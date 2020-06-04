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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 04 чер, 2020 23:43
В Вене прошла демонстрация против полицейского насилия на почве расизма в США. В полиции сообщили, что в акции приняли участие около 50 тысяч человек. Беспорядков удалось избежать.
Церемония прощания с погибшим при задержании полицией Флойдом прошла в Миннеаполисе. Церемонию посетили многие известные люди.
Пля, дурдом, наркодилер, грабитель, семь лет оттянул на зоне, смог же мужик так красиво и громко уйти
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:02
freeze написав:
Пля, дурдом, наркодилер, грабитель, семь лет оттянул на зоне, смог же мужик так красиво и громко уйти
Убивали его на видео, да ещё и в нужное время (карантин, безработица) - вот и получилось громко.
Кстати, если бы не видео он бы даже в статистику по убийствам не попал.
Было бы в заключении "остановка сердца",( а менты бы ещё и героями оказались что 8 минут ему непрямой массаж делали) - короче просто по медицинским причинам.
Но копам не свезло, засняли и выложили видео.
ЗЫ Семейка убитого, на донатах уже несколько миллионов баксов собрала.
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:08
freeze написав:
В Вене прошла демонстрация против полицейского насилия на почве расизма в США. В полиции сообщили, что в акции приняли участие около 50 тысяч человек. Беспорядков удалось избежать.
Церемония прощания с погибшим при задержании полицией Флойдом прошла в Миннеаполисе. Церемонию посетили многие известные люди.
Пля, дурдом, наркодилер, грабитель, семь лет оттянул на зоне, смог же мужик так красиво и громко уйти
шиза толерастии и мультикультурализма уничтожит Западную цивилизацию.
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unicdima
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:57
Shram написав:
На самом деле дело не в народе, дело в тех лидерах что у руля и того в какую сторону эти лидеры руль крутят.
А "лідери" ці з Марса прилетіли ...
І голосують за тих "лідерів" марсіани ...
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andrijk777
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