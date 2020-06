Додано: Чет 04 чер, 2020 19:25

pesikot написав: 4) Gazeta Wyborcza: В России произошел "малый Чернобыль", который неделю скрывали от Путина



Wieloletnia średnia temperatura maja w niemal 200-tysięcznym Norylsku wynosi minus 4,8 stopnia Celsjusza. W tym roku średnia majowej nocy wyniosła tu plus dwa, a dnia – plus cztery stopnie. Minionej zimy, jak pisała rządowa „Rosyjska Gazeta”, temperatura na całej Dalekiej Północy była o 7-8 stopni wyższa od średniej wieloletniej.





Но в 2020 году она поднялась до двух градусов выше нуля ночью и до четырех днем. Российские СМИ писали, что прошлой зимой на всей территории крайнего севера России средняя температура превышала норму в 7-8 раз.

