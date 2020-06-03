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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6266626762686269 Додано: Чет 04 чер, 2020 19:54 andrijk777 написав: Ок. 2,9 лярди виплатили. Ок. 2,9 лярди виплатили. Там було

Ми взагалі не заплатили за газ,який отрималив 2014

Росіяни не заплатили повністю за транзит по тим цінам які ми вимагали(росіяни платили по тим ставкам.які були в контракті 2009 року)

Рішення було прийняте наступне

Нас зобовязали розплатитись за отриманий в 2014 році ,але не оплачений газ в розмірі 2,1 млрд по цінам які хотіли ми а не росія

+ ми отримали грошима 2,9 млрд доларів як різницю між тими цінами транзиту що вимагали ми і погоджувалась росія по контракту 2009.



Таким чином

Виграш Нафтогазу становив 2,9 млрд перевищення цін транзиту+1,6 млрд різниця цін Там булоМи взагалі не заплатили за газ,який отрималив 2014Росіяни не заплатили повністю за транзит по тим цінам які ми вимагали(росіяни платили по тим ставкам.які були в контракті 2009 року)Рішення було прийняте наступнеНас зобовязали розплатитись за отриманий в 2014 році ,але не оплачений газ в розмірі 2,1 млрд по цінам які хотіли ми а не росія+ ми отримали грошима 2,9 млрд доларів як різницю між тими цінами транзиту що вимагали ми і погоджувалась росія по контракту 2009.Таким чиномВиграш Нафтогазу становив 2,9 млрд перевищення цін транзиту+1,6 млрд різниця цін http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23001 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2346 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2020 19:58 Shram написав: Правда вот те крымские и донецкие детишки, которым в 2014 году было по 2 годика и которые разговаривать ещё не умели, сегодня уже ходят во второй-третий класс школы где их учат что их родина Россия, что русская культура их родная,и смотрят российское телевидение в котором все покажут "как нужно" Правда вот те крымские и донецкие детишки, которым в 2014 году было по 2 годика и которые разговаривать ещё не умели, сегодня уже ходят во второй-третий класс школы где их учат что их родина Россия, что русская культура их родная,и смотрят российское телевидение в котором все покажут "как нужно" Так у нас два варіанти

Перший - погодитись з росією на її умови і не тільки діти Криму і ОРДЛО будуть рости православними руССофашистами,а й до Києва-Львова ця зараза дійде (тобто 2 млн заразить 40 млн)

Другий - створити барьєр розповсюдження роССійської весни і постраждають тільки діти тих хто в неї повірив(2 млн постраждає - 40 млн не будуть інфіковані)...



Як думаєте

Кого буде більше захищати Держава Україна?

Інтереси 40 млн громадян України чи інтереси 2 млн проросійських ордловців і кримчан? Так у нас два варіантиПерший - погодитись з росією на її умови і не тільки діти Криму і ОРДЛО будуть рости православними руССофашистами,а й до Києва-Львова ця зараза дійде (тобто 2 млн заразить 40 млн)Другий - створити барьєр розповсюдження роССійської весни і постраждають тільки діти тих хто в неї повірив(2 млн постраждає - 40 млн не будуть інфіковані)...Як думаєтеКого буде більше захищати Держава Україна?Інтереси 40 млн громадян України чи інтереси 2 млн проросійських ордловців і кримчан? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23001 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2346 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2020 20:02 andrijk777 написав: Shram написав: andrijk777 написав: Ніяк.

Потрібно чекати коли Росія ослабне.

Тим більше "процес пошел". В Росії вже більшість ненавидить Путіна, ціна на нафту/газ впала і т.д.

Ніяк.Потрібно чекати коли Росія ослабне.Тим більше "процес пошел". В Росії вже більшість ненавидить Путіна, ціна на нафту/газ впала і т.д.



Я с 2015 года слышу что вот-вот Россия рухнет, её ЗВР кончатся, Китай захватит Сибирь, Путина свергнут, США задушит её санкциями, и так далее.



Правда каждый раз этот "вот-вот" переносят то на 2016 год, то на 2017, то на 2018...короче сейчас уже половина 2020-го прошла, Россия по прежнему на месте, Крым как был так и остался под российской властью, ЛДНР всё так же существует.



Ну а что для самоуспокоения можно конечно и ждать.

Удобно же, ничего не делать и ждать, вдруг оно само рассосётся.



Правда вот те крымские и донецкие детишки, которым в 2014 году было по 2 годика и которые разговаривать ещё не умели, сегодня уже ходят во второй-третий класс школы где их учат что их родина Россия, что русская культура их родная,и смотрят российское телевидение в котором все покажут "как нужно" Я с 2015 года слышу что вот-вот Россия рухнет, её ЗВР кончатся, Китай захватит Сибирь, Путина свергнут, США задушит её санкциями, и так далее.Правда каждый раз этот "вот-вот" переносят то на 2016 год, то на 2017, то на 2018...короче сейчас уже половина 2020-го прошла, Россия по прежнему на месте, Крым как был так и остался под российской властью, ЛДНР всё так же существует.Ну а что для самоуспокоения можно конечно и ждать.Удобно же, ничего не делать и ждать, вдруг оно само рассосётся.Правда вот те крымские и донецкие детишки, которым в 2014 году было по 2 годика и которые разговаривать ещё не умели, сегодня уже ходят во второй-третий класс школы где их учат что их родина Россия, что русская культура их родная,и смотрят российское телевидение в котором все покажут "как нужно"

Де я писав "вот-вот"???

Маєте шлях вирішення проблеми за місяць(рік) - в студію. Уважно слухаю. Маєте шлях вирішення проблеми за місяць(рік) - в студію. Уважно слухаю.



Вы написали "процесс пошел".

Я про то что "процесс пошел" слышу с 2015, то нефть упала, то новые санкции, то ЗВР уменьшился, то любая другая негативная новость из России... и каждый раз у ожидателей - "процесс пошел".

Правда позитива из России они не видят. Не видят от слова совсем.



Кстати и сколько по-вашему нужно ждать пока Россия ослабнет?

Шесть лет уже ждем.

Внуки то хоть увидят.

Японцы вон уже 70 лет ждут когда русские Сахалин вернут. Вы написали "процесс пошел".Я про то что "процесс пошел" слышу с 2015, то нефть упала, то новые санкции, то ЗВР уменьшился, то любая другая негативная новость из России... и каждый раз у ожидателей - "процесс пошел".Правда позитива из России они не видят. Не видят от слова совсем.Кстати и сколько по-вашему нужно ждать пока Россия ослабнет?Шесть лет уже ждем.Внуки то хоть увидят.Японцы вон уже 70 лет ждут когда русские Сахалин вернут. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3082 З нами з: 26.03.16 Подякував: 163 раз. Подякували: 956 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2020 20:13 Shram написав: Японцы вон уже 70 лет ждут когда русские Сахалин вернут. Японцы вон уже 70 лет ждут когда русские Сахалин вернут. Німці чекали на Східну Німеччину - 46 років

Прибалти на Латвію+Литву+Єстонію чекали- 51 рік...

І нічого - дочекались..

Тому

Західні Німці чекаючи 45 років -нормально жили приблизно 40 років , в той час коли Східні Німці в порівнянні з західними всі 45 років мучились....



Тому й виходить

Україна - може чекати і 40 років на ОРДЛО і Крим...бо ці роки буде жити краще ніж ОРДЛОВці і кримчани...чого не скажеш про ордловців і кримчан... ,для них цих 40 років будуть зовсім іншими(крим без води і туристів,ордло без грошей і шахт)



Тому в мене питання

І хто в цьому випадку виграв-а хто програв? Німці чекали на Східну Німеччину - 46 роківПрибалти на Латвію+Литву+Єстонію чекали- 51 рік...І нічого - дочекались..ТомуЗахідні Німці чекаючи 45 років -нормально жили приблизно 40 років , в той час коли Східні Німці в порівнянні з західними всі 45 років мучились....Тому й виходитьУкраїна - може чекати і 40 років на ОРДЛО і Крим...бо ці роки буде жити краще ніж ОРДЛОВці і кримчани...чого не скажеш про ордловців і кримчан... ,для них цих 40 років будуть зовсім іншими(крим без води і туристів,ордло без грошей і шахт)Тому в мене питання http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23001 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2346 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2020 20:22 andrijk777 написав: Shram написав: andrijk777 написав: Ніяк.

Потрібно чекати коли Росія ослабне.

Тим більше "процес пошел". В Росії вже більшість ненавидить Путіна, ціна на нафту/газ впала і т.д.

Ніяк.Потрібно чекати коли Росія ослабне.Тим більше "процес пошел". В Росії вже більшість ненавидить Путіна, ціна на нафту/газ впала і т.д.



Я с 2015 года слышу что вот-вот Россия рухнет, её ЗВР кончатся, Китай захватит Сибирь, Путина свергнут, США задушит её санкциями, и так далее.



Правда каждый раз этот "вот-вот" переносят то на 2016 год, то на 2017, то на 2018...короче сейчас уже половина 2020-го прошла, Россия по прежнему на месте, Крым как был так и остался под российской властью, ЛДНР всё так же существует.

Я с 2015 года слышу что вот-вот Россия рухнет, её ЗВР кончатся, Китай захватит Сибирь, Путина свергнут, США задушит её санкциями, и так далее.Правда каждый раз этот "вот-вот" переносят то на 2016 год, то на 2017, то на 2018...короче сейчас уже половина 2020-го прошла, Россия по прежнему на месте, Крым как был так и остался под российской властью, ЛДНР всё так же существует.

Де я писав "вот-вот"???

Маєте шлях вирішення проблеми за місяць(рік) - в студію. Уважно слухаю. Маєте шлях вирішення проблеми за місяць(рік) - в студію. Уважно слухаю.



Я уже раз пять писал, что не стоит пытаться изобрести велосипед, когда готовый проект и его продукт стоят у вас перед носом.



Могу ещё раз повторить.



Ситуация у Финляндии в свое время, была почти один к одному с украинской ситуацией - потеря территорий, потеря с ними пятой части промышленности и 10 процентов населения, невозможность в открытую противостоять агрессору ввиду его численного и военного превосходства, поддержка от Запада только на словах и так далее.



Финны не стали своей целью ставить победу над СССР, возврат своих территорий, желание наказать и покарать своих обидчиков, стремление залезть под крыло США.



Целью они поставили рост экономики и благосостояния граждан.



Что сделали финны?

- объявили полный нейтралитет, пытаясь при этом где возможно угодить "и вашим и нашим"

- максимально задавили всякие попытки реваншизма, и любую риторику направленную на разжигание ненависти и оскорбления в сторону как СССР так и Запада.

- построили политическую систему и гос.органы по западному образцу

- максимально эффективно использовали наличие большого населения своего соседа - превратив его в рынок сбыта своего товара. Полученные в результате торговли с СССР огромные деньги умно инвестировались в образование и развитие передовых технологий.

- превратились в посредника между Западом и СССР, в один из главных транзитных коридоров для движения товаров туда и оттуда.

- и так далее.



Если интересуетесь - поищите в интернете по запросу " история Финляндии после 1945" и термин "финляндизация".



Я не призываю точно скопировать действия финнов, но стоит наверное присмотреться к положительному опыту развития страны в условиях нахождения под боком у агрессивного соседа после отжатия им части территории и населения. Я уже раз пять писал, что не стоит пытаться изобрести велосипед, когда готовый проект и его продукт стоят у вас перед носом.Могу ещё раз повторить.Ситуация у Финляндии в свое время, была почти один к одному с украинской ситуацией - потеря территорий, потеря с ними пятой части промышленности и 10 процентов населения, невозможность в открытую противостоять агрессору ввиду его численного и военного превосходства, поддержка от Запада только на словах и так далее.Что сделали финны?- объявили полный нейтралитет, пытаясь при этом где возможно угодить "и вашим и нашим"- максимально задавили всякие попытки реваншизма, и любую риторику направленную на разжигание ненависти и оскорбления в сторону как СССР так и Запада.- построили политическую систему и гос.органы по западному образцу- максимально эффективно использовали наличие большого населения своего соседа - превратив его в рынок сбыта своего товара. Полученные в результате торговли с СССР огромные деньги умно инвестировались в образование и развитие передовых технологий.- превратились в посредника между Западом и СССР, в один из главных транзитных коридоров для движения товаров туда и оттуда.- и так далее.Если интересуетесь - поищите в интернете по запросу " история Финляндии после 1945" и термин "финляндизация".Я не призываю точно скопировать действия финнов, но стоит наверное присмотреться к положительному опыту развития страны в условиях нахождения под боком у агрессивного соседа после отжатия им части территории и населения. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3082 З нами з: 26.03.16 Подякував: 163 раз. Подякували: 956 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2020 20:54 Shram написав: Вы написали "процесс пошел".

Я про то что "процесс пошел" слышу с 2015, то нефть упала, то новые санкции, то ЗВР уменьшился, то любая другая негативная новость из России... и каждый раз у ожидателей - "процесс пошел".

Правда позитива из России они не видят. Не видят от слова совсем.



Кстати и сколько по-вашему нужно ждать пока Россия ослабнет?

Шесть лет уже ждем.

Внуки то хоть увидят.

Японцы вон уже 70 лет ждут когда русские Сахалин вернут. Вы написали "процесс пошел".Я про то что "процесс пошел" слышу с 2015, то нефть упала, то новые санкции, то ЗВР уменьшился, то любая другая негативная новость из России... и каждый раз у ожидателей - "процесс пошел".Правда позитива из России они не видят. Не видят от слова совсем.Кстати и сколько по-вашему нужно ждать пока Россия ослабнет?Шесть лет уже ждем.Внуки то хоть увидят.Японцы вон уже 70 лет ждут когда русские Сахалин вернут.

Ще раз:

Маєте шлях вирішення проблеми за місяць(рік) - в студію. Уважно слухаю.

Так "процес пішов". Він "йде" не з 2015 а раніше. Десь з 2012 - приблизно саме з цього року в Росії немає економічного зростання. Як наслідок, наприклад у нас зрівнялись мінімальні зарплати. У вічно процвітаючої Росії(яка йде тільки вперед) і вічно бідної України(яка йде тільки назад) зрівнялись мінімальні зарплати.

"Правда позитива из России они не видят. Не видят от слова совсем." - в студію. Я позитиву там не бачу від слова "зовсім".

*Я б на місці Росії і не віддавав їм тих островів. Японці самі почали війну, захопили купу територій, вбили купу людей, потім відгребли і хочуть "по справедливості". По справедливості - не потрібно було війну починати. Ще раз:Так "процес пішов". Він "йде" не з 2015 а раніше. Десь з 2012 - приблизно саме з цього року в Росії немає економічного зростання. Як наслідок, наприклад у нас зрівнялись мінімальні зарплати. У вічно процвітаючої Росії(яка йде тільки вперед) і вічно бідної України(яка йде тільки назад) зрівнялись мінімальні зарплати.- в студію. Я позитиву там не бачу від слова "зовсім".*Я б на місці Росії і не віддавав їм тих островів. Японці самі почали війну, захопили купу територій, вбили купу людей, потім відгребли і хочуть "по справедливості". По справедливості - не потрібно було війну починати. andrijk777

Повідомлень: 2219 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2020 20:58 Shram написав: Финны не стали своей целью ставить победу над СССР, возврат своих территорий, желание наказать и покарать своих обидчиков, стремление залезть под крыло США.



Целью они поставили рост экономики и благосостояния граждан.



Что сделали финны?

- объявили полный нейтралитет, пытаясь при этом где возможно угодить "и вашим и нашим"

- максимально задавили всякие попытки реваншизма, и любую риторику направленную на разжигание ненависти и оскорбления в сторону как СССР так и Запада.

- построили политическую систему и гос.органы по западному образцу

- максимально эффективно использовали наличие большого населения своего соседа - превратив его в рынок сбыта своего товара. Полученные в результате торговли с СССР огромные деньги умно инвестировались в образование и развитие передовых технологий.

- превратились в посредника между Западом и СССР, в один из главных транзитных коридоров для движения товаров туда и оттуда.

- и так далее.

Что сделали финны?- объявили полный нейтралитет, пытаясь при этом где возможно угодить "и вашим и нашим"- максимально задавили всякие попытки реваншизма, и любую риторику направленную на разжигание ненависти и оскорбления в сторону как СССР так и Запада.- построили политическую систему и гос.органы по западному образцу- максимально эффективно использовали наличие большого населения своего соседа - превратив его в рынок сбыта своего товара. Полученные в результате торговли с СССР огромные деньги умно инвестировались в образование и развитие передовых технологий.- превратились в посредника между Западом и СССР, в один из главных транзитных коридоров для движения товаров туда и оттуда.- и так далее.

Я не проти. ВПЕРЬОД!

*Боюсь тільки що у нас не вийте так само успішно. Народєц не тот. Я не проти. ВПЕРЬОД!*Боюсь тільки що у нас не вийте так само успішно. Народєц не тот. andrijk777

Повідомлень: 2219 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6266626762686269 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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