Нє, перевертню. Кунович-2, це Пєтя. А Зе - Пєтя -2, Кунович -3. Кунович - Леонід -3. А до того, 2 Льоні бешкетували... такі династії переветнів, як Ти сам.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 04 чер, 2020 14:00
Нє, перевертню. Кунович-2, це Пєтя. А Зе - Пєтя -2, Кунович -3. Кунович - Леонід -3. А до того, 2 Льоні бешкетували... такі династії переветнів, як Ти сам.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 04 чер, 2020 14:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 04 чер, 2020 14:00
штаты спасли рашу от голода в 90-х, были против выхода неьки из совка, .....
чувак не в курсе просто
Додано: Чет 04 чер, 2020 14:02
При чому тут 90? В 90-х Росія була інша.
В 40-х СССР також спасав світ. Ти просто не в курсі, напевно.
Додано: Чет 04 чер, 2020 14:08
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