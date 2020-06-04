Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Пля, дурдом, наркодилер, грабитель, семь лет оттянул на зоне, смог же мужик так красиво и громко уйти
Убивали его на видео, да ещё и в нужное время (карантин, безработица) - вот и получилось громко.
Кстати, если бы не видео он бы даже в статистику по убийствам не попал. Было бы в заключении "остановка сердца",( а менты бы ещё и героями оказались что 8 минут ему непрямой массаж делали) - короче просто по медицинским причинам.
Но копам не свезло, засняли и выложили видео.
ЗЫ Семейка убитого, на донатах уже несколько миллионов баксов собрала.
Frant написав:Америка, Америка не дає жити нашим ватнікам. В Московії страшна екологічна катастрофа. 20 000 т мазута розлилось під Норильськом.
Мы же идём на Запад. Поэтому совершенно естественный интерес к тому куда мы идём, чем к тому откуда мы идём. Будущее всегда интересует больше чем прошлое. И тут нам из будущего какой-то негритянский парень Флойд с друзьями подмигивает - Мы ждём вас, белые братья.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 05 чер, 2020 08:16, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Shram написав:На самом деле дело не в народе, дело в тех лидерах что у руля и того в какую сторону эти лидеры руль крутят.
А "лідери" ці з Марса прилетіли ... І голосують за тих "лідерів" марсіани ...
Не с Марса, но и "вины" народа за их выбор нет. Народ выбирает по яркой упаковке (лозунги, политический образ,обещания), то что в итоге внутри оказывается гнилой продукт - не может являться грехом народа.