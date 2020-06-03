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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6261626262636264 Додано: Чет 04 чер, 2020 10:56 freeze написав: ТГ Резидент



Наш источник в ОП рассказал, что вчера состоялся тяжелый разговор между Андреем Ермаком и Владимиром Зеленским, Глава Офиса Президента рассказал о безрезультативных переговорах в Германии. Наши партнеры отказываются даже обсуждать создание платформы по освобождению Крыма, до тех пор пока не будет закрыт Донбасский кейс, желание Офиса Президента совместить оба трека и на их фоне продавить апгрейд Минских соглашений потерпели неудачу.(с) ТГ РезидентНаш источник в ОП рассказал, что вчера состоялся тяжелый разговор между Андреем Ермаком и Владимиром Зеленским, Глава Офиса Президента рассказал о безрезультативных переговорах в Германии. Наши партнеры отказываются даже обсуждать создание платформы по освобождению Крыма, до тех пор пока не будет закрыт Донбасский кейс, желание Офиса Президента совместить оба трека и на их фоне продавить апгрейд Минских соглашений потерпели неудачу.(с)



ну шо, на международной арене провал

остаётся одна надежда на внутренние перемоги. но и тут, сцуко, экономика в позу встала, рости вместе с добробутом не хочет ну шо, на международной арене провалостаётся одна надежда на внутренние перемоги. но и тут, сцуко, экономика в позу встала, рости вместе с добробутом не хочет 19yuriy91 Повідомлень: 2779 З нами з: 15.09.12 Подякував: 247 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2020 11:09 в догонку



Тимошенко в Раде переписывалась про государство Авакова и провал Ермака

“Коррупционный бизнес, рекет, наркоторговля, незаконные стройки, частные армии – все это сегодня принадлежит Авакову”, – скролит Тимошенко в телефоне.

Она отсылает сообщение некому Илье Осадчуку, который расказывает ей о событиях в Германии.



“Полный провал в Германии. Выявили желание воевать с Россией и просили политической и финансовой поддержки. Также просили оружие. Отказ”, – написал Тимошенко Осадчук в ответ на вопрос “Отвоевал Родину для мамы?”.



Вполне возможно, что Осадчук пишет о последнем визите Андрея Ермака в Германию. Сейчас некоторые анонимные Telegram-каналы сообщают, что Германия не дала согласие на апгрейд Минских соглашений или организацию встречи в “нормандском формате” до выполнения всех пунктов Парижского меморандума.



Сам глава ОП несколько иначе подвел итоги своей поездки в Германию.



“Во-первых, мы услышали на всех встречах о безусловной поддержке Украины. Нас поддерживают относительно нового формата, который мы сделали сегодня в Трехсторонний контактной группе в Минске, когда указом президента подняли уровень представительства украинской делегации. Мы еще раз доказали, что Украина делает все для того, чтобы мирный процесс двигался “, – сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак журналистам во вторник в Берлине. 19yuriy91 Повідомлень: 2779 З нами з: 15.09.12 Подякував: 247 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2020 11:16 19yuriy91 написав: “Во-первых, мы услышали на всех встречах о безусловной поддержке Украины. Нас поддерживают относительно нового формата, который мы сделали сегодня в Трехсторонний контактной группе в Минске, когда указом президента подняли уровень представительства украинской делегации. Мы еще раз доказали, что Украина делает все для того, чтобы мирный процесс двигался “, – сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак журналистам во вторник в Берлине. “Во-первых, мы услышали на всех встречах о безусловной поддержке Украины. Нас поддерживают относительно нового формата, который мы сделали сегодня в Трехсторонний контактной группе в Минске, когда указом президента подняли уровень представительства украинской делегации. Мы еще раз доказали, что Украина делает все для того, чтобы мирный процесс двигался “, – сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак журналистам во вторник в Берлине.



Напоминает уже лучшие традиции советской дипломатической школы



"Мы услышали о безусловной поддержке "(c)

Итить, я тоже поддерживаю мир во всем мире, повышение зарплаты малоимущим, развитие новых технологий в Украине )))



"Нас поддерживают относительно нового формата, который мы сделали сегодня в Трехсторонний контактной группе в Минске, когда указом президента подняли уровень представительства украинской делегации."(c)

Указом Зеленского кого-то вывели из группы, кого-то назначили в группу, которая вдобавок еще ничего не решает, от слова совсем. Перемога



"Мы еще раз доказали, что Украина делает все для того, чтобы мирный процесс двигался"(c)

Извините кто кому чего доказал и на ком стоял



Этот тамада уже не смешной, давайте следующего Напоминает уже лучшие традиции советской дипломатической школы"Мы услышали о безусловной поддержке "(c)Итить, я тоже поддерживаю мир во всем мире, повышение зарплаты малоимущим, развитие новых технологий в Украине )))"Нас поддерживают относительно нового формата, который мы сделали сегодня в Трехсторонний контактной группе в Минске, когда указом президента подняли уровень представительства украинской делегации."(c)Указом Зеленского кого-то вывели из группы, кого-то назначили в группу, которая вдобавок еще ничего не решает, от слова совсем. Перемога"Мы еще раз доказали, что Украина делает все для того, чтобы мирный процесс двигался"(c)Извините кто кому чего доказал и на ком стоялЭтот тамада уже не смешной, давайте следующего Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17098 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4212 раз. Подякували: 6757 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2020 11:24 Re: Політичні дискусії Це у нас якесь ходіння по колу постійно . Один вміє якось домовлятимся зі східними сусідами , інший - з західними . З обома не вміє ніхто ... Толку з того ... От же ж перехрестя шляхів ... Колись було і може колись буде з того плюс - а поки суцільні мінуси ... Puente Повідомлень: 3225 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 374 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2020 11:33 Puente написав: Це у нас якесь ходіння по колу постійно . Один вміє якось домовлятимся зі східними сусідами , інший - з західними . З обома не вміє ніхто ... Толку з того ... От же ж перехрестя шляхів ... Колись було і може колись буде з того плюс - а поки суцільні мінуси ... Це у нас якесь ходіння по колу постійно . Один вміє якось домовлятимся зі східними сусідами , інший - з західними . З обома не вміє ніхто ... Толку з того ... От же ж перехрестя шляхів ... Колись було і може колись буде з того плюс - а поки суцільні мінуси ... В нас ніхто не вмів і не вміє домовлятись з Східним сусідом...

Здавати інтереси України за якісь плюшки для себе/партії/бізнесу - таких валом...

А от домовитись у реальному значенні домовитись...

Правда були ті.які домовлялись по своєму...

Один лічильники газу на виході ГТС поставив(бо були тільки на вході ) і якось так дивно сталось що споживання імпортного газу впало з 30 млрд м3 до 10-15...

Його зачмирили ,обізвали бджолярем...але в кінці кінців це привело до перемоги в Стокгольмі..

Другий плюнув на фабрику і почав військову операцію...Цього також обізвали баригою...

Тепер прийшов третій...цей поки що з Сходом не домовився.але з Заходом вже обісратись встиг... В нас ніхто не вмів і не вміє домовлятись з Східним сусідом...Здавати інтереси України за якісь плюшки для себе/партії/бізнесу - таких валом...А от домовитись у реальному значенні домовитись...Правда були ті.які домовлялись по своєму...Один лічильники газу на виході ГТС поставив(бо були тільки на вході ) і якось так дивно сталось що споживання імпортного газу впало з 30 млрд м3 до 10-15...Його зачмирили ,обізвали бджолярем...але в кінці кінців це привело до перемоги в Стокгольмі..Другий плюнув на фабрику і почав військову операцію...Цього також обізвали баригою...Тепер прийшов третій...цей поки що з Сходом не домовився.але з Заходом вже обісратись встиг... Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 04 чер, 2020 11:44, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22994 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2345 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2020 11:42 budivelnik написав: Puente написав: Це у нас якесь ходіння по колу постійно . Один вміє якось домовлятимся зі східними сусідами , інший - з західними . З обома не вміє ніхто ... Толку з того ... От же ж перехрестя шляхів ... Колись було і може колись буде з того плюс - а поки суцільні мінуси ... Це у нас якесь ходіння по колу постійно . Один вміє якось домовлятимся зі східними сусідами , інший - з західними . З обома не вміє ніхто ... Толку з того ... От же ж перехрестя шляхів ... Колись було і може колись буде з того плюс - а поки суцільні мінуси ... В нас ніхто не вмів і не вміє домовлятись з Східним сусідом...

Здавати інтереси України за якісь плюшки для себе/партії/бізнесу - таких валом...

А от домовитись у реальному значенні домовитись... В нас ніхто не вмів і не вміє домовлятись з Східним сусідом...Здавати інтереси України за якісь плюшки для себе/партії/бізнесу - таких валом...А от домовитись у реальному значенні домовитись...



А что по вашему "домовитись у реальному значенні домовитись"?

Какой смысл вы включаете в слова "реально договариваться"? А что по вашему "домовитись у реальному значенні домовитись"?Какой смысл вы включаете в слова "реально договариваться"? Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3074 З нами з: 26.03.16 Подякував: 163 раз. Подякували: 956 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2020 11:43 budivelnik написав: Puente написав: Це у нас якесь ходіння по колу постійно . Один вміє якось домовлятимся зі східними сусідами , інший - з західними . З обома не вміє ніхто ... Толку з того ... От же ж перехрестя шляхів ... Колись було і може колись буде з того плюс - а поки суцільні мінуси ... Це у нас якесь ходіння по колу постійно . Один вміє якось домовлятимся зі східними сусідами , інший - з західними . З обома не вміє ніхто ... Толку з того ... От же ж перехрестя шляхів ... Колись було і може колись буде з того плюс - а поки суцільні мінуси ... В нас ніхто не вмів і не вміє домовлятись з Східним сусідом...

Здавати інтереси України за якісь плюшки для себе/партії/бізнесу - таких валом...

А от домовитись у реальному значенні домовитись... В нас ніхто не вмів і не вміє домовлятись з Східним сусідом...Здавати інтереси України за якісь плюшки для себе/партії/бізнесу - таких валом...А от домовитись у реальному значенні домовитись...



тут, видимо, дело в персонах.

с ельцином, скорее, и договариваться не видели особого смысла, на газе нацарёвывали, дальше носа не смотрели.



а потом один путен, нет никакого Східного сусіда, есть только его сцарь. а у него свой, особый взгляд. в котором нет места равноправным договорённостям с Украиной.



один рос. эксперт назвал Украину(+ грузию) "мягкой территорией"(без всяких образ), в таком виде она и подошла к конфликту. тут, видимо, дело в персонах.с ельцином, скорее, и договариваться не видели особого смысла, на газе нацарёвывали, дальше носа не смотрели.а потом один путен, нет никакого Східного сусіда, есть только его сцарь. а у него свой, особый взгляд. в котором нет места равноправным договорённостям с Украиной.один рос. эксперт назвал Украину(+ грузию) "мягкой территорией"(без всяких образ), в таком виде она и подошла к конфликту. 19yuriy91 Повідомлень: 2779 З нами з: 15.09.12 Подякував: 247 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2020 11:45 budivelnik написав: Puente написав: Це у нас якесь ходіння по колу постійно . Один вміє якось домовлятимся зі східними сусідами , інший - з західними . З обома не вміє ніхто ... Толку з того ... От же ж перехрестя шляхів ... Колись було і може колись буде з того плюс - а поки суцільні мінуси ... Це у нас якесь ходіння по колу постійно . Один вміє якось домовлятимся зі східними сусідами , інший - з західними . З обома не вміє ніхто ... Толку з того ... От же ж перехрестя шляхів ... Колись було і може колись буде з того плюс - а поки суцільні мінуси ... В нас ніхто не вмів і не вміє домовлятись з Східним сусідом...

Здавати інтереси України за якісь плюшки для себе/партії/бізнесу - таких валом...

А от домовитись у реальному значенні домовитись... В нас ніхто не вмів і не вміє домовлятись з Східним сусідом...Здавати інтереси України за якісь плюшки для себе/партії/бізнесу - таких валом...А от домовитись у реальному значенні домовитись...



Так домовляються завжди якось з якимись взаємними інтересами . Можна здавати щось своє , а можна взаємовигідне пропонувати і знаходити . Кучма ж якось домовлявся . Це вже при владі Пу все змінилося . Ну і з Заходом про щось дійсно толкове щоб домовлялися - насправді не видно . Вони завжди при наших "успіхах" вигравали значно більше ... Так що особливої різниці не видно .

По Криму все це дуже добре видно . Не будуть вони це питання піднімати ніколи взагалі . Так домовляються завжди якось з якимись взаємними інтересами . Можна здавати щось своє , а можна взаємовигідне пропонувати і знаходити . Кучма ж якось домовлявся . Це вже при владі Пу все змінилося . Ну і з Заходом про щось дійсно толкове щоб домовлялися - насправді не видно . Вони завжди при наших "успіхах" вигравали значно більше ... Так що особливої різниці не видно .По Криму все це дуже добре видно . Не будуть вони це питання піднімати ніколи взагалі . Puente Повідомлень: 3225 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 374 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2020 11:47 Shram написав: Какой смысл вы включаете в слова "реально договариваться"? Какой смысл вы включаете в слова "реально договариваться"? 1 Політична незалежність - ми приймаємо Закони і не зобовязані їх узгоджувати з Сходом

2 Територіальна незалежність - ми не претендуємо на Кубань,Бєлгородщину з Смоленщиною - але в нас не лізуть в ОРДЛО і Крим

3 Економічна незалежність - нам не вставляють палки в колеса по питанню транзиту наших товарів через територію РФ 1 Політична незалежність - ми приймаємо Закони і не зобовязані їх узгоджувати з Сходом2 Територіальна незалежність - ми не претендуємо на Кубань,Бєлгородщину з Смоленщиною - але в нас не лізуть в ОРДЛО і Крим3 Економічна незалежність - нам не вставляють палки в колеса по питанню транзиту наших товарів через територію РФ http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22994 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2345 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6261626262636264 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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