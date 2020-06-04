Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:02

freeze написав: Пля, дурдом, наркодилер, грабитель, семь лет оттянул на зоне, смог же мужик так красиво и громко уйти Пля, дурдом, наркодилер, грабитель, семь лет оттянул на зоне, смог же мужик так красиво и громко уйти

Убивали его на видео, да ещё и в нужное время (карантин, безработица) - вот и получилось громко.Кстати, если бы не видео он бы даже в статистику по убийствам не попал.Было бы в заключении "остановка сердца",( а менты бы ещё и героями оказались что 8 минут ему непрямой массаж делали) - короче просто по медицинским причинам.Но копам не свезло, засняли и выложили видео.ЗЫ Семейка убитого, на донатах уже несколько миллионов баксов собрала.