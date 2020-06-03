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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6262626362646265
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:02

  budivelnik написав:
  Shram написав:Какой смысл вы включаете в слова "реально договариваться"?
1 Політична незалежність - ми приймаємо Закони і не зобовязані їх узгоджувати з Сходом
2 Територіальна незалежність - ми не претендуємо на Кубань,Бєлгородщину з Смоленщиною - але в нас не лізуть в ОРДЛО і Крим
3 Економічна незалежність - нам не вставляють палки в колеса по питанню транзиту наших товарів через територію РФ


Что-то я не понял.
По-вашему, Украина реально должна договориваться с Россией о своей политической, территориальной и экономической независимости?
Сейчас получается всего этого Украина не имеет? Находится в зависимости от России?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:07

  Puente написав:Так домовляються завжди якось з якимись взаємними інтересами . Можна здавати щось своє , а можна взаємовигідне пропонувати і знаходити . Кучма ж якось домовлявся . Це вже при владі Пу все змінилося . Ну і з Заходом про щось дійсно толкове щоб домовлялися - насправді не видно . Вони завжди при наших "успіхах" вигравали значно більше ... Так що особливої різниці не видно .
По Криму все це дуже добре видно . Не будуть вони це питання піднімати ніколи взагалі .

Висновок зроблений вже давно, але з історії, ніхто не вчиться, а ступають на ті ж граблі. Рахуються і домовляються лише з сильним. Балачки про гуманізм і мір во всьом міре, це болтологія лише. Держава, кесар - це примус і сила. Все. Це її функція - бути силою над всіма силами. І ламати через коліно всих, хто тіки вякне щось проти цієї сили. Навіть не економіка, не соціальна сфера, а саме примус і сила - це головна функція - захищати і карати.

Носієм влади, репрезентантом держави України-Русі був київський князь, влада якого набула спадкового характеру. В його обов’язки входило розширення території, а також захист державних кордонів. Тому князь почав створювати власну дружину (регулярне військо), її військові походи мали служити державі та потребам громадян – боронити торгівлю, протидіяти експансії сусідів.

Дружина не мала характеру всенародного війська, а набиралася з вищої верстви громадянства – бояр. Вони повинні були з'являтися на кожний заклик князя, на війну, чи в разі іншої потреби, супроводжувати його, в усьому допомагати князеві, зберігати йому вірність. Коли ж боярин зраджував князя, то відповідав за цю зраду майном і власним життям. Найлегша кара, що застосовувалася в цьому випадку — вигнання за межі держави.

Розуміючи значення дружини, князь намагався оптимально забезпечувати її всім необхідним. тому на її утримання йшла частина податків. До XII ст. князь водив дружину на полюддя – збирати данину з підкорених племен. На військо також йшла частина грошових доходів зі суду, так звані вири. За Володимира Великого не було смертної кари, злочинцям призначали грошовий штраф: „Війни багато, вира хай буде на зброю й на коні”. Нерідко членам військової дружини князь роздавав на утримання цілі міста та землі. Як згадує літопис, за Олега й Ігоря по великих містах сиділи „великі й світлі князі”, а Володимир „вибрав мужів добрих, розумних і хоробрих та пороздавав їм городи”.

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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:32

Мда. Зекоманда і Зеленський ведуть державу до перемоги комунізму)))

"Порошенко зазначив, що в травні минулого року його команда передала країну з економічним зростанням 4,5% річних і з повною скарбницею грошей."

Джерело:
https://censor.net.ua/ua/n3199978

Зебільна команда нищить українського виробника:

https://petrimazepa.com/iz_za_novogo_za ... ostanovlen
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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