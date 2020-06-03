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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6263626462656266
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:00

  Frant написав:
  19yuriy91 написав:воистину, петя2

Який ще петя????
Янукович-2.

Нє, перевертню. :) Кунович-2, це Пєтя. А Зе - Пєтя -2, Кунович -3. :) Кунович - Леонід -3. А до того, 2 Льоні бешкетували... :) такі династії переветнів, як Ти сам. :lol:
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 04 чер, 2020 14:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:00

  Frant написав:
  andrijk777 написав:США також хоче дестабілізації в Росії! - це також вірно.

США втручаються в вибори в Московії? Створюють сотні фейкових акаунтів у російських соцмережах і котять бочку на Володимира-Huilo, дезинформують простих російських ватніків?


штаты спасли рашу от голода в 90-х, были против выхода неьки из совка, .....
чувак не в курсе просто
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:02

  19yuriy91 написав:
  Frant написав:
  andrijk777 написав:США також хоче дестабілізації в Росії! - це також вірно.

США втручаються в вибори в Московії? Створюють сотні фейкових акаунтів у російських соцмережах і котять бочку на Володимира-Huilo, дезинформують простих російських ватніків?


штаты спасли рашу от голода в 90-х, были против выхода неьки из совка, .....
чувак не в курсе просто

При чому тут 90? В 90-х Росія була інша.
В 40-х СССР також спасав світ. Ти просто не в курсі, напевно.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:08

  andrijk777 написав:В 40-х СССР також спасав світ. Ти просто не в курсі, напевно.


хорошая сказка :mrgreen:
на пересдачу! :mrgreen:
19yuriy91
 
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