Додано: Чет 04 чер, 2020 19:04

Планируется его назначение послом в Великобритании.

Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины стала Ольга Стефанишина.

Ткаченко заявил, что приоритетом №1 в его работе на должности министра будет возобновление и усиление финансирования сферы культуры.

Плохие новости дошли до Москвы менее чем за час. Но никто из тех, кто занимает следующие ступени властной иерархии, не осмелился сообщить о катастрофе властителю Кремля.

Головань назвал решение суда «очередным подтверждением сугубо политического характера всех дел», и что правоохранители пытаются помешать деятельности Порошенко.



Российские пропагандисты активно раскручивают фейк о 22-летнем украинском военном, который якобы едва не въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе.

Хотя на самом деле за рулем бензовоза был его полный тезка - 35-летний эмигрант Богдан Вечирко.

Ітогі подвєдьом. 2020-06-04То что не боится - это хорошо. Но с такой чехардой назначений, внешнеполитическая линия евроинтеграции будет просто похеренаЭто Квартал"95 усилят финансировать чё ли ? Всё по классике, расходы государству, прибыль себе в оффшорОн абсолютно некомпетентен по экономическим процессамНа фуагра общежития в таких количествах ?Или людей в рабов будут превращать. Зарплата - 5000 гривен и койка в общежитииЭтим и опасен тоталитаризм. Когда боятся огорчить "царя", а на людей откровенно насрать.Как ранее Аман Тулев извинялся перед Путиным за пожар в торговом центреДелают по беспределу. Значит, реального на Порошенко нетТипичный совок, вот чтобы себе и приближенным - можно, а другим - нельзяИ дискредитация самой сути карантина, если президент его не придерживается, то зачем народу это всё ?