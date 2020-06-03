Додано: Чет 04 чер, 2020 19:23

andrijk777 написав: Shram написав: И как по-вашему нужно договариваться?

Напомню что договариваться с кем-то можно либо если обоих устраивает результат договора, либо если обе стороны идут на определенные компромиссы.



Как видно из того что вы написали, желаемые результаты у сторон разные, значит первый вариант отпадает.

Ну а к компромиссу явно не готово украинское общество, особенно в лице достаточно агрессивных националистических сил, которые постоянно оказывают силовое давление на власть.

Каким образом можно договариваться по тому что вы написали непонятно.

И как по-вашему нужно договариваться?Напомню что договариваться с кем-то можно либо если обоих устраивает результат договора, либо если обе стороны идут на определенные компромиссы.Как видно из того что вы написали, желаемые результаты у сторон разные, значит первый вариант отпадает.Ну а к компромиссу явно не готово украинское общество, особенно в лице достаточно агрессивных националистических сил, которые постоянно оказывают силовое давление на власть.Каким образом можно договариваться по тому что вы написали непонятно.

Ніяк.

Потрібно чекати коли Росія ослабне.

Тим більше "процес пошел". В Росії вже більшість ненавидить Путіна, ціна на нафту/газ впала і т.д.

Ніяк.Потрібно чекати коли Росія ослабне.Тим більше "процес пошел". В Росії вже більшість ненавидить Путіна, ціна на нафту/газ впала і т.д.

Я с 2015 года слышу что вот-вот Россия рухнет, её ЗВР кончатся, Китай захватит Сибирь, Путина свергнут, США задушит её санкциями, и так далее.Правда каждый раз этот "вот-вот" переносят то на 2016 год, то на 2017, то на 2018...короче сейчас уже половина 2020-го прошла, Россия по прежнему на месте, Крым как был так и остался под российской властью, ЛДНР всё так же существует.Ну а что для самоуспокоения можно конечно и ждать.Удобно же, ничего не делать и ждать, вдруг оно само рассосётся.Правда вот те крымские и донецкие детишки, которым в 2014 году было по 2 годика и которые разговаривать ещё не умели, сегодня уже ходят во второй-третий класс школы где их учат что их родина Россия, что русская культура их родная,и смотрят российское телевидение в котором все покажут "как нужно"