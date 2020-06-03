Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Shram написав:Какой смысл вы включаете в слова "реально договариваться"?
1 Політична незалежність - ми приймаємо Закони і не зобовязані їх узгоджувати з Сходом 2 Територіальна незалежність - ми не претендуємо на Кубань,Бєлгородщину з Смоленщиною - але в нас не лізуть в ОРДЛО і Крим 3 Економічна незалежність - нам не вставляють палки в колеса по питанню транзиту наших товарів через територію РФ
Что-то я не понял. По-вашему, Украина реально должна договориваться с Россией о своей политической, территориальной и экономической независимости? Сейчас получается всего этого Украина не имеет? Находится в зависимости от России?
Puente написав:Так домовляються завжди якось з якимись взаємними інтересами . Можна здавати щось своє , а можна взаємовигідне пропонувати і знаходити . Кучма ж якось домовлявся . Це вже при владі Пу все змінилося . Ну і з Заходом про щось дійсно толкове щоб домовлялися - насправді не видно . Вони завжди при наших "успіхах" вигравали значно більше ... Так що особливої різниці не видно . По Криму все це дуже добре видно . Не будуть вони це питання піднімати ніколи взагалі .
Висновок зроблений вже давно, але з історії, ніхто не вчиться, а ступають на ті ж граблі. Рахуються і домовляються лише з сильним. Балачки про гуманізм і мір во всьом міре, це болтологія лише. Держава, кесар - це примус і сила. Все. Це її функція - бути силою над всіма силами. І ламати через коліно всих, хто тіки вякне щось проти цієї сили. Навіть не економіка, не соціальна сфера, а саме примус і сила - це головна функція - захищати і карати.
Носієм влади, репрезентантом держави України-Русі був київський князь, влада якого набула спадкового характеру. В його обов’язки входило розширення території, а також захист державних кордонів. Тому князь почав створювати власну дружину (регулярне військо), її військові походи мали служити державі та потребам громадян – боронити торгівлю, протидіяти експансії сусідів.
Дружина не мала характеру всенародного війська, а набиралася з вищої верстви громадянства – бояр. Вони повинні були з'являтися на кожний заклик князя, на війну, чи в разі іншої потреби, супроводжувати його, в усьому допомагати князеві, зберігати йому вірність. Коли ж боярин зраджував князя, то відповідав за цю зраду майном і власним життям. Найлегша кара, що застосовувалася в цьому випадку — вигнання за межі держави.
Розуміючи значення дружини, князь намагався оптимально забезпечувати її всім необхідним. тому на її утримання йшла частина податків. До XII ст. князь водив дружину на полюддя – збирати данину з підкорених племен. На військо також йшла частина грошових доходів зі суду, так звані вири. За Володимира Великого не було смертної кари, злочинцям призначали грошовий штраф: „Війни багато, вира хай буде на зброю й на коні”. Нерідко членам військової дружини князь роздавав на утримання цілі міста та землі. Як згадує літопис, за Олега й Ігоря по великих містах сиділи „великі й світлі князі”, а Володимир „вибрав мужів добрих, розумних і хоробрих та пороздавав їм городи”.
Зеленский настаивает на назначении экс-регионала, ректора Черниговского университета Шкарлета на должность министра образования, - нардеп от "Голоса" Совсун
По ее словам, президенту рекомендовали Шкарлета на встрече с ректорами украинских университетов.
"Я точно знаю, что на нем настаивает президент Зеленский. Других кандидатов серьезных нет. Это единственный человек, который приходил на комитет в статусе кандидата на должность министра образования", - рассказала Совсун.
Нардеп рассказала, что на заседании комитета по вопросам образования Шкарлет сначала отрицал, что был членом "Партии Регионов".
"Ему показали информацию из открытых источников, подтверждающую, что он был членом "Партии Регионов" в Черниговском областном совете - тогда он сказал "ну да, но вы понимаете, такая ситуация была в то время: если ты ректор - не мог не быть членом "Партии Регионов"", - рассказала Совсун. "Ответы, которые мы слышали - откровенно не выдерживали никакой критики. На вопрос о том, почему вы хотите быть министром образования, что вас привело - он ответил: Ну вы понимаете, я из семьи педагогов, я - четвертое поколение педагогов и поэтому хочу быть министром образования", - добавила нардеп. По словам Совсун - это было единственное объяснение его мотивации.
"На вопросы, касающиеся высшего образования - он немного отвечал, но в большей степени, исходя из опыта собственного университета, а не со стороны понимания системы в целом. А дальше на вопросы по дошкольном образовании и школе - очень слабые ответы", - рассказала нардеп. Совсун рассказала, что комитет не принимал никаких решений по поводу этого кандидата, а мысли по нему разделились. "Я не видела восторга в глазах депутатов партии "Слуга народа", - добавила она. Источник: https://censor.net.ua/n3200010
нормальных людей в стране вабще не осталось? воистину, петя2
1.Не навів ЖОДНОГО доказу причетності Росії, але "винувата" Росія. Я Росію не люблю, але потрібно оперувати якимось фактами, а не бла-бла-бла. 2.Росія хоче дестабілізації в США - вірно, згідний АЛЕ: США також хоче дестабілізації в Росії! - це також вірно. США можна, а Росії ні. Класна позиція в автора.
У період правління Віктора Януковича, за результатами щорічного дослідження Інституту масової інформації та Незалежної медіа-профспілки потрапив у десятку найбільших ворогів української преси у 2012—2013 роках.[25] 4 листопада 2019 року вийшло розслідування BIHUS.info, у якому було вказано, що одразу після виходу сюжету програми «Гроші» про незаконну забудівлю на Трухановому острові, в соцмережах телеменеджера почали з'являтися світлини звідти.[27] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... te_note-25