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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6261626262636264
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 10:56

  freeze написав:ТГ Резидент

Наш источник в ОП рассказал, что вчера состоялся тяжелый разговор между Андреем Ермаком и Владимиром Зеленским, Глава Офиса Президента рассказал о безрезультативных переговорах в Германии. Наши партнеры отказываются даже обсуждать создание платформы по освобождению Крыма, до тех пор пока не будет закрыт Донбасский кейс, желание Офиса Президента совместить оба трека и на их фоне продавить апгрейд Минских соглашений потерпели неудачу.(с)


ну шо, на международной арене провал
остаётся одна надежда на внутренние перемоги. но и тут, сцуко, экономика в позу встала, рости вместе с добробутом не хочет :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:09

в догонку

Тимошенко в Раде переписывалась про государство Авакова и провал Ермака
“Коррупционный бизнес, рекет, наркоторговля, незаконные стройки, частные армии – все это сегодня принадлежит Авакову”, – скролит Тимошенко в телефоне.
Она отсылает сообщение некому Илье Осадчуку, который расказывает ей о событиях в Германии.

“Полный провал в Германии. Выявили желание воевать с Россией и просили политической и финансовой поддержки. Также просили оружие. Отказ”, – написал Тимошенко Осадчук в ответ на вопрос “Отвоевал Родину для мамы?”.

Вполне возможно, что Осадчук пишет о последнем визите Андрея Ермака в Германию. Сейчас некоторые анонимные Telegram-каналы сообщают, что Германия не дала согласие на апгрейд Минских соглашений или организацию встречи в “нормандском формате” до выполнения всех пунктов Парижского меморандума.

Сам глава ОП несколько иначе подвел итоги своей поездки в Германию.

“Во-первых, мы услышали на всех встречах о безусловной поддержке Украины. Нас поддерживают относительно нового формата, который мы сделали сегодня в Трехсторонний контактной группе в Минске, когда указом президента подняли уровень представительства украинской делегации. Мы еще раз доказали, что Украина делает все для того, чтобы мирный процесс двигался “, – сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак журналистам во вторник в Берлине.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:16

  19yuriy91 написав:“Во-первых, мы услышали на всех встречах о безусловной поддержке Украины. Нас поддерживают относительно нового формата, который мы сделали сегодня в Трехсторонний контактной группе в Минске, когда указом президента подняли уровень представительства украинской делегации. Мы еще раз доказали, что Украина делает все для того, чтобы мирный процесс двигался “, – сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак журналистам во вторник в Берлине.


Напоминает уже лучшие традиции советской дипломатической школы :mrgreen:

"Мы услышали о безусловной поддержке "(c)
Итить, я тоже поддерживаю мир во всем мире, повышение зарплаты малоимущим, развитие новых технологий в Украине )))

"Нас поддерживают относительно нового формата, который мы сделали сегодня в Трехсторонний контактной группе в Минске, когда указом президента подняли уровень представительства украинской делегации."(c)
Указом Зеленского кого-то вывели из группы, кого-то назначили в группу, которая вдобавок еще ничего не решает, от слова совсем. Перемога :mrgreen:

"Мы еще раз доказали, что Украина делает все для того, чтобы мирный процесс двигался"(c)
Извините кто кому чего доказал и на ком стоял :roll:

Этот тамада уже не смешной, давайте следующего :roll:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:24

Re: Політичні дискусії

Це у нас якесь ходіння по колу постійно . Один вміє якось домовлятимся зі східними сусідами , інший - з західними . З обома не вміє ніхто ... Толку з того ... От же ж перехрестя шляхів ... Колись було і може колись буде з того плюс - а поки суцільні мінуси ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:33

  Puente написав:Це у нас якесь ходіння по колу постійно . Один вміє якось домовлятимся зі східними сусідами , інший - з західними . З обома не вміє ніхто ... Толку з того ... От же ж перехрестя шляхів ... Колись було і може колись буде з того плюс - а поки суцільні мінуси ...
В нас ніхто не вмів і не вміє домовлятись з Східним сусідом...
Здавати інтереси України за якісь плюшки для себе/партії/бізнесу - таких валом...
А от домовитись у реальному значенні домовитись...
Правда були ті.які домовлялись по своєму...
Один лічильники газу на виході ГТС поставив(бо були тільки на вході ) і якось так дивно сталось що споживання імпортного газу впало з 30 млрд м3 до 10-15...
Його зачмирили ,обізвали бджолярем...але в кінці кінців це привело до перемоги в Стокгольмі..
Другий плюнув на фабрику і почав військову операцію...Цього також обізвали баригою...
Тепер прийшов третій...цей поки що з Сходом не домовився.але з Заходом вже обісратись встиг...
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 04 чер, 2020 11:44, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:42

  budivelnik написав:
  Puente написав:Це у нас якесь ходіння по колу постійно . Один вміє якось домовлятимся зі східними сусідами , інший - з західними . З обома не вміє ніхто ... Толку з того ... От же ж перехрестя шляхів ... Колись було і може колись буде з того плюс - а поки суцільні мінуси ...
В нас ніхто не вмів і не вміє домовлятись з Східним сусідом...
Здавати інтереси України за якісь плюшки для себе/партії/бізнесу - таких валом...
А от домовитись у реальному значенні домовитись...


А что по вашему "домовитись у реальному значенні домовитись"?
Какой смысл вы включаете в слова "реально договариваться"?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:43

  budivelnik написав:
  Puente написав:Це у нас якесь ходіння по колу постійно . Один вміє якось домовлятимся зі східними сусідами , інший - з західними . З обома не вміє ніхто ... Толку з того ... От же ж перехрестя шляхів ... Колись було і може колись буде з того плюс - а поки суцільні мінуси ...
В нас ніхто не вмів і не вміє домовлятись з Східним сусідом...
Здавати інтереси України за якісь плюшки для себе/партії/бізнесу - таких валом...
А от домовитись у реальному значенні домовитись...


тут, видимо, дело в персонах.
с ельцином, скорее, и договариваться не видели особого смысла, на газе нацарёвывали, дальше носа не смотрели.

а потом один путен, нет никакого Східного сусіда, есть только его сцарь. а у него свой, особый взгляд. в котором нет места равноправным договорённостям с Украиной.

один рос. эксперт назвал Украину(+ грузию) "мягкой территорией"(без всяких образ), в таком виде она и подошла к конфликту.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:45

  budivelnik написав:
  Puente написав:Це у нас якесь ходіння по колу постійно . Один вміє якось домовлятимся зі східними сусідами , інший - з західними . З обома не вміє ніхто ... Толку з того ... От же ж перехрестя шляхів ... Колись було і може колись буде з того плюс - а поки суцільні мінуси ...
В нас ніхто не вмів і не вміє домовлятись з Східним сусідом...
Здавати інтереси України за якісь плюшки для себе/партії/бізнесу - таких валом...
А от домовитись у реальному значенні домовитись...


Так домовляються завжди якось з якимись взаємними інтересами . Можна здавати щось своє , а можна взаємовигідне пропонувати і знаходити . Кучма ж якось домовлявся . Це вже при владі Пу все змінилося . Ну і з Заходом про щось дійсно толкове щоб домовлялися - насправді не видно . Вони завжди при наших "успіхах" вигравали значно більше ... Так що особливої різниці не видно .
По Криму все це дуже добре видно . Не будуть вони це питання піднімати ніколи взагалі .
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:47

  Shram написав:Какой смысл вы включаете в слова "реально договариваться"?
1 Політична незалежність - ми приймаємо Закони і не зобовязані їх узгоджувати з Сходом
2 Територіальна незалежність - ми не претендуємо на Кубань,Бєлгородщину з Смоленщиною - але в нас не лізуть в ОРДЛО і Крим
3 Економічна незалежність - нам не вставляють палки в колеса по питанню транзиту наших товарів через територію РФ
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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