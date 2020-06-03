Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Shram написав:Какой смысл вы включаете в слова "реально договариваться"?
1 Політична незалежність - ми приймаємо Закони і не зобовязані їх узгоджувати з Сходом 2 Територіальна незалежність - ми не претендуємо на Кубань,Бєлгородщину з Смоленщиною - але в нас не лізуть в ОРДЛО і Крим 3 Економічна незалежність - нам не вставляють палки в колеса по питанню транзиту наших товарів через територію РФ
Что-то я не понял. По-вашему, Украина реально должна договориваться с Россией о своей политической, территориальной и экономической независимости?
Поставити з ніг на голову ще треба вміти 1 Росія виставляє претензії до України по питанню а - мови б - конституційного устрою в ОРДЛО в - ще недавно мала економічні претензії по газу(правда після Стокгольму виявилось що це у нас претензії а в педераційників хотелкі) 2 Виконання цих претензій росія повязує з знаходженням своїх відпускників в ОРДЛО... Тобто Якщо ми погодимось-вони виведуть 700 танків знайдених шахтарями-не погодимос-вони залишать 700 танків...
То ми по цим питанням повинні якось домовлятись чи ні?
Shram написав:Сейчас получается всего этого Украина не имеет? Находится в зависимости от России?
Зараз Україна знаходиться в стані а - втраченого Криму б - гарячих бойових дій в ОРДЛО..
budivelnik написав:1 Політична незалежність - ми приймаємо Закони і не зобовязані їх узгоджувати з Сходом 2 Територіальна незалежність - ми не претендуємо на Кубань,Бєлгородщину з Смоленщиною - але в нас не лізуть в ОРДЛО і Крим 3 Економічна незалежність - нам не вставляють палки в колеса по питанню транзиту наших товарів через територію РФ
Что-то я не понял. По-вашему, Украина реально должна договориваться с Россией о своей политической, территориальной и экономической независимости?
Поставити з ніг на голову ще треба вміти 1 Росія виставляє претензії до України по питанню а - мови б - конституційного устрою в ОРДЛО в - ще недавно мала економічні претензії по газу(правда після Стокгольму виявилось що це у нас претензії а в педераційників хотелкі) 2 Виконання цих претензій росія повязує з знаходженням своїх відпускників в ОРДЛО... Тобто Якщо ми погодимось-вони виведуть 700 танків знайдених шахтарями-не погодимос-вони залишать 700 танків...
То ми по цим питанням повинні якось домовлятись чи ні?
И как по-вашему нужно договариваться? Напомню что договариваться с кем-то можно либо если обоих устраивает результат договора, либо если обе стороны идут на определенные компромиссы.
Как видно из того что вы написали, желаемые результаты у сторон разные, значит первый вариант отпадает. Ну а к компромиссу явно не готово украинское общество, особенно в лице достаточно агрессивных националистических сил, которые постоянно оказывают силовое давление на власть. Каким образом можно договариваться по тому что вы написали непонятно.
Можно договариваться по конкретным вопросам: - там где есть либо обоюдовыгодные интересы(поставка воды в Крым, цены и тарифы по газ), - либо там где обе стороны готовы идти на уступки (линии разграничения по фронту, сроки и места отвода ВС, восстановление экономических связей).
Договорится о том что Россия покинет Крым, а Украина введет русский полноценным вторым гос.языком - полная утопия.
Shram написав:И как по-вашему нужно договариваться? Напомню что договариваться с кем-то можно либо если обоих устраивает результат договора, либо если обе стороны идут на определенные компромиссы.
Как видно из того что вы написали, желаемые результаты у сторон разные, значит первый вариант отпадает. Ну а к компромиссу явно не готово украинское общество, особенно в лице достаточно агрессивных националистических сил, которые постоянно оказывают силовое давление на власть. Каким образом можно договариваться по тому что вы написали непонятно.
Ніяк. Потрібно чекати коли Росія ослабне. Тим більше "процес пошел". В Росії вже більшість ненавидить Путіна, ціна на нафту/газ впала і т.д. Вдарити("домовлятись") потрібно тоді, коли вони будуть слабі, тобто по-братськи, саме так, як поступили вони в 2014.
Shram написав: агрессивных националистических сил, которые постоянно оказывают силовое давление на власть.
Та немає в нас ніяких націоналістичних сил... Націоналістів всіх повбвивали ще під час руху спротиву. Націоналістична риторика, так, є, щоб локшину розвішувати на вуха громадянам західних областей України...Але вона є ширмою для вирішення шкурних інтересів певних кланів. Це те саме, що Симоненка комуністом називати... Або Ведмедчука соціал-демократом. Або Пєтю націоналістом. Ржунімагу...
Как действует стратегия дробления на практике выборов, которую сейчас пытаются развивать в Офисе Зеленского, создавая партии мэров - несколько штук, поддерживая (немного) какие-то лузерные партии типа Ляшка и тд.
Соцопрос на неделе в городе Черноморск Одесской области по выборам в местный горсовет.
Оппоплатформа - 18 % Слуга народа - 17 % Множество партий получают меньше 5 процентов и не проходят в горсовет.
Результат в горсовете - половина депутатов от Слуг, половина от ОПЗЖ.
Дэвид Копперфильд удивляется
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Shram написав:И как по-вашему нужно договариваться? Напомню что договариваться с кем-то можно либо если обоих устраивает результат договора, либо если обе стороны идут на определенные компромиссы.
1 Я ж не проти , щоб Україна пішла на компроміс з росією.. Я навіть можу цей компроміс описати а - росія забирається з Криму і ОРДЛО - це вимога України б - Україна погоджується зменшити розмір контрибуції з росії з 100 млрд доларів до 50 млрд доларів і розтягнути в часі виплату контрибуцій на 10 років замість пяти... 2 Те що зараз мій п1 виглядає завищеним,не говорить про те,що через пару років він може ще більш погіршитись для Росії.. Як приклад Суд в Стокгольмі.. Росія вимагала 20 млрд ,Україна вимагала 12 млрд..Суд присудив компромісне Значення а - Україна Росії нічого не винна б - росія зобовязана виплатити Україні 4,5 млрд... Росія з цим компромісом погодилась і гроші виплатила. Як бачите,компроміс на лице
budivelnik написав: Я ж не проти , щоб Україна пішла на компроміс з росією.. Я навіть можу цей компроміс описати а - росія забирається з Криму і ОРДЛО - це вимога України б - Україна погоджується зменшити розмір контрибуції з росії з 100 млрд доларів до 50 млрд доларів і розтягнути в часі виплату контрибуцій на 10 років замість пяти...
Це фантастика. Це можливе тільки при повному краху Росії. Навіть Навальний не планує віддавати Крим Україні. Він там збирається якийсь референдум проводити. Контрибуції платять переможені країни. Я щось не уявляю перемоги над ядерною державою.
budivelnik написав:Як приклад Суд в Стокгольмі.. Росія вимагала 20 млрд ,Україна вимагала 12 млрд..Суд присудив компромісне Значення а - Україна Росії нічого не винна б - росія зобовязана виплатити Україні 4,5 млрд... Росія з цим компромісом погодилась і гроші виплатила. Як бачите,компроміс на лице
По-моєму грошима Росія не заплатила ні копійки. Там тільки "взаєморозрахунки" були.
Российские пропагандисты активно раскручивают фейк о 22-летнем украинском военном, который якобы едва не въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе. Хотя на самом деле за рулем бензовоза был его полный тезка - 35-летний эмигрант Богдан Вечирко.
Shram написав:И как по-вашему нужно договариваться? Напомню что договариваться с кем-то можно либо если обоих устраивает результат договора, либо если обе стороны идут на определенные компромиссы.
1 Я ж не проти , щоб Україна пішла на компроміс з росією.. Я навіть можу цей компроміс описати а - росія забирається з Криму і ОРДЛО - це вимога України б - Україна погоджується зменшити розмір контрибуції з росії з 100 млрд доларів до 50 млрд доларів і розтягнути в часі виплату контрибуцій на 10 років замість пяти... 2 Те що зараз мій п1 виглядає завищеним,не говорить про те,що через пару років він може ще більш погіршитись для Росії..
А так вы мечтатель -фантазёр. Ну понятно... Так бы и сказали что всю стенку забрызгали в мечтах.