Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

Shram написав:

Ну и чем вы от них отличаетесь?

Ну и чем вы от них отличаетесь?
Только направленностью своего ожидания?

Розслаблся. Нічого я не міряю,

Почитав песікота ітогі в оригиналі і дав зауважння щодо жахливого перекладу уніана.

Розслаблся. Нічого я не міряю,
Почитав песікота ітогі в оригиналі і дав зауважння щодо жахливого перекладу уніана.
Ну і США там нічого не витікає, а в москалів потекло.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/

Frant написав: Америка, Америка не дає жити нашим ватнікам.



В Московії - прогресує хаос, безлад і кавардак. Єдине , що вміють московіти - відтяпувати території у сусідніх держав. Щоб потім засирати їх.

https://el-murid.livejournal.com/4480863.html

Америка, Америка не дає жити нашим ватнікам.
В Московії - прогресує хаос, безлад і кавардак. Єдине , що вміють московіти - відтяпувати території у сусідніх держав. Щоб потім засирати їх.



Мне нравится, что те кто сделали своим основным кредо слова "прощай Россия" всё без конца оглядываются на неё и твердят "а вот в России", "по сравнению с Россией", "посмотрите что в России". Мне нравится, что те кто сделали своим основным кредо слова "прощай Россия" всё без конца оглядываются на неё и твердят "а вот в России", "по сравнению с Россией", "посмотрите что в России".

Безумовно, треба регулярно нагадувати укро-ватнікам і московитським гостям, що таке Московія. Чого вона варта. І як "добре" живуть українські громадяни на окупованих нею територіях, зокрема в ОРДЛО. .



А ось думки української інтелігенції про нашого клоуна:

"Оксана Забужко жорстко розкритикувала президента України Зеленського



За її словами, президент України не має тих якостей, які повинні бути у глави держави.



“Ми про цю особистість нічого не знаємо, крім того, що він абсолютно непридатний до професійного виконання функцій президента нашої країни. Це очевидно! У нього ні освіти, ні підготовки, ні компетентності, ні, нарешті, відчуття своєї приналежності до цієї країни. Це не його країна! Він тут на гастролях", - зазначила письменниця.



"Він – московський шоу-бізнесмен, виплеканий московським бізнесом. Він не знає цієї країни, він її не відчуває. Це все – величезне шоу! Ми – всередині цього реаліті-шоу, з якого не можемо вийти", - підсумувала Забужко."



А ось думки української інтелігенції про нашого клоуна:
"Оксана Забужко жорстко розкритикувала президента України Зеленського
За її словами, президент України не має тих якостей, які повинні бути у глави держави.
"Ми про цю особистість нічого не знаємо, крім того, що він абсолютно непридатний до професійного виконання функцій президента нашої країни. Це очевидно! У нього ні освіти, ні підготовки, ні компетентності, ні, нарешті, відчуття своєї приналежності до цієї країни. Це не його країна! Він тут на гастролях", - зазначила письменниця.
"Він – московський шоу-бізнесмен, виплеканий московським бізнесом. Він не знає цієї країни, він її не відчуває. Це все – величезне шоу! Ми – всередині цього реаліті-шоу, з якого не можемо вийти", - підсумувала Забужко."
https://uainfo.org/blogosphere/obshestv ... lyah-.html

Frant



Що Зеленський м"яко кажучи - не тягне на президента - це розуміють всі . Але оті , що тягнули - починаючи з Кравчука - зробили щось дуже хороше для нашого майбутнього ? Чи той же Порошенко - якщо він такий вже аж-аж - не міг адекватніше реагувати на початку 2014 ? Не знав , не розумів , не зорієнтувався ? Ну і яка різниця - якщо результат один ? Якшо Саакашвілі щось в Грузії кардинально зрушив - то ніякі відкати в політиці не змогли все це зіпсувати і повернути до минулого . А у нас ? Та нічого ніде не міняється ...

А щодо ватників - думаєте Ваші нагадування їм цікаві ? Та наплювати ... А більшості РФ не цікавить . Цікавить одна подія - смерть Пу ... І як там далі ділитимуть владу ... А може і територію ... Puente Повідомлень: 3234 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 374 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:19 Re: Політичні дискусії



Слідством встановлено, що протягом 2019-2020 років правоохоронці, задля підвищення показників у роботі поліції, змушували громадян вчиняти злочини (крадіжки, збувати наркотичні засоби, зброю та ін.), здійснюючи психологічний тиск та насильство. За вчинення злочинів поліцейські надавали потерпілим гроші та наркотичні речовини. У подальшому притягували їх до кримінальної відповідальності.



Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, спільно з працівниками Головного оперативного управління ДБР та працівниками СБУ за процесуального керівництва прокуратури Київської області затримали начальника та заступника Павлоградського відділу поліції ГУ Нацполції в Дніпропетровській області, начальника сектору цього ж відділу поліції та 4 оперативних працівників.
Слідством встановлено, що протягом 2019-2020 років правоохоронці, задля підвищення показників у роботі поліції, змушували громадян вчиняти злочини (крадіжки, збувати наркотичні засоби, зброю та ін.), здійснюючи психологічний тиск та насильство. За вчинення злочинів поліцейські надавали потерпілим гроші та наркотичні речовини. У подальшому притягували їх до кримінальної відповідальності.
https://dbr.gov.ua/news/dbr-zatrimalo-7 ... icii-video
19yuriy91



В Московії - прогресує хаос, безлад і кавардак. Єдине , що вміють московіти - відтяпувати території у сусідніх держав. Щоб потім засирати їх.

https://el-murid.livejournal.com/4480863.html

Америка, Америка не дає жити нашим ватнікам.
В Московії - прогресує хаос, безлад і кавардак. Єдине , що вміють московіти - відтяпувати території у сусідніх держав. Щоб потім засирати їх.



Мне нравится, что те кто сделали своим основным кредо слова "прощай Россия" всё без конца оглядываются на неё и твердят "а вот в России", "по сравнению с Россией", "посмотрите что в России". Мне нравится, что те кто сделали своим основным кредо слова "прощай Россия" всё без конца оглядываются на неё и твердят "а вот в России", "по сравнению с Россией", "посмотрите что в России".

Безумовно, треба регулярно нагадувати укро-ватнікам і московитським гостям, що таке Московія. Чого вона варта. І як "добре" живуть українські громадяни на окупованих нею територіях, зокрема в ОРДЛО.





Напоминает девушку, что бросила одного парня, пытается теперь начать встречаться с другим (чего он особо то и не хочет), но при этом постоянно бегает к бывшему, заглядывает ему в окна и интересуется - как он там, как у него в квартире, убрано или нет, что он сегодня на завтрак ел, куда и на что потратил деньги, и прочее..

Напоминает девушку, что бросила одного парня, пытается теперь начать встречаться с другим (чего он особо то и не хочет), но при этом постоянно бегает к бывшему, заглядывает ему в окна и интересуется - как он там, как у него в квартире, убрано или нет, что он сегодня на завтрак ел, куда и на что потратил деньги, и прочее..
Смех да и только....
Теперь уже точно не вернусь
Shram



https://www.youtube.com/watch?v=o3QoH3SYdu8



https://www.youtube.com/watch?v=o3QoH3SYdu8
ELON MUSK - Soviet Song(Full version of the song + Subs) - Трава у дома
19yuriy91

1 Фіни ніде не заявляли що відмовились від своїх територій Подписали мирные договора и акты по которым и проведены существующие сейчас границы. Кстати, если я правильно помню то СССР за часть территорий даже заплатил какие-то деньги по этим договорам. Подписали мирные договора и акты по которым и проведены существующие сейчас границы. Кстати, если я правильно помню то СССР за часть территорий даже заплатил какие-то деньги по этим договорам. 1 І ми підпишемо мирні акти

2 І ми отримаємо контрибуцію

3 При цьому мирні акти і контрибуція-будуть ,а здачі землі-не буде...



При цьому

Чому так сталось що триколор в Криму і ОРДЛО?

Кримчани хотіли російських зарплат - отримали російські ціни (трошки лаханулись) і як додаток,раніше кримчани заробляли 3 місяці на багатих туристах..а тратили зароблене 9 місяців на низькі українські ціни...Тепер заробляють менше - тратять більше..

ОРДЛОвці - думали що їх вугілля буде в росії йти на ура... ,а виявилось що ще років за 20 до ордло ,росія в Ростові антрацитові шахти закрила....



От і вийшло

Хотіли прихильники руССовесни жити в брежнєвському совку з ковбасою по 2-20... а потрапили в андроповський і взагалі без ковбаси...

Тепер живуть в свинюшнико/гадюшнику..але поки що не признають що лоханулись...

Східним німцям,до моменту коли вони берлінську стіну розвалили - також розповідали що соціалізм це вау....а вийшло так,що драпали оссі з цього соціалізму так,що не потрібно було навіть бундесверу вессі їх визволяти...

Так буде й у нас..

1 І ми підпишемо мирні акти
2 І ми отримаємо контрибуцію
3 При цьому мирні акти і контрибуція-будуть ,а здачі землі-не буде...

При цьому
Чому так сталось що триколор в Криму і ОРДЛО?
Кримчани хотіли російських зарплат - отримали російські ціни (трошки лаханулись) і як додаток,раніше кримчани заробляли 3 місяці на багатих туристах..а тратили зароблене 9 місяців на низькі українські ціни...Тепер заробляють менше - тратять більше..
ОРДЛОвці - думали що їх вугілля буде в росії йти на ура... ,а виявилось що ще років за 20 до ордло ,росія в Ростові антрацитові шахти закрила....

От і вийшло
Хотіли прихильники руССовесни жити в брежнєвському совку з ковбасою по 2-20... а потрапили в андроповський і взагалі без ковбаси...
Тепер живуть в свинюшнико/гадюшнику..але поки що не признають що лоханулись...
Східним німцям,до моменту коли вони берлінську стіну розвалили - також розповідали що соціалізм це вау....а війшло так,що драпали оссі з цього соціалізму так,що не потрібно було навіть бундесверу вессі їх визволяти...
Так буде й у нас..
Ви так швидко будете втікати від педерації ,що нам ще потрібно буде барьєр ставити, щоб ви себе самі під час бігу не передавили.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23006 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2346 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:38 Shram написав: Напоминает девушку, что бросила одного парня, пытается теперь начать встречаться с другим (чего он особо то и не хочет), но при этом постоянно бегает к бывшему, заглядывает ему в окна и интересуется - как он там, как у него в квартире, убрано или нет, что он сегодня на завтрак ел, куда и на что потратил деньги, и прочее..

Напоминает девушку, что бросила одного парня, пытается теперь начать встречаться с другим (чего он особо то и не хочет), но при этом постоянно бегает к бывшему, заглядывает ему в окна и интересуется - как он там, как у него в квартире, убрано или нет, что он сегодня на завтрак ел, куда и на что потратил деньги, и прочее..
Смех да и только...

Подивимось цього року-скільки дітей з ОРДЛО і Криму буде поступати в російські.а скільки в українські вузи...а тоді вже й будемо робити висновки хто в чиї вікна заглядає..
Поки що ордловці з кримчанами на всяк випадок паспорти України бережуть і за кордон їздять по наших з безвізом,а не по російських з куркою...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik

Поки що ордловці з кримчанами на всяк випадок паспорти України бережуть і за кордон їздять по наших з безвізом,а не по російських з куркою... Подивимось цього року-скільки дітей з ОРДЛО і Криму буде поступати в російські.а скільки в українські вузи...а тоді вже й будемо робити висновки хто в чиї вікна заглядає..Поки що ордловці з кримчанами на всяк випадок паспорти України бережуть і за кордон їздять по наших з безвізом,а не по російських з куркою... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Shram написав: На самом деле дело не в народе, дело в тех лидерах что у руля и того в какую сторону эти лидеры руль крутят.

А "лідери" ці з Марса прилетіли ...

А "лідери" ці з Марса прилетіли ...
І голосують за тих "лідерів" марсіани ...

Происходящее в Штатах показывает, что отличие в пересичных лишь в том, что они смотрят - футбол или бейсбол)))



Выборы в ордлАх нельзя проводить, потому что давление-влияние на избирателя сверхочевидно, то от того, что это давление-влияние в даже самых демократических условиях всего лишь становится немного меньше и другой формы --- основная суть не меняется.

Избиратель осуществляет выбор, не имея полной объективной информации, и под манипуляцией.

Да и со знанием политики, процессов общественного развития у него проблема. Дворнику, работяге, врачу и т.д. не до этого.



Осознанный свободный выбор массовым избирателем пока только в утопиях.



С нынешним уровнем развития психологии и инструментами влияния пересичных играют, как на скрипке.

Происходящее в Штатах показывает, что отличие в пересичных лишь в том, что они смотрят - футбол или бейсбол)))
Выборы в ордлАх нельзя проводить, потому что давление-влияние на избирателя сверхочевидно, то от того, что это давление-влияние в даже самых демократических условиях всего лишь становится немного меньше и другой формы --- основная суть не меняется.
Избиратель осуществляет выбор, не имея полной объективной информации, и под манипуляцией.
Да и со знанием политики, процессов общественного развития у него проблема. Дворнику, работяге, врачу и т.д. не до этого.
Осознанный свободный выбор массовым избирателем пока только в утопиях.
С нынешним уровнем развития психологии и инструментами влияния пересичных играют, как на скрипке.
Не марсиане, естественно.
detroytred

Puente написав: Чи той же Порошенко - якщо він такий вже аж-аж - не міг адекватніше реагувати на початку 2014

Як думаєте

Навіть коли Ви управлінський геній-скільки часу ваші геніальні задумки будуть йти з офісу Президента через море таких управлінців як ви -поки досягнуть необхідного виконавця...

А тепер ще згадайте гру зіпсований телефон....

Далі пояснювати?



Тепер по Грузії

Зайдіть в Гугль ,задайте запит ВВП Грузії і ВВП України... виведіть їх на один графік і будете шоковані..

ВВП грузії розвивався так само як і ВВП України....коли росло наше ВВП - росло грузинське,коли наше зупиняло ріст - зупинялось і грузинське...

Тому Саакашвілі сьогодні чомусь в Києві а не в Тбілісі...

Якщо вже по прямій аналогії

Ви хоч колись керували колективом з 100 осіб? а з 1000 ? а Державою в 40 млн ?
Як думаєте
Навіть коли Ви управлінський геній-скільки часу ваші геніальні задумки будуть йти з офісу Президента через море таких управлінців як ви -поки досягнуть необхідного виконавця...
А тепер ще згадайте гру зіпсований телефон....
Далі пояснювати?

Тепер по Грузії
Зайдіть в Гугль ,задайте запит ВВП Грузії і ВВП України... виведіть їх на один графік і будете шоковані..
ВВП грузії розвивався так само як і ВВП України....коли росло наше ВВП - росло грузинське,коли наше зупиняло ріст - зупинялось і грузинське...
Тому Саакашвілі сьогодні чомусь в Києві а не в Тбілісі...
Якщо вже по прямій аналогії
То уявляєте-сидять грузини на грузинських форумах і розказують що треба запросити Януковича в Грузію..бо янукович точно так само як і саакашвілі втік з територій Держави в яких були Президентами...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

