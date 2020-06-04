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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:35
budivelnik написав: Puente написав:
Не зміг він з якихось причин щось зробити - як того від нього хотіли - значить він і винен
Я даю 99% ,що Ваша сімя хотіла щоб Ви покерували нею краще..
Жінці не вистарчає одного ,дітям другого ,а батьки мріяли про третє...
Але при цьому Ви ж не вважаєте себе невдахою бо не зробили всього ,чого від вас очікували інші? Чи вважаєте?
Тому
1 Ніхто (навіть Господь Бог) - не зміг зробити так щоб
а - в нього вийшло все ,що він сам хотів
б - те що він зробив - всім подобалось
2 Від лідера залежить багато...але не більше 5% кінцевого результату(це при тому що він займає 0,0000025% від кількості працюючих , тобто його відповідальність у 2 млн разів вища ніж відповідальність середньостатистичного... але все ж не абсолютна.
Лидер -- это не в тему.
Речь идёт об управленце.
Лицо с правами и рычагами управления. Которые есть только у него. И никто за него его функции не выполнит.
Причём под управленцем следует понимать не обязательно только одного человека.
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detroytred
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:37
Puente написав:Frant
Що Зеленський м"яко кажучи - не тягне на президента - це розуміють всі . Але оті , що тягнули - починаючи з Кравчука - зробили щось дуже хороше для нашого майбутнього ? Чи той же Порошенко - якщо він такий вже аж-аж - не міг адекватніше реагувати на початку 2014 ? Не знав , не розумів , не зорієнтувався ? Ну і яка різниця - якщо результат один ? Якшо Саакашвілі щось в Грузії кардинально зрушив - то ніякі відкати в політиці не змогли все це зіпсувати і повернути до минулого . А у нас ? Та нічого ніде не міняється
Чому всі спроби побудови держави були невдалими? Відповідь: Де два українці – там три гетьмани.
Так склалося історично, що наші люди не сприймають керівника зі свого середовища. Не може гординя українця змиритися з тим, що ним керуватиме сусід чи кум. Коритися загарбнику набагато легше психологічно, навіть цей фактор сприяє згуртуванню українців, коли їх гноблять чужаки, консолідації. Як тільки українці в ході спротиву зкидують чужоземне ярмо, то одразу починається роздрай всередині.
1. В нас не було класичного рабства. Лише мяке - патріархальне.
2. Глибинні традиції демократіі - Січ, перша демократична Конституція Орлика, що з одного боку, як би й добре, а з іншого заважає централізації і побудови держави.
Якщо європейські країни пережили всі стадії суспільного розвитку: рабовласництво, феодалізм зі становою і абсолютною монархією, капіталізм, постіндустріальне суспільство, то ми досі блукаємо і знаходимося в гибридному феодалізмі, з фасадом буржуазної демократії і наявністю кланів.
Тобто нам необхідна централізація держави і влади. Треба, щоб ця держава зміцнилася, привчилася коритися волі керівника зі свого середовища. Поступово ця централізація повинна перейти в диктатуру закона.
Допоки ми не пройдемо ці всі стадії, то постійно буде роздрай. Кесар повинен взяти залізною рукою цю територію, людей і ліпити державу, яку бачить в своїй уяві. Впроваджувати свою ідеологію в свідомість мас. А потім вже відпускати вожжі до демократичнішого керування. І тоді в суспільстві не виникатиме розбіжностей з питаннь мови, історії і інших питань, що розколюють суспільство. Демократичний розвиток, на момент, гальмує становлення держави, як цілісного організму. Тим паче війна...Це взагалі надзвичайний стан, коли навіть найдемократичніші держави згортають демократію. А нам сам Бог велів. Національних провідників лише немає і еліти, що здатна будити народ і просвіщати. Комуністи винищили все.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в П'ят 05 чер, 2020 11:55, всього редагувалось 5 разів.
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:41
budivelnik написав: detroytred написав:
простые люди меняются очень и очень медленно. Столетиями.
Гораздо быстрее меняются власть имущие. Потому что находятся в других условиях (обеспечены, образованы, имеют соответствующий круг общения и интересов).
Изменившись сами, эти власть имущие, имея в руках рычаги управления и влияния, быстро и успешно меняют остальное общество.
1 Не століттями- а десятиліттями
Історія СРСР чи білійна історія з Мойсеєм...
2 Якщо Ви завтра десантуєте в Монголію найкращих представників управлінської еліти...ці представники прискорять швидкість економічних змін в Монголії...але точно не зможуть провести ці змінни швидше ніж на протязі двох поколінь(тих самих 30-40 років)
3 А от самі люди в стані поміняти своє життя всього на протязі одного покоління...
От і думайте
Коли зміни пройдуть швидше
Коли прості будуть хотіти змінитись
Чи еліта буде змушувати змінюватись..
При цьому
Особисто ви твердо переконані ,що еліта проводить зміни на власну користь і без врахування інтересів пересічних..
Тому в черговий раз труси/хрестик..
Мій варіант (кожен відповідальний за свої зміни) - набагато ефективніший
вашої фантазії ( зміни можна провести тільки під впливом еліти,але еліта цього робити не зацікавлена)
Уже сколько раз просил - в студию эту волшебную палочку, чтобы пересични стали хотіти.
Труси или крестик?
Так Вы не поняли, что речь идёт не об учёте можновладцями интересов пересичных, а о совпадении данных интересов. Банальном совпадении. И не более.
Другое дело, что уже интересы державы эти можновладци учитывают. Державы, как инструмента. Своего инструмента.
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detroytred
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:43
Puente написав: budivelnik написав: Puente написав:
Не зміг він з якихось причин щось зробити - як того від нього хотіли - значить він і винен
Я даю 99% ,що Ваша сімя хотіла щоб Ви покерували нею краще..
Жінці не вистарчає одного ,дітям другого ,а батьки мріяли про третє...
Але при цьому Ви ж не вважаєте себе невдахою бо не зробили всього ,чого від вас очікували інші? Чи вважаєте?
Тому
1 Ніхто (навіть Господь Бог) - не зміг зробити так щоб
а - в нього вийшло все ,що він сам хотів
б - те що він зробив - всім подобалось
2 Від лідера залежить багато...але не більше 5% кінцевого результату(це при тому що він займає 0,0000025% від кількості працюючих , тобто його відповідальність у 2 млн разів вища ніж відповідальність середньостатистичного... але все ж не абсолютна.
Клас - оцей Ваш пассаж якраз і говорить про те , що Ви ніколи не несли відповідальності перед великим колективом і вищим керівництвом одночасно .
Ви праві
В цьому я дуже подібний до Порошенка
1 Я несу відповідальність перед тими з ким живу і хто на мене працює...
2 В мене відсутнє керівництво наді мною...Я роблю те що вважаю за потрібне,а моя сімя і мої працівники своїм відношенням до мене і до роботи -голосують своєю поведінкою.
Ні податкова ні Президент Держави -для мене не є керівниками..вони для мене найняті менеджери,які виконують покладені на них функції.
Так що - спробуйте потрапити в ситуацію ,коли від Вас залежить Ваш результат...але при цьому відсутні люди .які будуть одночасно
а - вказувати як робити (особливо коли ви внутрішньо вважаєте що робити треба по іншому)
б - вимагати результат...
Або у Вас право працювати як самі вважаєте за потрібні - і відповідальність за отриманий результат..
Або Ви працюєте як вам вказують - але тоді й відповідальність за зроблене лежить на тих хто вказує...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:46
budivelnik написав: Puente написав:
Не зміг він з якихось причин щось зробити - як того від нього хотіли - значить він і винен
Я даю 99% ,що Ваша сімя хотіла щоб Ви покерували нею краще..
Жінці не вистарчає одного ,дітям другого ,а батьки мріяли про третє...
Але при цьому Ви ж не вважаєте себе невдахою бо не зробили всього ,чого від вас очікували інші? Чи вважаєте?
От ще на одну думку звернув увагу ...
Ви реально керуєте своєю сім"єю ? Як абсолютний монарх чи диктатор ?
Бо я таке не вмію робити . Зробити щось , забезпечити чимсь , порадити чи спробувати пояснити - оце чи не всі "зовнішні" можливості ... Дуже рідко - щось заборонити або примусити ... Та й яка це українська сім"я хоче ( чи навіть просто терпить ) , щоб нею хтось керував ? Фактичний лідер є завжди - але диктатор ? Це не наш менталітет ...
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Puente
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:48
detroytred написав:
Уже сколько раз просил - в студию эту волшебную палочку, чтобы пересични стали хотіти.
Так є чарівна палочка.. і вона чудово спрацювала в процесі економічної еволюції..
Ця паличка - це якість життя..
Хочеш жити погано - в колі таких самих невдах за пивом розсказуй що всі винуваті
Хочеш жити добре - вчись сам у тих хто живе краще від тебе..
І саме різниця між погано і добре - і є тим чарівним пенделем.який змушував люмпенів не залишатись люмпенами.а перебиратись у середній клас(при цьому ці люмпени проходили страшні моральні тортури...вони хотіли лежати і їсти бананів...а банани чомусь висіли на деревах і треба було себе змушувати працювати ,щоб ці банани дістати...
ПС
А соціальність держави це допомога щоб не вмерли з голоду( в той час коли є можливість (було б бажання) заробити на тістечка) ... і все.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:51
Puente написав: budivelnik написав: Puente написав:
Не зміг він з якихось причин щось зробити - як того від нього хотіли - значить він і винен
Я даю 99% ,що Ваша сімя хотіла щоб Ви покерували нею краще..
Жінці не вистарчає одного ,дітям другого ,а батьки мріяли про третє...
Але при цьому Ви ж не вважаєте себе невдахою бо не зробили всього ,чого від вас очікували інші? Чи вважаєте?
Тому
1 Ніхто (навіть Господь Бог) - не зміг зробити так щоб
а - в нього вийшло все ,що він сам хотів
б - те що він зробив - всім подобалось
2 Від лідера залежить багато...але не більше 5% кінцевого результату(це при тому що він займає 0,0000025% від кількості працюючих , тобто його відповідальність у 2 млн разів вища ніж відповідальність середньостатистичного... але все ж не абсолютна.
Клас - оцей Ваш пассаж якраз і говорить про те , що Ви ніколи не несли відповідальності перед великим колективом і вищим керівництвом одночасно .
А чё?!))
Так и заявить (на фоне своих косяков и руин) коллективу или начальникам -- а моя роль не более 5%))))
Напринимал на работу всяких..., создал систему поборов, сам бухаешь халатничаешь, выбрал план самый фиговый, и т.д -- и моя роль не более 5%))
Классика: как за столом - я начальник... Я вон ...; как отвечать - а я при чём.
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detroytred
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:52
Puente написав:
От ще на одну думку звернув увагу ...
Ви реально керуєте своєю сім"єю ? Як абсолютний монарх чи диктатор ?
Бо я таке не вмію робити . Зробити щось , забезпечити чимсь , порадити чи спробувати пояснити - оце чи не всі "зовнішні" можливості ... Дуже рідко - щось заборонити або примусити ... Та й яка це українська сім"я хоче ( чи навіть просто терпить ) , щоб нею хтось керував ? Фактичний лідер є завжди - але диктатор ? Це не наш менталітет ...
Я про те і кажу.
Немає в нас звички коритися, навіть на первинному рівні - сімї.
От в РФ - домострой. В нас жінка була вільною. Навіть могла керувати чоловіком, якщо характер сильніший був. Демократія. Начебто добре, а для побудови держави, не дуже...
Кесар, держава - це примус. А якщо починається базар, суперечки,то будь яка справа в цьому потоне. І ні до якого одностайного рішення не прийдемо.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:52
Puente написав:
Ви реально керуєте своєю сім"єю ? Як абсолютний монарх чи диктатор ?
В мене в сімї - повна демократія і все визначається голосуванням... правда в мене 4 голоси ,а в жінки і двох дочок-по одному
Але при цьому ,мій досвід підприємництва показав що найефективніше це не змушувати жити так як вважаєш за потрібне, а дати їм можливість самостійно приймати рішення...
А вже моя справа які рішення підтримувати ,а які приторможувати ..при цьому я це можу робити невидимо
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:55
detroytred написав:
Так и заявить (на фоне своих косяков и руин) коллективу или начальникам -- а моя роль не более 5%))))
Напринимал на работу всяких..., создал систему поборов, сам бухаешь халатничаешь, выбрал план самый фиговый, и т.д -- и моя роль не более 5%))
Тут нюанс..
1 Ти не сам прийшов - тебе обрали.
Якщо обирали по принципу - ми його виберемо і на пянку-а він нехай працює...
То не дивно ,що після вибору - той кого обрали може поводити себе як хоче...
2 А от коли обирали найкращого серед самих себе...То чого тоді дивуватись ,що на керівнику - 5% , а на 39 999 999 - 95%.?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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