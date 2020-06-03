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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6263626462656266
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:00

  Frant написав:
  19yuriy91 написав:воистину, петя2

Який ще петя????
Янукович-2.

Нє, перевертню. :) Кунович-2, це Пєтя. А Зе - Пєтя -2, Кунович -3. :) Кунович - Леонід -3. А до того, 2 Льоні бешкетували... :) такі династії переветнів, як Ти сам. :lol:
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 04 чер, 2020 14:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:00

  Frant написав:
  andrijk777 написав:США також хоче дестабілізації в Росії! - це також вірно.

США втручаються в вибори в Московії? Створюють сотні фейкових акаунтів у російських соцмережах і котять бочку на Володимира-Huilo, дезинформують простих російських ватніків?


штаты спасли рашу от голода в 90-х, были против выхода неьки из совка, .....
чувак не в курсе просто
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:02

  19yuriy91 написав:
  Frant написав:
  andrijk777 написав:США також хоче дестабілізації в Росії! - це також вірно.

США втручаються в вибори в Московії? Створюють сотні фейкових акаунтів у російських соцмережах і котять бочку на Володимира-Huilo, дезинформують простих російських ватніків?


штаты спасли рашу от голода в 90-х, были против выхода неьки из совка, .....
чувак не в курсе просто

При чому тут 90? В 90-х Росія була інша.
В 40-х СССР також спасав світ. Ти просто не в курсі, напевно.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:08

  andrijk777 написав:В 40-х СССР також спасав світ. Ти просто не в курсі, напевно.


хорошая сказка :mrgreen:
на пересдачу! :mrgreen:
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:59

Re: Політичні дискусії

Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко для допроса в помещении Государственного бюро расследований на 10 июня.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 15:07

  19yuriy91 написав:Зеленский настаивает на назначении экс-регионала, ректора Черниговского университета Шкарлета на должность министра образования, - нардеп от "Голоса" Совсун

По ее словам, президенту рекомендовали Шкарлета на встрече с ректорами украинских университетов.

"Я точно знаю, что на нем настаивает президент Зеленский. Других кандидатов серьезных нет. Это единственный человек, который приходил на комитет в статусе кандидата на должность министра образования", - рассказала Совсун.

Нардеп рассказала, что на заседании комитета по вопросам образования Шкарлет сначала отрицал, что был членом "Партии Регионов".

"Ему показали информацию из открытых источников, подтверждающую, что он был членом "Партии Регионов" в Черниговском областном совете - тогда он сказал "ну да, но вы понимаете, такая ситуация была в то время: если ты ректор - не мог не быть членом "Партии Регионов"", - рассказала Совсун.
"Ответы, которые мы слышали - откровенно не выдерживали никакой критики. На вопрос о том, почему вы хотите быть министром образования, что вас привело - он ответил: Ну вы понимаете, я из семьи педагогов, я - четвертое поколение педагогов и поэтому хочу быть министром образования", - добавила нардеп. По словам Совсун - это было единственное объяснение его мотивации.

"На вопросы, касающиеся высшего образования - он немного отвечал, но в большей степени, исходя из опыта собственного университета, а не со стороны понимания системы в целом. А дальше на вопросы по дошкольном образовании и школе - очень слабые ответы", - рассказала нардеп. Совсун рассказала, что комитет не принимал никаких решений по поводу этого кандидата, а мысли по нему разделились. "Я не видела восторга в глазах депутатов партии "Слуга народа", - добавила она. Источник: https://censor.net.ua/n3200010

нормальных людей в стране вабще не осталось?
воистину, петя2


хз шо за чувак, цей претендент, але як не як - ректор, і пби чого, не інституту поплавського. а де була ця нардеп совсун коли піпетку на пост міністра освіти призначили? та сильно в освіті розбиралася? вищій, середній, початковій, дошкільній?
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 15:42

  unicdima написав:Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко для допроса в помещении Государственного бюро расследований на 10 июня.

Друг Зе вирішив надати другу По, майданчик для самопіару... :) Щоб не забували, що Пєтя є.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:07

  Козак-характерник написав:
  unicdima написав:Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко для допроса в помещении Государственного бюро расследований на 10 июня.

Друг Зе вирішив надати другу По, майданчик для самопіару... :) Щоб не забували, що Пєтя є.


триумфальное возвращение на политический олимп п.рошена-мученика из застенок клована? :mrgreen:
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Крупнейший в Украине производитель масел Azmol остановил производство
Очередной здобуток зеленой власти.
Schmit
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