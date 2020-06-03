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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 04 чер, 2020 19:54
andrijk777 написав:
Ок. 2,9 лярди виплатили.
Там було
Ми взагалі не заплатили за газ,який отрималив 2014
Росіяни не заплатили повністю за транзит по тим цінам які ми вимагали(росіяни платили по тим ставкам.які були в контракті 2009 року)
Рішення було прийняте наступне
Нас зобовязали розплатитись за отриманий в 2014 році ,але не оплачений газ в розмірі 2,1 млрд по цінам які хотіли ми а не росія
+ ми отримали грошима 2,9 млрд доларів як різницю між тими цінами транзиту що вимагали ми і погоджувалась росія по контракту 2009.
Таким чином
Виграш Нафтогазу становив 2,9 млрд перевищення цін транзиту+1,6 млрд різниця цін
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Чет 04 чер, 2020 19:58
Shram написав:
Правда вот те крымские и донецкие детишки, которым в 2014 году было по 2 годика и которые разговаривать ещё не умели, сегодня уже ходят во второй-третий класс школы где их учат что их родина Россия, что русская культура их родная,и смотрят российское телевидение в котором все покажут "как нужно"
Так у нас два варіанти
Перший - погодитись з росією на її умови і не тільки діти Криму і ОРДЛО будуть рости православними руССофашистами,а й до Києва-Львова ця зараза дійде (тобто 2 млн заразить 40 млн)
Другий - створити барьєр розповсюдження роССійської весни і постраждають тільки діти тих хто в неї повірив(2 млн постраждає - 40 млн не будуть інфіковані)...
Як думаєте
Кого буде більше захищати Держава Україна?
Інтереси 40 млн громадян України чи інтереси 2 млн проросійських ордловців і кримчан?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Чет 04 чер, 2020 20:02
andrijk777 написав:
Де я писав "вот-вот"???
Shram написав: andrijk777 написав:
Ніяк.
Потрібно чекати коли Росія ослабне.
Тим більше "процес пошел". В Росії вже більшість ненавидить Путіна, ціна на нафту/газ впала і т.д.
Я с 2015 года слышу что вот-вот Россия рухнет, её ЗВР кончатся, Китай захватит Сибирь, Путина свергнут, США задушит её санкциями, и так далее.
Правда каждый раз этот "вот-вот" переносят то на 2016 год, то на 2017, то на 2018...короче сейчас уже половина 2020-го прошла, Россия по прежнему на месте, Крым как был так и остался под российской властью, ЛДНР всё так же существует.
Ну а что для самоуспокоения можно конечно и ждать.
Удобно же, ничего не делать и ждать, вдруг оно само рассосётся.
Правда вот те крымские и донецкие детишки, которым в 2014 году было по 2 годика и которые разговаривать ещё не умели, сегодня уже ходят во второй-третий класс школы где их учат что их родина Россия, что русская культура их родная,и смотрят российское телевидение в котором все покажут "как нужно"
Маєте шлях вирішення проблеми за місяць(рік) - в студію. Уважно слухаю.
Вы написали "процесс пошел".
Я про то что "процесс пошел" слышу с 2015, то нефть упала, то новые санкции, то ЗВР уменьшился, то любая другая негативная новость из России... и каждый раз у ожидателей - "процесс пошел".
Правда позитива из России они не видят. Не видят от слова совсем.
Кстати и сколько по-вашему нужно ждать пока Россия ослабнет?
Шесть лет уже ждем.
Внуки то хоть увидят.
Японцы вон уже 70 лет ждут когда русские Сахалин вернут.
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: Чет 04 чер, 2020 20:13
Shram написав:
Японцы вон уже 70 лет ждут когда русские Сахалин вернут.
Німці чекали на Східну Німеччину - 46 років
Прибалти на Латвію+Литву+Єстонію чекали- 51 рік...
І нічого - дочекались..
Тому
Західні Німці чекаючи 45 років -нормально жили приблизно 40 років , в той час коли Східні Німці в порівнянні з західними всі 45 років мучились....
Тому й виходить
Україна - може чекати і 40 років на ОРДЛО і Крим...бо ці роки буде жити краще ніж ОРДЛОВці і кримчани...чого не скажеш про ордловців і кримчан... ,для них цих 40 років будуть зовсім іншими(крим без води і туристів,ордло без грошей і шахт)
Тому в мене питанняІ хто в цьому випадку виграв-а хто програв?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Чет 04 чер, 2020 20:22
andrijk777 написав:
Де я писав "вот-вот"???
Shram написав: andrijk777 написав:
Ніяк.
Потрібно чекати коли Росія ослабне.
Тим більше "процес пошел". В Росії вже більшість ненавидить Путіна, ціна на нафту/газ впала і т.д.
Я с 2015 года слышу что вот-вот Россия рухнет, её ЗВР кончатся, Китай захватит Сибирь, Путина свергнут, США задушит её санкциями, и так далее.
Правда каждый раз этот "вот-вот" переносят то на 2016 год, то на 2017, то на 2018...короче сейчас уже половина 2020-го прошла, Россия по прежнему на месте, Крым как был так и остался под российской властью, ЛДНР всё так же существует.
Маєте шлях вирішення проблеми за місяць(рік) - в студію. Уважно слухаю.
Я уже раз пять писал, что не стоит пытаться изобрести велосипед, когда готовый проект и его продукт стоят у вас перед носом.
Могу ещё раз повторить.
Ситуация у Финляндии в свое время, была почти один к одному с украинской ситуацией - потеря территорий, потеря с ними пятой части промышленности и 10 процентов населения, невозможность в открытую противостоять агрессору ввиду его численного и военного превосходства, поддержка от Запада только на словах и так далее.Финны не стали своей целью ставить победу над СССР, возврат своих территорий, желание наказать и покарать своих обидчиков, стремление залезть под крыло США.
Целью они поставили рост экономики и благосостояния граждан.
Что сделали финны?
- объявили полный нейтралитет, пытаясь при этом где возможно угодить "и вашим и нашим"
- максимально задавили всякие попытки реваншизма, и любую риторику направленную на разжигание ненависти и оскорбления в сторону как СССР так и Запада.
- построили политическую систему и гос.органы по западному образцу
- максимально эффективно использовали наличие большого населения своего соседа - превратив его в рынок сбыта своего товара. Полученные в результате торговли с СССР огромные деньги умно инвестировались в образование и развитие передовых технологий.
- превратились в посредника между Западом и СССР, в один из главных транзитных коридоров для движения товаров туда и оттуда.
- и так далее.
Если интересуетесь - поищите в интернете по запросу " история Финляндии после 1945" и термин "финляндизация".
Я не призываю точно скопировать действия финнов, но стоит наверное присмотреться к положительному опыту развития страны в условиях нахождения под боком у агрессивного соседа после отжатия им части территории и населения.
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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Додано: Чет 04 чер, 2020 20:54
Shram написав:
Вы написали "процесс пошел".
Я про то что "процесс пошел" слышу с 2015, то нефть упала, то новые санкции, то ЗВР уменьшился, то любая другая негативная новость из России... и каждый раз у ожидателей - "процесс пошел".
Правда позитива из России они не видят. Не видят от слова совсем.
Кстати и сколько по-вашему нужно ждать пока Россия ослабнет?
Шесть лет уже ждем.
Внуки то хоть увидят.
Японцы вон уже 70 лет ждут когда русские Сахалин вернут.
Ще раз:Маєте шлях вирішення проблеми за місяць(рік) - в студію. Уважно слухаю.
Так "процес пішов". Він "йде" не з 2015 а раніше. Десь з 2012 - приблизно саме з цього року в Росії немає економічного зростання. Як наслідок, наприклад у нас зрівнялись мінімальні зарплати. У вічно процвітаючої Росії(яка йде тільки вперед) і вічно бідної України(яка йде тільки назад) зрівнялись мінімальні зарплати."Правда позитива из России они не видят. Не видят от слова совсем."
- в студію. Я позитиву там не бачу від слова "зовсім".
*Я б на місці Росії і не віддавав їм тих островів. Японці самі почали війну, захопили купу територій, вбили купу людей, потім відгребли і хочуть "по справедливості". По справедливості - не потрібно було війну починати.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 20:58
Shram написав:Финны не стали своей целью ставить победу над СССР, возврат своих территорий, желание наказать и покарать своих обидчиков, стремление залезть под крыло США.
Целью они поставили рост экономики и благосостояния граждан.
Что сделали финны?
- объявили полный нейтралитет, пытаясь при этом где возможно угодить "и вашим и нашим"
- максимально задавили всякие попытки реваншизма, и любую риторику направленную на разжигание ненависти и оскорбления в сторону как СССР так и Запада.
- построили политическую систему и гос.органы по западному образцу
- максимально эффективно использовали наличие большого населения своего соседа - превратив его в рынок сбыта своего товара. Полученные в результате торговли с СССР огромные деньги умно инвестировались в образование и развитие передовых технологий.
- превратились в посредника между Западом и СССР, в один из главных транзитных коридоров для движения товаров туда и оттуда.
- и так далее.
Я не проти. ВПЕРЬОД!
*Боюсь тільки що у нас не вийте так само успішно. Народєц не тот.
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