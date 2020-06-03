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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6264626562666267 Додано: Чет 04 чер, 2020 16:40 Shram написав: budivelnik написав: Shram написав: Какой смысл вы включаете в слова "реально договариваться"? Какой смысл вы включаете в слова "реально договариваться"? 1 Політична незалежність - ми приймаємо Закони і не зобовязані їх узгоджувати з Сходом

2 Територіальна незалежність - ми не претендуємо на Кубань,Бєлгородщину з Смоленщиною - але в нас не лізуть в ОРДЛО і Крим

3 Економічна незалежність - нам не вставляють палки в колеса по питанню транзиту наших товарів через територію РФ 1 Політична незалежність - ми приймаємо Закони і не зобовязані їх узгоджувати з Сходом2 Територіальна незалежність - ми не претендуємо на Кубань,Бєлгородщину з Смоленщиною - але в нас не лізуть в ОРДЛО і Крим3 Економічна незалежність - нам не вставляють палки в колеса по питанню транзиту наших товарів через територію РФ Что-то я не понял.

По-вашему, Украина реально должна договориваться с Россией о своей политической, территориальной и экономической независимости? Что-то я не понял.По-вашему, Украина реально должна договориваться с Россией о своей политической, территориальной и экономической независимости? Поставити з ніг на голову ще треба вміти

1 Росія виставляє претензії до України по питанню

а - мови

б - конституційного устрою в ОРДЛО

в - ще недавно мала економічні претензії по газу(правда після Стокгольму виявилось що це у нас претензії а в педераційників хотелкі)

2 Виконання цих претензій росія повязує з знаходженням своїх відпускників в ОРДЛО...

Тобто

Якщо ми погодимось-вони виведуть 700 танків знайдених шахтарями-не погодимос-вони залишать 700 танків...



То ми по цим питанням повинні якось домовлятись чи ні? Shram написав: Сейчас получается всего этого Украина не имеет? Находится в зависимости от России? Сейчас получается всего этого Украина не имеет? Находится в зависимости от России? Зараз Україна знаходиться в стані

а - втраченого Криму

б - гарячих бойових дій в ОРДЛО..



Ви також вважаєте що вастамнет? Поставити з ніг на голову ще треба вміти1 Росія виставляє претензії до України по питаннюа - мовиб - конституційного устрою в ОРДЛОв - ще недавно мала економічні претензії по газу(правда після Стокгольму виявилось що це у нас претензії а в педераційників хотелкі)2 Виконання цих претензій росія повязує з знаходженням своїх відпускників в ОРДЛО...ТобтоЯкщо ми погодимось-вони виведуть 700 танків знайдених шахтарями-не погодимос-вони залишать 700 танків...То ми по цим питанням повинні якось домовлятись чи ні?Зараз Україна знаходиться в станіа - втраченого Кримуб - гарячих бойових дій в ОРДЛО..Ви також вважаєте що вастамнет? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22997 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2346 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2020 17:27 budivelnik написав: Shram написав: budivelnik написав: 1 Політична незалежність - ми приймаємо Закони і не зобовязані їх узгоджувати з Сходом

2 Територіальна незалежність - ми не претендуємо на Кубань,Бєлгородщину з Смоленщиною - але в нас не лізуть в ОРДЛО і Крим

3 Економічна незалежність - нам не вставляють палки в колеса по питанню транзиту наших товарів через територію РФ 1 Політична незалежність - ми приймаємо Закони і не зобовязані їх узгоджувати з Сходом2 Територіальна незалежність - ми не претендуємо на Кубань,Бєлгородщину з Смоленщиною - але в нас не лізуть в ОРДЛО і Крим3 Економічна незалежність - нам не вставляють палки в колеса по питанню транзиту наших товарів через територію РФ Что-то я не понял.

По-вашему, Украина реально должна договориваться с Россией о своей политической, территориальной и экономической независимости? Что-то я не понял.По-вашему, Украина реально должна договориваться с Россией о своей политической, территориальной и экономической независимости? Поставити з ніг на голову ще треба вміти

1 Росія виставляє претензії до України по питанню

а - мови

б - конституційного устрою в ОРДЛО

в - ще недавно мала економічні претензії по газу(правда після Стокгольму виявилось що це у нас претензії а в педераційників хотелкі)

2 Виконання цих претензій росія повязує з знаходженням своїх відпускників в ОРДЛО...

Тобто

Якщо ми погодимось-вони виведуть 700 танків знайдених шахтарями-не погодимос-вони залишать 700 танків...



То ми по цим питанням повинні якось домовлятись чи ні? Поставити з ніг на голову ще треба вміти1 Росія виставляє претензії до України по питаннюа - мовиб - конституційного устрою в ОРДЛОв - ще недавно мала економічні претензії по газу(правда після Стокгольму виявилось що це у нас претензії а в педераційників хотелкі)2 Виконання цих претензій росія повязує з знаходженням своїх відпускників в ОРДЛО...ТобтоЯкщо ми погодимось-вони виведуть 700 танків знайдених шахтарями-не погодимос-вони залишать 700 танків...То ми по цим питанням повинні якось домовлятись чи ні?



И как по-вашему нужно договариваться?

Напомню что договариваться с кем-то можно либо если обоих устраивает результат договора, либо если обе стороны идут на определенные компромиссы.



Как видно из того что вы написали, желаемые результаты у сторон разные, значит первый вариант отпадает.

Ну а к компромиссу явно не готово украинское общество, особенно в лице достаточно агрессивных националистических сил, которые постоянно оказывают силовое давление на власть.

Каким образом можно договариваться по тому что вы написали непонятно.



Можно договариваться по конкретным вопросам:

- там где есть либо обоюдовыгодные интересы(поставка воды в Крым, цены и тарифы по газ),

- либо там где обе стороны готовы идти на уступки (линии разграничения по фронту, сроки и места отвода ВС, восстановление экономических связей).



Договорится о том что Россия покинет Крым, а Украина введет русский полноценным вторым гос.языком - полная утопия. И как по-вашему нужно договариваться?Напомню что договариваться с кем-то можно либо если обоих устраивает результат договора, либо если обе стороны идут на определенные компромиссы.Как видно из того что вы написали, желаемые результаты у сторон разные, значит первый вариант отпадает.Ну а к компромиссу явно не готово украинское общество, особенно в лице достаточно агрессивных националистических сил, которые постоянно оказывают силовое давление на власть.Каким образом можно договариваться по тому что вы написали непонятно.Можно договариваться по конкретным вопросам:- там где есть либо обоюдовыгодные интересы(поставка воды в Крым, цены и тарифы по газ),- либо там где обе стороны готовы идти на уступки (линии разграничения по фронту, сроки и места отвода ВС, восстановление экономических связей).Договорится о том что Россия покинет Крым, а Украина введет русский полноценным вторым гос.языком - полная утопия. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3076 З нами з: 26.03.16 Подякував: 163 раз. Подякували: 956 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2020 17:38 Shram написав: И как по-вашему нужно договариваться?

Напомню что договариваться с кем-то можно либо если обоих устраивает результат договора, либо если обе стороны идут на определенные компромиссы.



Как видно из того что вы написали, желаемые результаты у сторон разные, значит первый вариант отпадает.

Ну а к компромиссу явно не готово украинское общество, особенно в лице достаточно агрессивных националистических сил, которые постоянно оказывают силовое давление на власть.

Каким образом можно договариваться по тому что вы написали непонятно.

И как по-вашему нужно договариваться?Напомню что договариваться с кем-то можно либо если обоих устраивает результат договора, либо если обе стороны идут на определенные компромиссы.Как видно из того что вы написали, желаемые результаты у сторон разные, значит первый вариант отпадает.Ну а к компромиссу явно не готово украинское общество, особенно в лице достаточно агрессивных националистических сил, которые постоянно оказывают силовое давление на власть.Каким образом можно договариваться по тому что вы написали непонятно.

Ніяк.

Потрібно чекати коли Росія ослабне.

Тим більше "процес пошел". В Росії вже більшість ненавидить Путіна, ціна на нафту/газ впала і т.д.

Вдарити("домовлятись") потрібно тоді, коли вони будуть слабі, тобто по-братськи, саме так, як поступили вони в 2014. Ніяк.Потрібно чекати коли Росія ослабне.Тим більше "процес пошел". В Росії вже більшість ненавидить Путіна, ціна на нафту/газ впала і т.д.Вдарити("домовлятись") потрібно тоді, коли вони будуть слабі, тобто по-братськи, саме так, як поступили вони в 2014. andrijk777

Повідомлень: 2214 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2020 17:40 Shram написав: агрессивных националистических сил, которые постоянно оказывают силовое давление на власть.

агрессивных националистических сил, которые постоянно оказывают силовое давление на власть.

Та немає в нас ніяких націоналістичних сил... Націоналістів всіх повбвивали ще під час руху спротиву. Націоналістична риторика, так, є, щоб локшину розвішувати на вуха громадянам західних областей України...Але вона є ширмою для вирішення шкурних інтересів певних кланів. Це те саме, що Симоненка комуністом називати... Або Ведмедчука соціал-демократом. Або Пєтю націоналістом. Ржунімагу... Та немає в нас ніяких націоналістичних сил...Націоналістів всіх повбвивали ще під час руху спротиву. Націоналістична риторика, так, є, щоб локшину розвішувати на вуха громадянам західних областей України...Але вона є ширмою для вирішення шкурних інтересів певних кланів. Це те саме, що Симоненка комуністом називати...Або Ведмедчука соціал-демократом.Або Пєтю націоналістом. Ржунімагу... Козак-характерник 2

Повідомлень: 28801 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1949 раз. Подякували: 2118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2020 17:48



Соцопрос на неделе в городе Черноморск Одесской области по выборам в местный горсовет.



Оппоплатформа - 18 %

Слуга народа - 17 %

Множество партий получают меньше 5 процентов и не проходят в горсовет.



Результат в горсовете - половина депутатов от Слуг, половина от ОПЗЖ.



Дэвид Копперфильд удивляется Как действует стратегия дробления на практике выборов, которую сейчас пытаются развивать в Офисе Зеленского, создавая партии мэров - несколько штук, поддерживая (немного) какие-то лузерные партии типа Ляшка и тд.Соцопрос на неделе в городе Черноморск Одесской области по выборам в местный горсовет.Оппоплатформа - 18 %Слуга народа - 17 %Множество партий получают меньше 5 процентов и не проходят в горсовет.Результат в горсовете - половина депутатов от Слуг, половина от ОПЗЖ.Дэвид Копперфильд удивляется Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17104 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4213 раз. Подякували: 6766 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2020 17:51 Shram написав: И как по-вашему нужно договариваться?

Напомню что договариваться с кем-то можно либо если обоих устраивает результат договора, либо если обе стороны идут на определенные компромиссы. И как по-вашему нужно договариваться?Напомню что договариваться с кем-то можно либо если обоих устраивает результат договора, либо если обе стороны идут на определенные компромиссы. 1 Я ж не проти , щоб Україна пішла на компроміс з росією..

Я навіть можу цей компроміс описати

а - росія забирається з Криму і ОРДЛО - це вимога України

б - Україна погоджується зменшити розмір контрибуції з росії з 100 млрд доларів до 50 млрд доларів і розтягнути в часі виплату контрибуцій на 10 років замість пяти...

2 Те що зараз мій п1 виглядає завищеним,не говорить про те,що через пару років він може ще більш погіршитись для Росії..

Як приклад

Суд в Стокгольмі..

Росія вимагала 20 млрд ,Україна вимагала 12 млрд..Суд присудив компромісне Значення

а - Україна Росії нічого не винна

б - росія зобовязана виплатити Україні 4,5 млрд...

Як бачите,компроміс на лице 1 Я ж не проти , щоб Україна пішла на компроміс з росією..Я навіть можу цей компроміс описатиа - росія забирається з Криму і ОРДЛО - це вимога Україниб - Україна погоджується зменшити розмір контрибуції з росії з 100 млрд доларів до 50 млрд доларів і розтягнути в часі виплату контрибуцій на 10 років замість пяти...2 Те що зараз мій п1 виглядає завищеним,не говорить про те,що через пару років він може ще більш погіршитись для Росії..Як прикладСуд в Стокгольмі..Росія вимагала 20 млрд ,Україна вимагала 12 млрд..Суд присудив компромісне Значенняа - Україна Росії нічого не виннаб - росія зобовязана виплатити Україні 4,5 млрд...Як бачите,компроміс на лице http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22997 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2346 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6264626562666267 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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