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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6261626262636264>
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 08:38

Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 09:08

  Вкладчик1234 написав:К прогрессивной борьбе за права чернокожего населения присоединился и Париж. Там тоже уже что-то горит, а недовольные ласкаются с парнями в полицейской форме. Лозунги те же — black lives matter, полиция — плохая, а убийцы Джорджа Флойда должны быть наказаны.

и коронавирус сразу как-то растворился в воздухе

https://t.me/breakingmash/18384

Цікаво, африканці та азіати би теж так боролися за права білих?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 09:17

  19yuriy91 написав:в раше полицаи тоже убили подозреваемого
есть"небольшая" разница с событиями в штатах
и уж точно не сравнивают с майданом
с 29мин
https://www.youtube.com/watch?v=UkgLyZ0-99w

ещё любопытный взгляд с 35мин

В Кагарлику згвалтували в поліцейському відділку, де масові заворушення?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 09:22

  flyman написав:
  19yuriy91 написав:в раше полицаи тоже убили подозреваемого
есть"небольшая" разница с событиями в штатах
и уж точно не сравнивают с майданом
с 29мин
https://www.youtube.com/watch?v=UkgLyZ0-99w

ещё любопытный взгляд с 35мин

В Кагарлику згвалтували в поліцейському відділку, де масові заворушення?

в караганде
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 09:46

  andrijk777 написав:
  Ой+ написав:Якщо протестанти повністю переможуть, то невдовзі прийдеться їм ще кудись емігрувати.

Як ви уявляєте перемогу протестантів?
Якщо будуть пограбовані усі 100% магазинів - це їх перемога? Так/Ні?
Протестанти не можуть перемогти "по означенню" - тому що в них немає вимог.


Когда белые будут автоматически становиться на колени при появлении черных.
Когда целовать ботинок черного будет вместо приветствия.
Когда черный сможет заходить в любой магазин и забирать товар абсолютно бесплатно.
Когда.....

Вот такие у них вимоги.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 09:52

  Shram написав:
  andrijk777 написав:
  Ой+ написав:Якщо протестанти повністю переможуть, то невдовзі прийдеться їм ще кудись емігрувати.

Як ви уявляєте перемогу протестантів?
Якщо будуть пограбовані усі 100% магазинів - це їх перемога? Так/Ні?
Протестанти не можуть перемогти "по означенню" - тому що в них немає вимог.


Когда белые будут автоматически становиться на колени при появлении черных.
Когда целовать ботинок черного будет вместо приветствия.
Когда черный сможет заходить в любой магазин и забирать товар абсолютно бесплатно.
Когда.....

Вот такие у них вимоги.


Вы упрощаете ситуацию до примитивных межрасовых требований.
Ситуация гораздо глубже. Некоторые совсем белые демократы, особенно чисто белый Байден, совсем не негр, а еврей Сорос, очень довольны развивающейся ситуацией.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 10:16

  19yuriy91 написав:а вот это любопытно...

Рада заборонила перевіряти на кордоні багаж генпрокурора, суддів Верховного суду та членів їхніх сімей

Як тлумачить портал pravo.ua, таким чином, голова та судді Верховного суду, генеральний прокурор і члени їх сімей, які прямують разом з ними, не підлягають особистому огляду. Їх ручна поклажа та супроводжуваний багаж звільнені від митного огляду.

https://prm.ua/rada-zaboronila-pereviry ... 3MX7JIB2u4

нормас,
за це стояв Майдан, соррі, методичкою помилився,
за це голосували 73%
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 10:31

  flyman написав:
  19yuriy91 написав:а вот это любопытно...

Рада заборонила перевіряти на кордоні багаж генпрокурора, суддів Верховного суду та членів їхніх сімей

Як тлумачить портал pravo.ua, таким чином, голова та судді Верховного суду, генеральний прокурор і члени їх сімей, які прямують разом з ними, не підлягають особистому огляду. Їх ручна поклажа та супроводжуваний багаж звільнені від митного огляду.

https://prm.ua/rada-zaboronila-pereviry ... 3MX7JIB2u4

нормас,
за це стояв Майдан, соррі, методичкою помилився,
за це голосували 73%


"И они за 6 ходок перетащили в Швейцарию 20 млн" (с)

Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 10:45

Re: Політичні дискусії

ТГ Резидент

Наш источник в ОП рассказал, что вчера состоялся тяжелый разговор между Андреем Ермаком и Владимиром Зеленским, Глава Офиса Президента рассказал о безрезультативных переговорах в Германии. Наши партнеры отказываются даже обсуждать создание платформы по освобождению Крыма, до тех пор пока не будет закрыт Донбасский кейс, желание Офиса Президента совместить оба трека и на их фоне продавить апгрейд Минских соглашений потерпели неудачу.(с)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 10:50

  freeze написав:ТГ Резидент

Наш источник в ОП рассказал, что вчера состоялся тяжелый разговор между Андреем Ермаком и Владимиром Зеленским, Глава Офиса Президента рассказал о безрезультативных переговорах в Германии. Наши партнеры отказываются даже обсуждать создание платформы по освобождению Крыма, до тех пор пока не будет закрыт Донбасский кейс, желание Офиса Президента совместить оба трека и на их фоне продавить апгрейд Минских соглашений потерпели неудачу.(с)


Тобто нічого хорошого нам не світить . Кравчук та Кучма завели нас явно не туди - а нових поводирів на горизонті не видно ...
Puente
 
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