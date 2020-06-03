Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 написав:К прогрессивной борьбе за права чернокожего населения присоединился и Париж. Там тоже уже что-то горит, а недовольные ласкаются с парнями в полицейской форме. Лозунги те же — black lives matter, полиция — плохая, а убийцы Джорджа Флойда должны быть наказаны.
Ой+ написав:Якщо протестанти повністю переможуть, то невдовзі прийдеться їм ще кудись емігрувати.
Як ви уявляєте перемогу протестантів? Якщо будуть пограбовані усі 100% магазинів - це їх перемога? Так/Ні? Протестанти не можуть перемогти "по означенню" - тому що в них немає вимог.
Когда белые будут автоматически становиться на колени при появлении черных. Когда целовать ботинок черного будет вместо приветствия. Когда черный сможет заходить в любой магазин и забирать товар абсолютно бесплатно. Когда.....
Ой+ написав:Якщо протестанти повністю переможуть, то невдовзі прийдеться їм ще кудись емігрувати.
Як ви уявляєте перемогу протестантів? Якщо будуть пограбовані усі 100% магазинів - це їх перемога? Так/Ні? Протестанти не можуть перемогти "по означенню" - тому що в них немає вимог.
Когда белые будут автоматически становиться на колени при появлении черных. Когда целовать ботинок черного будет вместо приветствия. Когда черный сможет заходить в любой магазин и забирать товар абсолютно бесплатно. Когда.....
Вот такие у них вимоги.
Вы упрощаете ситуацию до примитивных межрасовых требований. Ситуация гораздо глубже. Некоторые совсем белые демократы, особенно чисто белый Байден, совсем не негр, а еврей Сорос, очень довольны развивающейся ситуацией.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Рада заборонила перевіряти на кордоні багаж генпрокурора, суддів Верховного суду та членів їхніх сімей
Як тлумачить портал pravo.ua, таким чином, голова та судді Верховного суду, генеральний прокурор і члени їх сімей, які прямують разом з ними, не підлягають особистому огляду. Їх ручна поклажа та супроводжуваний багаж звільнені від митного огляду.
Рада заборонила перевіряти на кордоні багаж генпрокурора, суддів Верховного суду та членів їхніх сімей
Як тлумачить портал pravo.ua, таким чином, голова та судді Верховного суду, генеральний прокурор і члени їх сімей, які прямують разом з ними, не підлягають особистому огляду. Їх ручна поклажа та супроводжуваний багаж звільнені від митного огляду.
Наш источник в ОП рассказал, что вчера состоялся тяжелый разговор между Андреем Ермаком и Владимиром Зеленским, Глава Офиса Президента рассказал о безрезультативных переговорах в Германии. Наши партнеры отказываются даже обсуждать создание платформы по освобождению Крыма, до тех пор пока не будет закрыт Донбасский кейс, желание Офиса Президента совместить оба трека и на их фоне продавить апгрейд Минских соглашений потерпели неудачу.(с)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Наш источник в ОП рассказал, что вчера состоялся тяжелый разговор между Андреем Ермаком и Владимиром Зеленским, Глава Офиса Президента рассказал о безрезультативных переговорах в Германии. Наши партнеры отказываются даже обсуждать создание платформы по освобождению Крыма, до тех пор пока не будет закрыт Донбасский кейс, желание Офиса Президента совместить оба трека и на их фоне продавить апгрейд Минских соглашений потерпели неудачу.(с)
Тобто нічого хорошого нам не світить . Кравчук та Кучма завели нас явно не туди - а нових поводирів на горизонті не видно ...