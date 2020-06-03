Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко для допроса в помещении Государственного бюро расследований на 10 июня.
19yuriy91 написав:Зеленский настаивает на назначении экс-регионала, ректора Черниговского университета Шкарлета на должность министра образования, - нардеп от "Голоса" Совсун
По ее словам, президенту рекомендовали Шкарлета на встрече с ректорами украинских университетов.
"Я точно знаю, что на нем настаивает президент Зеленский. Других кандидатов серьезных нет. Это единственный человек, который приходил на комитет в статусе кандидата на должность министра образования", - рассказала Совсун.
Нардеп рассказала, что на заседании комитета по вопросам образования Шкарлет сначала отрицал, что был членом "Партии Регионов".
"Ему показали информацию из открытых источников, подтверждающую, что он был членом "Партии Регионов" в Черниговском областном совете - тогда он сказал "ну да, но вы понимаете, такая ситуация была в то время: если ты ректор - не мог не быть членом "Партии Регионов"", - рассказала Совсун. "Ответы, которые мы слышали - откровенно не выдерживали никакой критики. На вопрос о том, почему вы хотите быть министром образования, что вас привело - он ответил: Ну вы понимаете, я из семьи педагогов, я - четвертое поколение педагогов и поэтому хочу быть министром образования", - добавила нардеп. По словам Совсун - это было единственное объяснение его мотивации.
"На вопросы, касающиеся высшего образования - он немного отвечал, но в большей степени, исходя из опыта собственного университета, а не со стороны понимания системы в целом. А дальше на вопросы по дошкольном образовании и школе - очень слабые ответы", - рассказала нардеп. Совсун рассказала, что комитет не принимал никаких решений по поводу этого кандидата, а мысли по нему разделились. "Я не видела восторга в глазах депутатов партии "Слуга народа", - добавила она. Источник: https://censor.net.ua/n3200010
нормальных людей в стране вабще не осталось? воистину, петя2
хз шо за чувак, цей претендент, але як не як - ректор, і пби чого, не інституту поплавського. а де була ця нардеп совсун коли піпетку на пост міністра освіти призначили? та сильно в освіті розбиралася? вищій, середній, початковій, дошкільній?
unicdima написав:Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко для допроса в помещении Государственного бюро расследований на 10 июня.
Друг Зе вирішив надати другу По, майданчик для самопіару... Щоб не забували, що Пєтя є.
unicdima написав:Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко для допроса в помещении Государственного бюро расследований на 10 июня.
Друг Зе вирішив надати другу По, майданчик для самопіару... Щоб не забували, що Пєтя є.
триумфальное возвращение на политический олимп п.рошена-мученика из застенок клована?