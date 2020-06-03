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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6262626362646265 Додано: Чет 04 чер, 2020 12:02 budivelnik написав: Shram написав: Какой смысл вы включаете в слова "реально договариваться"? Какой смысл вы включаете в слова "реально договариваться"? 1 Політична незалежність - ми приймаємо Закони і не зобовязані їх узгоджувати з Сходом

2 Територіальна незалежність - ми не претендуємо на Кубань,Бєлгородщину з Смоленщиною - але в нас не лізуть в ОРДЛО і Крим

3 Економічна незалежність - нам не вставляють палки в колеса по питанню транзиту наших товарів через територію РФ 1 Політична незалежність - ми приймаємо Закони і не зобовязані їх узгоджувати з Сходом2 Територіальна незалежність - ми не претендуємо на Кубань,Бєлгородщину з Смоленщиною - але в нас не лізуть в ОРДЛО і Крим3 Економічна незалежність - нам не вставляють палки в колеса по питанню транзиту наших товарів через територію РФ



Что-то я не понял.

По-вашему, Украина реально должна договориваться с Россией о своей политической, территориальной и экономической независимости?

Сейчас получается всего этого Украина не имеет? Находится в зависимости от России? Что-то я не понял.По-вашему, Украина реально должна договориваться с Россией о своей политической, территориальной и экономической независимости?Сейчас получается всего этого Украина не имеет? Находится в зависимости от России? Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3075 З нами з: 26.03.16 Подякував: 163 раз. Подякували: 956 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2020 12:07 Puente написав: Так домовляються завжди якось з якимись взаємними інтересами . Можна здавати щось своє , а можна взаємовигідне пропонувати і знаходити . Кучма ж якось домовлявся . Це вже при владі Пу все змінилося . Ну і з Заходом про щось дійсно толкове щоб домовлялися - насправді не видно . Вони завжди при наших "успіхах" вигравали значно більше ... Так що особливої різниці не видно .

По Криму все це дуже добре видно . Не будуть вони це питання піднімати ніколи взагалі . Так домовляються завжди якось з якимись взаємними інтересами . Можна здавати щось своє , а можна взаємовигідне пропонувати і знаходити . Кучма ж якось домовлявся . Це вже при владі Пу все змінилося . Ну і з Заходом про щось дійсно толкове щоб домовлялися - насправді не видно . Вони завжди при наших "успіхах" вигравали значно більше ... Так що особливої різниці не видно .По Криму все це дуже добре видно . Не будуть вони це питання піднімати ніколи взагалі .

Висновок зроблений вже давно, але з історії, ніхто не вчиться, а ступають на ті ж граблі. Рахуються і домовляються лише з сильним. Балачки про гуманізм і мір во всьом міре, це болтологія лише. Держава, кесар - це примус і сила. Все. Це її функція - бути силою над всіма силами. І ламати через коліно всих, хто тіки вякне щось проти цієї сили. Навіть не економіка, не соціальна сфера, а саме примус і сила - це головна функція - захищати і карати.



Носієм влади, репрезентантом держави України-Русі був київський князь, влада якого набула спадкового характеру. В його обов’язки входило розширення території, а також захист державних кордонів . Тому князь почав створювати власну дружину (регулярне військо), її військові походи мали служити державі та потребам громадян – боронити торгівлю, протидіяти експансії сусідів .



Дружина не мала характеру всенародного війська, а набиралася з вищої верстви громадянства – бояр. Вони повинні були з'являтися на кожний заклик князя, на війну, чи в разі іншої потреби, супроводжувати його, в усьому допомагати князеві, зберігати йому вірність. Коли ж боярин зраджував князя, то відповідав за цю зраду майном і власним життям. Найлегша кара, що застосовувалася в цьому випадку — вигнання за межі держави.



Розуміючи значення дружини, князь намагався оптимально забезпечувати її всім необхідним. тому на її утримання йшла частина податків . До XII ст. князь водив дружину на полюддя – збирати данину з підкорених племен. На військо також йшла частина грошових доходів зі суду, так звані вири. За Володимира Великого не було смертної кари, злочинцям призначали грошовий штраф: „Війни багато, вира хай буде на зброю й на коні”. Нерідко членам військової дружини князь роздавав на утримання цілі міста та землі. Як згадує літопис, за Олега й Ігоря по великих містах сиділи „великі й світлі князі”, а Володимир „вибрав мужів добрих, розумних і хоробрих та пороздавав їм городи”.



Висновок зроблений вже давно, але з історії, ніхто не вчиться, а ступають на ті ж граблі. Рахуються і домовляються лише з сильним. Балачки про гуманізм і мір во всьом міре, це болтологія лише. Держава, кесар - це примус і сила. Все. Це її функція - бути силою над всіма силами. І ламати через коліно всих, хто тіки вякне щось проти цієї сили. Навіть не економіка, не соціальна сфера, а саме примус і сила - це головна функція - захищати і карати.Носієм влади, репрезентантом держави України-Русі був київський князь, влада якого набула спадкового характеру.. Тому князь почав створювати власну дружину (регулярне військо), її військовіДружина не мала характеру всенародного війська, а набиралася з вищої верстви громадянства – бояр. Вони повинні були з'являтися на кожний заклик князя, на війну, чи в разі іншої потреби, супроводжувати його, в усьому допомагати князеві, зберігати йому вірність. Коли ж боярин зраджував князя, то відповідав за цю зраду майном і власним життям. Найлегша кара, що застосовувалася в цьому випадку — вигнання за межі держави.Розуміючи значення дружини, князь намагався оптимально забезпечувати її всім необхідним. тому. До XII ст. князь водив дружину на полюддя – збирати данину з підкорених племен. На військо також йшла частина грошових доходів зі суду, так звані вири. За Володимира Великого не було смертної кари, злочинцям призначали грошовий штраф: „Війни багато, вира хай буде на зброю й на коні”. Нерідко членам військової дружини князь роздавав на утримання цілі міста та землі. Як згадує літопис, за Олега й Ігоря по великих містах сиділи „великі й світлі князі”, а Володимир „вибрав мужів добрих, розумних і хоробрих та пороздавав їм городи”. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28794 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1949 раз. Подякували: 2118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2020 12:32



"Порошенко зазначив, що в травні минулого року його команда передала країну з економічним зростанням 4,5% річних і з повною скарбницею грошей."



Джерело:

https://censor.net.ua/ua/n3199978



Зебільна команда нищить українського виробника:



https://petrimazepa.com/iz_za_novogo_za ... ostanovlen Мда. Зекоманда і Зеленський ведуть державу до перемоги комунізму)))"Порошенко зазначив, що в травні минулого року його команда передала країну з економічним зростанням 4,5% річних і з повною скарбницею грошей."Джерело:Зебільна команда нищить українського виробника: Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21442 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1197 раз. Подякували: 2194 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6262626362646265 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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