у них вимоги. Когда белые будут автоматически становиться на колени при появлении черных.Когда целовать ботинок черного будет вместо приветствия.Когда черный сможет заходить в любой магазин и забирать товар абсолютно бесплатно.Когда.....Вот такие у них вимоги.



Вы упрощаете ситуацию до примитивных межрасовых требований.

