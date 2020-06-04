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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6267626862696270
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 23:43

Re: Політичні дискусії

В Вене прошла демонстрация против полицейского насилия на почве расизма в США. В полиции сообщили, что в акции приняли участие около 50 тысяч человек. Беспорядков удалось избежать.

Церемония прощания с погибшим при задержании полицией Флойдом прошла в Миннеаполисе. Церемонию посетили многие известные люди.

Пля, дурдом, наркодилер, грабитель, семь лет оттянул на зоне, смог же мужик так красиво и громко уйти
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:02

  freeze написав:Пля, дурдом, наркодилер, грабитель, семь лет оттянул на зоне, смог же мужик так красиво и громко уйти


Убивали его на видео, да ещё и в нужное время (карантин, безработица) - вот и получилось громко.

Кстати, если бы не видео он бы даже в статистику по убийствам не попал.
Было бы в заключении "остановка сердца",( а менты бы ещё и героями оказались что 8 минут ему непрямой массаж делали) - короче просто по медицинским причинам.

Но копам не свезло, засняли и выложили видео.

ЗЫ Семейка убитого, на донатах уже несколько миллионов баксов собрала.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:08

  freeze написав:В Вене прошла демонстрация против полицейского насилия на почве расизма в США. В полиции сообщили, что в акции приняли участие около 50 тысяч человек. Беспорядков удалось избежать.

Церемония прощания с погибшим при задержании полицией Флойдом прошла в Миннеаполисе. Церемонию посетили многие известные люди.

Пля, дурдом, наркодилер, грабитель, семь лет оттянул на зоне, смог же мужик так красиво и громко уйти

шиза толерастии и мультикультурализма уничтожит Западную цивилизацию.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:57

  Shram написав:На самом деле дело не в народе, дело в тех лидерах что у руля и того в какую сторону эти лидеры руль крутят.

А "лідери" ці з Марса прилетіли ...
І голосують за тих "лідерів" марсіани ...
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 08:08

Америка, Америка не дає жити нашим ватнікам.
В Московії страшна екологічна катастрофа. 20 000 т мазута розлилось під Норильськом.
А промосковські найманці все чешуть і чешуть язиками))).

В Московії - прогресує хаос, безлад і кавардак. Єдине , що вміють московіти - відтяпувати території у сусідніх держав. Щоб потім засирати їх.

https://el-murid.livejournal.com/4480863.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 08:15

  Frant написав:Америка, Америка не дає жити нашим ватнікам.
В Московії страшна екологічна катастрофа. 20 000 т мазута розлилось під Норильськом.


Мы же идём на Запад. Поэтому совершенно естественный интерес к тому куда мы идём, чем к тому откуда мы идём. Будущее всегда интересует больше чем прошлое. И тут нам из будущего какой-то негритянский парень Флойд с друзьями подмигивает - Мы ждём вас, белые братья. :mrgreen:
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 05 чер, 2020 08:16, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 08:16

Re: Політичні дискусії


цікаво про ситуацію від російськомовного місцевого, багато що пояснює.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 08:38

  andrijk777 написав:
  Shram написав:На самом деле дело не в народе, дело в тех лидерах что у руля и того в какую сторону эти лидеры руль крутят.

А "лідери" ці з Марса прилетіли ...
І голосують за тих "лідерів" марсіани ...


Не с Марса, но и "вины" народа за их выбор нет.
Народ выбирает по яркой упаковке (лозунги, политический образ,обещания), то что в итоге внутри оказывается гнилой продукт - не может являться грехом народа.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 08:43

  freeze написав:
Пля, дурдом, наркодилер, грабитель, семь лет оттянул на зоне, смог же мужик так красиво и громко уйти


добрые люди помогли :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 08:44

  Frant написав:Америка, Америка не дає жити нашим ватнікам.

В Московії - прогресує хаос, безлад і кавардак. Єдине , що вміють московіти - відтяпувати території у сусідніх держав. Щоб потім засирати їх.


Мне нравится, что те кто сделали своим основным кредо слова "прощай Россия" всё без конца оглядываются на неё и твердят "а вот в России", "по сравнению с Россией", "посмотрите что в России".
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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