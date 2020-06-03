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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 04 чер, 2020 19:23
andrijk777 написав: Shram написав:
И как по-вашему нужно договариваться?
Напомню что договариваться с кем-то можно либо если обоих устраивает результат договора, либо если обе стороны идут на определенные компромиссы.
Как видно из того что вы написали, желаемые результаты у сторон разные, значит первый вариант отпадает.
Ну а к компромиссу явно не готово украинское общество, особенно в лице достаточно агрессивных националистических сил, которые постоянно оказывают силовое давление на власть.
Каким образом можно договариваться по тому что вы написали непонятно.
Ніяк.
Потрібно чекати коли Росія ослабне.
Тим більше "процес пошел". В Росії вже більшість ненавидить Путіна, ціна на нафту/газ впала і т.д.
Я с 2015 года слышу что вот-вот Россия рухнет, её ЗВР кончатся, Китай захватит Сибирь, Путина свергнут, США задушит её санкциями, и так далее.
Правда каждый раз этот "вот-вот" переносят то на 2016 год, то на 2017, то на 2018...короче сейчас уже половина 2020-го прошла, Россия по прежнему на месте, Крым как был так и остался под российской властью, ЛДНР всё так же существует.
Ну а что для самоуспокоения можно конечно и ждать.
Удобно же, ничего не делать и ждать, вдруг оно само рассосётся.
Правда вот те крымские и донецкие детишки, которым в 2014 году было по 2 годика и которые разговаривать ещё не умели, сегодня уже ходят во второй-третий класс школы где их учат что их родина Россия, что русская культура их родная,и смотрят российское телевидение в котором все покажут "как нужно"
Востаннє редагувалось Shram
в Чет 04 чер, 2020 19:27, всього редагувалось 1 раз.
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: Чет 04 чер, 2020 19:25
переклад на рівні профанів
оригінал:
Wieloletnia średnia temperatura maja w niemal 200-tysięcznym Norylsku wynosi minus 4,8 stopnia Celsjusza. W tym roku średnia majowej nocy wyniosła tu plus dwa, a dnia – plus cztery stopnie. Minionej zimy, jak pisała rządowa „Rosyjska Gazeta”, temperatura na całej Dalekiej Północy była o 7-8 stopni wyższa od średniej wieloletniej.
переклад:Но в 2020 году она поднялась до двух градусов выше нуля ночью и до четырех днем. Российские СМИ писали, что прошлой зимой на всей территории крайнего севера России средняя температура превышала норму в 7-8 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 19:27
Shram написав:
Ну а что для самоуспокоения можно конечно и ждать.
Удобно же, ничего не делать и ждать, вдруг оно само рассосётся.
Ну як же ж нічого не робити?
Тиріть те, що недотирили папєрєднікі.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 19:29
Козак-характерник написав: Shram написав:
Ну а что для самоуспокоения можно конечно и ждать.
Удобно же, ничего не делать и ждать, вдруг оно само рассосётся.
Ну як же ж нічого не робити?
Тиріть те, що недотирили папєрєднікі.
А осталось ещё что тырить?
Землю, и ту в этом-следующем году "порежут" нужным людям и компаниям.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 19:29
Shram написав: andrijk777 написав: Shram написав:
И как по-вашему нужно договариваться?
Напомню что договариваться с кем-то можно либо если обоих устраивает результат договора, либо если обе стороны идут на определенные компромиссы.
Как видно из того что вы написали, желаемые результаты у сторон разные, значит первый вариант отпадает.
Ну а к компромиссу явно не готово украинское общество, особенно в лице достаточно агрессивных националистических сил, которые постоянно оказывают силовое давление на власть.
Каким образом можно договариваться по тому что вы написали непонятно.
Ніяк.
Потрібно чекати коли Росія ослабне.
Тим більше "процес пошел". В Росії вже більшість ненавидить Путіна, ціна на нафту/газ впала і т.д.
Я с 2015 года слышу что вот-вот Россия рухнет, её ЗВР кончатся, Китай захватит Сибирь, Путина свергнут, США задушит её санкциями, и так далее.
Правда каждый раз этот "вот-вот" переносят то на 2016 год, то на 2017, то на 2018...короче сейчас уже половина 2020-го прошла, Россия по прежнему на месте, Крым как был так и остался под российской властью, ЛДНР всё так же существует.
Ну а что для самоуспокоения можно конечно и ждать.
Удобно же, ничего не делать и ждать, вдруг оно само рассосётся.
там є посилання на "Газету виборчу", так от
Skuty do tej pory solidnymi polarnymi mrozami grunt pod potężnym kombinatem metalurgicznym Norylski Nikiel, który daje 40 proc. światowej produkcji palladium, 12 proc. niklu, 11 proc. platyny, 2 proc. miedzi, dosłownie się rozstępuje pod halami, piecami hutniczymi, zbiornikami.
Globalne ocieplenie sprawia, że tonie cała północnosyberyjska wyspa skarbów, na której Rosja ma swoje naftowe, gazowe, metalurgiczne bogactwa, instalacje do ich wydobycia, tysiące kilometrów rurociągów. Przenikające z głąb syberyjskiej ziemi ciepło podmywa fundamenty gospodarki rosyjskiej.
і приблизний переклад уніана:
К этому времени затвердевший от полярных морозов грунт надежно держал на себе металлургический комбинат "Норильск Никель", который обеспечивает 40% мирового производства палладия, 12% никеля, 11% платины и 2% меди. Но теперь он буквально начал розлазиться под цехами, печами и цистернами.
Глобальное потепление заставляет тонуть целый северо-сибирский "остров сокровищ", из которого Россия черпает свои нефтяные, газовые и металлургические богатства. "Тепло, которое проникает в глубь сибирской земли, уничтожает фундамент российской экономики", - пишет издание.
----
для України глобальне потепління покращує клімат і родючість та урожайність,
помягшує зиму, і робить вологішим літо,
А для районів вічної мерзлоти і економіки РФ це катастрофа.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 19:32
Shram написав:
А осталось ещё что тырить?
Звісно, що є. Інакше б не лізли свині до корита...
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Додано: Чет 04 чер, 2020 19:36
flyman написав: Shram написав: andrijk777 написав:
Ніяк.
Потрібно чекати коли Росія ослабне.
Тим більше "процес пошел". В Росії вже більшість ненавидить Путіна, ціна на нафту/газ впала і т.д.
Я с 2015 года слышу что вот-вот Россия рухнет, её ЗВР кончатся, Китай захватит Сибирь, Путина свергнут, США задушит её санкциями, и так далее.
Правда каждый раз этот "вот-вот" переносят то на 2016 год, то на 2017, то на 2018...короче сейчас уже половина 2020-го прошла, Россия по прежнему на месте, Крым как был так и остался под российской властью, ЛДНР всё так же существует.
Ну а что для самоуспокоения можно конечно и ждать.
Удобно же, ничего не делать и ждать, вдруг оно само рассосётся.
там є посилання на "Газету виборчу", так от
.....
А для районів вічної мерзлоти і економіки РФ це катастрофа.
Знаете иногда натыкаюсь на абсолютно такие же идиотские статьи русских "ожидателей конца США", там тоже постоянно меряют температуру Йелоустона, разглядывают сейсмокарты разлома Сан-Андреас и всё надеются....
Ну и чем вы от них отличаетесь?
Только направленностью своего ожидания?
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: Чет 04 чер, 2020 19:38
AlexxK написав: andrijk777 написав:
По-моєму грошима
Росія не заплатила ні копійки. Там тільки "взаєморозрахунки" були.
Нафтогаз получил от Газпрома 4,5 млрд. дол. именно грошима
.
И даже сливал какую-то часть на межбанке в свое время. На валютной ветке эта ситуация подробно освещалась.
Я не знаю звідки взята цифра 4,5?
Але я нарив таке:
Подписанный 20 декабря в Минске протокол между Украиной РФ и Еврокомиссией предусматривает:
-пакетное соглашение с выплатой Газпромом долга в $2,9 млрд;
-отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд;
-подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год — 65 млрд куб. м, 2021-2024 годы — по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на десять лет.
Прийнятий ПАКЕТ
домовленостей. Зрозуміло що Росії потрібен транзит, тому вони пішли на деякі поступки(2,9 лярда) але + відмова від інших претензій.
Ок. 2,9 лярди виплатили. Це, звичайно перемога, але не така вже й велика, враховуючи ПАКЕТ домовленостей.
*Але з Кримом тут жодної аналогії немає. Все-таки по газу були контракти
, по яким вдалося вибити гроші. Крим і Донбас - ситуація абсолютно інша.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Чет 04 чер, 2020 19:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 19:44
Shram написав: budivelnik написав: Shram написав:
И как по-вашему нужно договариваться?
Напомню что договариваться с кем-то можно либо если обоих устраивает результат договора, либо если обе стороны идут на определенные компромиссы.
1 Я ж не проти , щоб Україна пішла на компроміс з росією..
Я навіть можу цей компроміс описати
а - росія забирається з Криму і ОРДЛО - це вимога України
б - Україна погоджується зменшити розмір контрибуції з росії з 100 млрд доларів до 50 млрд доларів і розтягнути в часі виплату контрибуцій на 10 років замість пяти...
2 Те що зараз мій п1 виглядає завищеним,не говорить про те,що через пару років він може ще більш погіршитись для Росії..
Як приклад
Суд в Стокгольмі..
Росія вимагала 20 млрд ,Україна вимагала 12 млрд..Суд присудив компромісне Значення
а - Україна Росії нічого не винна
б - росія зобовязана виплатити Україні 4,5 млрд...Росія з цим компромісом погодилась і гроші виплатила.
Як бачите,компроміс на лице
А так вы мечтатель -фантазёр.
Ну понятно...
Так бы и сказали что всю стенку забрызгали в мечтах.
Мені цікаво ,хто більший фантазер
Ленін-Сталін-Хрущов-Брежнєв-Черненко-Андропов-Горбачов - що соціалізм зломає хребет капіталізму і населення СРСР буде жити краще від населення капкраїн
Пуйло коли заявляв що вартість Газпрому сягне 600 млрд доларів...сьогодні він коштує дай Бог щоб 30 млрд
Міллер з Сєчєновим коли заявляли що сланцеві технології-міф
Рогозін коли чотири роки тому рекомендував американцям використовувати батут....
Пуйло/Сеченов два місяці тому,коли грюкнули дверима ОПЕК ,заявляючи що Саудити приповзуть ,а рівно через 30 днів підписали все що пропонувалось на момент грюкання+додатково мінс 1 млн барелів в день
Я достатньо привів прикладів..
А по воді в Крим - воду отримає тоді,коли не буде російським...при цьому може бути татарським чи українським - але точно не російським...При цьому - жив Крим без росіян і води до 1965 року... проживе і далі,так само ,але умова
-або без російських трьоколорів і з водою
або з російськими триколорами і без води...
А Україні по барабану - це не ми на 30 років назад повернулись -це в ОРДЛО і Криму машина часу спрацювала і вони тепер живуть в міні СРСР...Якщо їм там подобається - ми ж не проти,хай мучаються....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Чет 04 чер, 2020 19:45
Де я писав "вот-вот"???
Shram написав: andrijk777 написав: Shram написав:
И как по-вашему нужно договариваться?
Напомню что договариваться с кем-то можно либо если обоих устраивает результат договора, либо если обе стороны идут на определенные компромиссы.
Как видно из того что вы написали, желаемые результаты у сторон разные, значит первый вариант отпадает.
Ну а к компромиссу явно не готово украинское общество, особенно в лице достаточно агрессивных националистических сил, которые постоянно оказывают силовое давление на власть.
Каким образом можно договариваться по тому что вы написали непонятно.
Ніяк.
Потрібно чекати коли Росія ослабне.
Тим більше "процес пошел". В Росії вже більшість ненавидить Путіна, ціна на нафту/газ впала і т.д.
Я с 2015 года слышу что вот-вот Россия рухнет, её ЗВР кончатся, Китай захватит Сибирь, Путина свергнут, США задушит её санкциями, и так далее.
Правда каждый раз этот "вот-вот" переносят то на 2016 год, то на 2017, то на 2018...короче сейчас уже половина 2020-го прошла, Россия по прежнему на месте, Крым как был так и остался под российской властью, ЛДНР всё так же существует.
Ну а что для самоуспокоения можно конечно и ждать.
Удобно же, ничего не делать и ждать, вдруг оно само рассосётся.
Правда вот те крымские и донецкие детишки, которым в 2014 году было по 2 годика и которые разговаривать ещё не умели, сегодня уже ходят во второй-третий класс школы где их учат что их родина Россия, что русская культура их родная,и смотрят российское телевидение в котором все покажут "как нужно"
Маєте шлях вирішення проблеми за місяць(рік) - в студію. Уважно слухаю.
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