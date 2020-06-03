Додано: Чет 04 чер, 2020 12:07

Puente написав: Так домовляються завжди якось з якимись взаємними інтересами . Можна здавати щось своє , а можна взаємовигідне пропонувати і знаходити . Кучма ж якось домовлявся . Це вже при владі Пу все змінилося . Ну і з Заходом про щось дійсно толкове щоб домовлялися - насправді не видно . Вони завжди при наших "успіхах" вигравали значно більше ... Так що особливої різниці не видно .

По Криму все це дуже добре видно . Не будуть вони це питання піднімати ніколи взагалі . Так домовляються завжди якось з якимись взаємними інтересами . Можна здавати щось своє , а можна взаємовигідне пропонувати і знаходити . Кучма ж якось домовлявся . Це вже при владі Пу все змінилося . Ну і з Заходом про щось дійсно толкове щоб домовлялися - насправді не видно . Вони завжди при наших "успіхах" вигравали значно більше ... Так що особливої різниці не видно .По Криму все це дуже добре видно . Не будуть вони це питання піднімати ніколи взагалі .

В його обов’язки входило розширення території, а також захист державних кордонів

походи мали служити державі та потребам громадян – боронити торгівлю, протидіяти експансії сусідів

на її утримання йшла частина податків

Висновок зроблений вже давно, але з історії, ніхто не вчиться, а ступають на ті ж граблі. Рахуються і домовляються лише з сильним. Балачки про гуманізм і мір во всьом міре, це болтологія лише. Держава, кесар - це примус і сила. Все. Це її функція - бути силою над всіма силами. І ламати через коліно всих, хто тіки вякне щось проти цієї сили. Навіть не економіка, не соціальна сфера, а саме примус і сила - це головна функція - захищати і карати.Носієм влади, репрезентантом держави України-Русі був київський князь, влада якого набула спадкового характеру.. Тому князь почав створювати власну дружину (регулярне військо), її військовіДружина не мала характеру всенародного війська, а набиралася з вищої верстви громадянства – бояр. Вони повинні були з'являтися на кожний заклик князя, на війну, чи в разі іншої потреби, супроводжувати його, в усьому допомагати князеві, зберігати йому вірність. Коли ж боярин зраджував князя, то відповідав за цю зраду майном і власним життям. Найлегша кара, що застосовувалася в цьому випадку — вигнання за межі держави.Розуміючи значення дружини, князь намагався оптимально забезпечувати її всім необхідним. тому. До XII ст. князь водив дружину на полюддя – збирати данину з підкорених племен. На військо також йшла частина грошових доходів зі суду, так звані вири. За Володимира Великого не було смертної кари, злочинцям призначали грошовий штраф: „Війни багато, вира хай буде на зброю й на коні”. Нерідко членам військової дружини князь роздавав на утримання цілі міста та землі. Як згадує літопис, за Олега й Ігоря по великих містах сиділи „великі й світлі князі”, а Володимир „вибрав мужів добрих, розумних і хоробрих та пороздавав їм городи”.