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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 62716272627362746275> Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:35 budivelnik написав: Puente написав: Не зміг він з якихось причин щось зробити - як того від нього хотіли - значить він і винен Не зміг він з якихось причин щось зробити - як того від нього хотіли - значить він і винен Я даю 99% ,що Ваша сімя хотіла щоб Ви покерували нею краще..

Жінці не вистарчає одного ,дітям другого ,а батьки мріяли про третє...

Але при цьому Ви ж не вважаєте себе невдахою бо не зробили всього ,чого від вас очікували інші? Чи вважаєте?



Тому

1 Ніхто (навіть Господь Бог) - не зміг зробити так щоб

а - в нього вийшло все ,що він сам хотів

б - те що він зробив - всім подобалось

2 Від лідера залежить багато...але не більше 5% кінцевого результату(це при тому що він займає 0,0000025% від кількості працюючих , тобто його відповідальність у 2 млн разів вища ніж відповідальність середньостатистичного... але все ж не абсолютна. Я даю 99% ,що Ваша сімя хотіла щоб Ви покерували нею краще..Жінці не вистарчає одного ,дітям другого ,а батьки мріяли про третє...Але при цьому Ви ж не вважаєте себе невдахою бо не зробили всього ,чого від вас очікували інші? Чи вважаєте?Тому1 Ніхто (навіть Господь Бог) - не зміг зробити так щоба - в нього вийшло все ,що він сам хотівб - те що він зробив - всім подобалось2 Від лідера залежить багато...але не більше 5% кінцевого результату(це при тому що він займає 0,0000025% від кількості працюючих , тобто його відповідальність у 2 млн разів вища ніж відповідальність середньостатистичного... але все ж не абсолютна.

Лидер -- это не в тему.

Речь идёт об управленце.

Лицо с правами и рычагами управления. Которые есть только у него. И никто за него его функции не выполнит.



Причём под управленцем следует понимать не обязательно только одного человека. Лидер -- это не в тему.Речь идёт об управленце.Лицо с правами и рычагами управления. Которые есть только у него. И никто за него его функции не выполнит.Причём под управленцем следует понимать не обязательно только одного человека. detroytred

Повідомлень: 23078 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:37 Puente написав: Frant

Що Зеленський м"яко кажучи - не тягне на президента - це розуміють всі . Але оті , що тягнули - починаючи з Кравчука - зробили щось дуже хороше для нашого майбутнього ? Чи той же Порошенко - якщо він такий вже аж-аж - не міг адекватніше реагувати на початку 2014 ? Не знав , не розумів , не зорієнтувався ? Ну і яка різниця - якщо результат один ? Якшо Саакашвілі щось в Грузії кардинально зрушив - то ніякі відкати в політиці не змогли все це зіпсувати і повернути до минулого . А у нас ? Та нічого ніде не міняється Що Зеленський м"яко кажучи - не тягне на президента - це розуміють всі . Але оті , що тягнули - починаючи з Кравчука - зробили щось дуже хороше для нашого майбутнього ? Чи той же Порошенко - якщо він такий вже аж-аж - не міг адекватніше реагувати на початку 2014 ? Не знав , не розумів , не зорієнтувався ? Ну і яка різниця - якщо результат один ? Якшо Саакашвілі щось в Грузії кардинально зрушив - то ніякі відкати в політиці не змогли все це зіпсувати і повернути до минулого . А у нас ? Та нічого ніде не міняється

Чому всі спроби побудови держави були невдалими? Відповідь: Де два українці – там три гетьмани.



Так склалося історично, що наші люди не сприймають керівника зі свого середовища. Не може гординя українця змиритися з тим, що ним керуватиме сусід чи кум. Коритися загарбнику набагато легше психологічно, навіть цей фактор сприяє згуртуванню українців, коли їх гноблять чужаки, консолідації. Як тільки українці в ході спротиву зкидують чужоземне ярмо, то одразу починається роздрай всередині.



1. В нас не було класичного рабства. Лише мяке - патріархальне.



2. Глибинні традиції демократіі - Січ, перша демократична Конституція Орлика, що з одного боку, як би й добре, а з іншого заважає централізації і побудови держави.



Якщо європейські країни пережили всі стадії суспільного розвитку: рабовласництво, феодалізм зі становою і абсолютною монархією, капіталізм, постіндустріальне суспільство, то ми досі блукаємо і знаходимося в гибридному феодалізмі, з фасадом буржуазної демократії і наявністю кланів.



Тобто нам необхідна централізація держави і влади. Треба, щоб ця держава зміцнилася, привчилася коритися волі керівника зі свого середовища. Поступово ця централізація повинна перейти в диктатуру закона.



Допоки ми не пройдемо ці всі стадії, то постійно буде роздрай. Кесар повинен взяти залізною рукою цю територію, людей і ліпити державу, яку бачить в своїй уяві. Впроваджувати свою ідеологію в свідомість мас. А потім вже відпускати вожжі до демократичнішого керування. І тоді в суспільстві не виникатиме розбіжностей з питаннь мови, історії і інших питань, що розколюють суспільство. Демократичний розвиток, на момент, гальмує становлення держави, як цілісного організму. Тим паче війна...Це взагалі надзвичайний стан, коли навіть найдемократичніші держави згортають демократію. А нам сам Бог велів. Національних провідників лише немає і еліти, що здатна будити народ і просвіщати. Комуністи винищили все. Чому всі спроби побудови держави були невдалими? Відповідь: Де два українці – там три гетьмани.Так склалося історично, що наші люди не сприймають керівника зі свого середовища. Не може гординя українця змиритися з тим, що ним керуватиме сусід чи кум. Коритися загарбнику набагато легше психологічно, навіть цей фактор сприяє згуртуванню українців, коли їх гноблять чужаки, консолідації. Як тільки українці в ході спротиву зкидують чужоземне ярмо, то одразу починається роздрай всередині.1. В нас не було класичного рабства. Лише мяке - патріархальне.2. Глибинні традиції демократіі - Січ, перша демократична Конституція Орлика, що з одного боку, як би й добре, а з іншого заважає централізації і побудови держави.Якщо європейські країни пережили всі стадії суспільного розвитку: рабовласництво, феодалізм зі становою і абсолютною монархією, капіталізм, постіндустріальне суспільство, то ми досі блукаємо і знаходимося в гибридному феодалізмі, з фасадом буржуазної демократії і наявністю кланів.Тобто нам необхідна централізація держави і влади. Треба, щоб ця держава зміцнилася, привчилася коритися волі керівника зі свого середовища. Поступово ця централізація повинна перейти в диктатуру закона.Допоки ми не пройдемо ці всі стадії, то постійно буде роздрай. Кесар повинен взяти залізною рукою цю територію, людей і ліпити державу, яку бачить в своїй уяві. Впроваджувати свою ідеологію в свідомість мас. А потім вже відпускати вожжі до демократичнішого керування. І тоді в суспільстві не виникатиме розбіжностей з питаннь мови, історії і інших питань, що розколюють суспільство. Демократичний розвиток, на момент, гальмує становлення держави, як цілісного організму. Тим паче війна...Це взагалі надзвичайний стан, коли навіть найдемократичніші держави згортають демократію. А нам сам Бог велів. Національних провідників лише немає і еліти, що здатна будити народ і просвіщати. Комуністи винищили все. Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 05 чер, 2020 11:55, всього редагувалось 5 разів. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28816 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1949 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:41 budivelnik написав: detroytred написав: простые люди меняются очень и очень медленно. Столетиями.

Гораздо быстрее меняются власть имущие. Потому что находятся в других условиях (обеспечены, образованы, имеют соответствующий круг общения и интересов).

Изменившись сами, эти власть имущие, имея в руках рычаги управления и влияния, быстро и успешно меняют остальное общество. простые люди меняются очень и очень медленно. Столетиями.Гораздо быстрее меняются власть имущие. Потому что находятся в других условиях (обеспечены, образованы, имеют соответствующий круг общения и интересов).Изменившись сами, эти власть имущие, имея в руках рычаги управления и влияния, быстро и успешно меняют остальное общество. 1 Не століттями- а десятиліттями

Історія СРСР чи білійна історія з Мойсеєм...

2 Якщо Ви завтра десантуєте в Монголію найкращих представників управлінської еліти...ці представники прискорять швидкість економічних змін в Монголії...але точно не зможуть провести ці змінни швидше ніж на протязі двох поколінь(тих самих 30-40 років)

3 А от самі люди в стані поміняти своє життя всього на протязі одного покоління...

От і думайте

Коли зміни пройдуть швидше

Коли прості будуть хотіти змінитись

Чи еліта буде змушувати змінюватись..



При цьому

Особисто ви твердо переконані ,що еліта проводить зміни на власну користь і без врахування інтересів пересічних..

Тому в черговий раз труси/хрестик..

Мій варіант (кожен відповідальний за свої зміни) - набагато ефективніший

вашої фантазії ( зміни можна провести тільки під впливом еліти,але еліта цього робити не зацікавлена) 1 Не століттями- а десятиліттямиІсторія СРСР чи білійна історія з Мойсеєм...2 Якщо Ви завтра десантуєте в Монголію найкращих представників управлінської еліти...ці представники прискорять швидкість економічних змін в Монголії...але точно не зможуть провести ці змінни швидше ніж на протязі двох поколінь(тих самих 30-40 років)3 А от самі люди в стані поміняти своє життя всього на протязі одного покоління...От і думайтеКоли зміни пройдуть швидшеКоли прості будуть хотіти змінитисьЧи еліта буде змушувати змінюватись..При цьомуОсобисто ви твердо переконані ,що еліта проводить зміни на власну користь і без врахування інтересів пересічних..Тому в черговий раз труси/хрестик..Мій варіант (кожен відповідальний за свої зміни) - набагато ефективнішийвашої фантазії ( зміни можна провести тільки під впливом еліти,але еліта цього робити не зацікавлена)

Уже сколько раз просил - в студию эту волшебную палочку, чтобы пересични стали хотіти.



Труси или крестик?

Так Вы не поняли, что речь идёт не об учёте можновладцями интересов пересичных, а о совпадении данных интересов. Банальном совпадении. И не более.

Другое дело, что уже интересы державы эти можновладци учитывают. Державы, как инструмента. Своего инструмента. Уже сколько раз просил - в студию эту волшебную палочку, чтобы пересични стали хотіти.Труси или крестик?Так Вы не поняли, что речь идёт не об учёте можновладцями интересов пересичных, а о совпадении данных интересов. Банальном совпадении. И не более.Другое дело, что уже интересы державы эти можновладци учитывают. Державы, как инструмента. Своего инструмента. detroytred

Повідомлень: 23078 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:43 Puente написав: budivelnik написав: Puente написав: Не зміг він з якихось причин щось зробити - як того від нього хотіли - значить він і винен Не зміг він з якихось причин щось зробити - як того від нього хотіли - значить він і винен Я даю 99% ,що Ваша сімя хотіла щоб Ви покерували нею краще..

Жінці не вистарчає одного ,дітям другого ,а батьки мріяли про третє...

Але при цьому Ви ж не вважаєте себе невдахою бо не зробили всього ,чого від вас очікували інші? Чи вважаєте?



Тому

1 Ніхто (навіть Господь Бог) - не зміг зробити так щоб

а - в нього вийшло все ,що він сам хотів

б - те що він зробив - всім подобалось

2 Від лідера залежить багато...але не більше 5% кінцевого результату(це при тому що він займає 0,0000025% від кількості працюючих , тобто його відповідальність у 2 млн разів вища ніж відповідальність середньостатистичного... але все ж не абсолютна. Я даю 99% ,що Ваша сімя хотіла щоб Ви покерували нею краще..Жінці не вистарчає одного ,дітям другого ,а батьки мріяли про третє...Але при цьому Ви ж не вважаєте себе невдахою бо не зробили всього ,чого від вас очікували інші? Чи вважаєте?Тому1 Ніхто (навіть Господь Бог) - не зміг зробити так щоба - в нього вийшло все ,що він сам хотівб - те що він зробив - всім подобалось2 Від лідера залежить багато...але не більше 5% кінцевого результату(це при тому що він займає 0,0000025% від кількості працюючих , тобто його відповідальність у 2 млн разів вища ніж відповідальність середньостатистичного... але все ж не абсолютна. Клас - оцей Ваш пассаж якраз і говорить про те , що Ви ніколи не несли відповідальності перед великим колективом і вищим керівництвом одночасно . Клас - оцей Ваш пассаж якраз і говорить про те , що Ви ніколи не несли відповідальності перед великим колективом і вищим керівництвом одночасно . Ви праві

В цьому я дуже подібний до Порошенка

1 Я несу відповідальність перед тими з ким живу і хто на мене працює...

2 В мене відсутнє керівництво наді мною...Я роблю те що вважаю за потрібне,а моя сімя і мої працівники своїм відношенням до мене і до роботи -голосують своєю поведінкою.

Ні податкова ні Президент Держави -для мене не є керівниками..вони для мене найняті менеджери,які виконують покладені на них функції.



Так що - спробуйте потрапити в ситуацію ,коли від Вас залежить Ваш результат...але при цьому відсутні люди .які будуть одночасно

а - вказувати як робити (особливо коли ви внутрішньо вважаєте що робити треба по іншому)

б - вимагати результат...



Або у Вас право працювати як самі вважаєте за потрібні - і відповідальність за отриманий результат..

Або Ви працюєте як вам вказують - але тоді й відповідальність за зроблене лежить на тих хто вказує... Ви правіВ цьому я дуже подібний до Порошенка1 Я несу відповідальність перед тими з ким живу і хто на мене працює...2 В мене відсутнє керівництво наді мною...Я роблю те що вважаю за потрібне,а моя сімя і мої працівники своїм відношенням до мене і до роботи -голосують своєю поведінкою.Ні податкова ні Президент Держави -для мене не є керівниками..вони для мене найняті менеджери,які виконують покладені на них функції.Так що - спробуйте потрапити в ситуацію ,коли від Вас залежить Ваш результат...але при цьому відсутні люди .які будуть одночасноа - вказувати як робити (особливо коли ви внутрішньо вважаєте що робити треба по іншому)б - вимагати результат...Або у Вас право працювати як самі вважаєте за потрібні - і відповідальність за отриманий результат..Або Ви працюєте як вам вказують - але тоді й відповідальність за зроблене лежить на тих хто вказує... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23020 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2346 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:46 budivelnik написав: Puente написав: Не зміг він з якихось причин щось зробити - як того від нього хотіли - значить він і винен Не зміг він з якихось причин щось зробити - як того від нього хотіли - значить він і винен Я даю 99% ,що Ваша сімя хотіла щоб Ви покерували нею краще..

Жінці не вистарчає одного ,дітям другого ,а батьки мріяли про третє...

Але при цьому Ви ж не вважаєте себе невдахою бо не зробили всього ,чого від вас очікували інші? Чи вважаєте?

Я даю 99% ,що Ваша сімя хотіла щоб Ви покерували нею краще..Жінці не вистарчає одного ,дітям другого ,а батьки мріяли про третє...Але при цьому Ви ж не вважаєте себе невдахою бо не зробили всього ,чого від вас очікували інші? Чи вважаєте?



От ще на одну думку звернув увагу ...

Ви реально керуєте своєю сім"єю ? Як абсолютний монарх чи диктатор ?

Бо я таке не вмію робити . Зробити щось , забезпечити чимсь , порадити чи спробувати пояснити - оце чи не всі "зовнішні" можливості ... Дуже рідко - щось заборонити або примусити ... Та й яка це українська сім"я хоче ( чи навіть просто терпить ) , щоб нею хтось керував ? Фактичний лідер є завжди - але диктатор ? Це не наш менталітет ... От ще на одну думку звернув увагу ...Ви реально керуєте своєю сім"єю ? Як абсолютний монарх чи диктатор ?Бо я таке не вмію робити . Зробити щось , забезпечити чимсь , порадити чи спробувати пояснити - оце чи не всі "зовнішні" можливості ... Дуже рідко - щось заборонити або примусити ... Та й яка це українська сім"я хоче ( чи навіть просто терпить ) , щоб нею хтось керував ? Фактичний лідер є завжди - але диктатор ? Це не наш менталітет ... Puente Повідомлень: 3241 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 374 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:48 detroytred написав: Уже сколько раз просил - в студию эту волшебную палочку, чтобы пересични стали хотіти. Уже сколько раз просил - в студию эту волшебную палочку, чтобы пересични стали хотіти. Так є чарівна палочка.. і вона чудово спрацювала в процесі економічної еволюції..

Ця паличка - це якість життя..

Хочеш жити погано - в колі таких самих невдах за пивом розсказуй що всі винуваті

Хочеш жити добре - вчись сам у тих хто живе краще від тебе..



І саме різниця між погано і добре - і є тим чарівним пенделем.який змушував люмпенів не залишатись люмпенами.а перебиратись у середній клас(при цьому ці люмпени проходили страшні моральні тортури...вони хотіли лежати і їсти бананів...а банани чомусь висіли на деревах і треба було себе змушувати працювати ,щоб ці банани дістати...



ПС

А соціальність держави це допомога щоб не вмерли з голоду( в той час коли є можливість (було б бажання) заробити на тістечка) ... і все. Так є чарівна палочка.. і вона чудово спрацювала в процесі економічної еволюції..Ця паличка - це якість життя..Хочеш жити погано - в колі таких самих невдах за пивом розсказуй що всі винуватіХочеш жити добре - вчись сам у тих хто живе краще від тебе..І саме різниця між погано і добре - і є тим чарівним пенделем.який змушував люмпенів не залишатись люмпенами.а перебиратись у середній клас(при цьому ці люмпени проходили страшні моральні тортури...вони хотіли лежати і їсти бананів...а банани чомусь висіли на деревах і треба було себе змушувати працювати ,щоб ці банани дістати...ПСА соціальність держави це допомога щоб не вмерли з голоду( в той час коли є можливість (було б бажання) заробити на тістечка) ... і все. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23020 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2346 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:51 Puente написав: budivelnik написав: Puente написав: Не зміг він з якихось причин щось зробити - як того від нього хотіли - значить він і винен Не зміг він з якихось причин щось зробити - як того від нього хотіли - значить він і винен Я даю 99% ,що Ваша сімя хотіла щоб Ви покерували нею краще..

Жінці не вистарчає одного ,дітям другого ,а батьки мріяли про третє...

Але при цьому Ви ж не вважаєте себе невдахою бо не зробили всього ,чого від вас очікували інші? Чи вважаєте?



Тому

1 Ніхто (навіть Господь Бог) - не зміг зробити так щоб

а - в нього вийшло все ,що він сам хотів

б - те що він зробив - всім подобалось

2 Від лідера залежить багато...але не більше 5% кінцевого результату(це при тому що він займає 0,0000025% від кількості працюючих , тобто його відповідальність у 2 млн разів вища ніж відповідальність середньостатистичного... але все ж не абсолютна. Я даю 99% ,що Ваша сімя хотіла щоб Ви покерували нею краще..Жінці не вистарчає одного ,дітям другого ,а батьки мріяли про третє...Але при цьому Ви ж не вважаєте себе невдахою бо не зробили всього ,чого від вас очікували інші? Чи вважаєте?Тому1 Ніхто (навіть Господь Бог) - не зміг зробити так щоба - в нього вийшло все ,що він сам хотівб - те що він зробив - всім подобалось2 Від лідера залежить багато...але не більше 5% кінцевого результату(це при тому що він займає 0,0000025% від кількості працюючих , тобто його відповідальність у 2 млн разів вища ніж відповідальність середньостатистичного... але все ж не абсолютна.



Клас - оцей Ваш пассаж якраз і говорить про те , що Ви ніколи не несли відповідальності перед великим колективом і вищим керівництвом одночасно . Клас - оцей Ваш пассаж якраз і говорить про те , що Ви ніколи не несли відповідальності перед великим колективом і вищим керівництвом одночасно .

А чё?!))

Так и заявить (на фоне своих косяков и руин) коллективу или начальникам -- а моя роль не более 5%))))



Напринимал на работу всяких..., создал систему поборов, сам бухаешь халатничаешь, выбрал план самый фиговый, и т.д -- и моя роль не более 5%))





Классика: как за столом - я начальник... Я вон ...; как отвечать - а я при чём. А чё?!))Так и заявить (на фоне своих косяков и руин) коллективу или начальникам -- а моя роль не более 5%))))Напринимал на работу всяких..., создал систему поборов, сам бухаешь халатничаешь, выбрал план самый фиговый, и т.д -- и моя роль не более 5%))Классика: как за столом - я начальник... Я вон ...; как отвечать - а я при чём. detroytred

Повідомлень: 23078 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:52 Puente написав: От ще на одну думку звернув увагу ...

Ви реально керуєте своєю сім"єю ? Як абсолютний монарх чи диктатор ?

Бо я таке не вмію робити . Зробити щось , забезпечити чимсь , порадити чи спробувати пояснити - оце чи не всі "зовнішні" можливості ... Дуже рідко - щось заборонити або примусити ... Та й яка це українська сім"я хоче ( чи навіть просто терпить ) , щоб нею хтось керував ? Фактичний лідер є завжди - але диктатор ? Це не наш менталітет ... От ще на одну думку звернув увагу ...Ви реально керуєте своєю сім"єю ? Як абсолютний монарх чи диктатор ?Бо я таке не вмію робити . Зробити щось , забезпечити чимсь , порадити чи спробувати пояснити - оце чи не всі "зовнішні" можливості ... Дуже рідко - щось заборонити або примусити ... Та й яка це українська сім"я хоче ( чи навіть просто терпить ) , щоб нею хтось керував ? Фактичний лідер є завжди - але диктатор ? Це не наш менталітет ...

Я про те і кажу. Немає в нас звички коритися, навіть на первинному рівні - сімї.



От в РФ - домострой. В нас жінка була вільною. Навіть могла керувати чоловіком, якщо характер сильніший був. Демократія. Начебто добре, а для побудови держави, не дуже... Кесар, держава - це примус. А якщо починається базар, суперечки,то будь яка справа в цьому потоне. І ні до якого одностайного рішення не прийдемо. Я про те і кажу.Немає в нас звички коритися, навіть на первинному рівні - сімї.От в РФ - домострой. В нас жінка була вільною. Навіть могла керувати чоловіком, якщо характер сильніший був. Демократія. Начебто добре, а для побудови держави, не дуже...Кесар, держава - це примус. А якщо починається базар, суперечки,то будь яка справа в цьому потоне. І ні до якого одностайного рішення не прийдемо. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28816 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1949 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:52 Puente написав: Ви реально керуєте своєю сім"єю ? Як абсолютний монарх чи диктатор ? Ви реально керуєте своєю сім"єю ? Як абсолютний монарх чи диктатор ? В мене в сімї - повна демократія і все визначається голосуванням... правда в мене 4 голоси ,а в жінки і двох дочок-по одному

Але при цьому ,мій досвід підприємництва показав що найефективніше це не змушувати жити так як вважаєш за потрібне, а дати їм можливість самостійно приймати рішення...

А вже моя справа які рішення підтримувати ,а які приторможувати ..при цьому я це можу робити невидимо В мене в сімї - повна демократія і все визначається голосуванням... правда в мене 4 голоси ,а в жінки і двох дочок-по одномуАле при цьому ,мій досвід підприємництва показав що найефективніше це не змушувати жити так як вважаєш за потрібне, а дати їм можливість самостійно приймати рішення...А вже моя справа які рішення підтримувати ,а які приторможувати ..при цьому я це можу робити невидимо http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23020 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2346 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:55 detroytred написав: Так и заявить (на фоне своих косяков и руин) коллективу или начальникам -- а моя роль не более 5%))))

Напринимал на работу всяких..., создал систему поборов, сам бухаешь халатничаешь, выбрал план самый фиговый, и т.д -- и моя роль не более 5%)) Так и заявить (на фоне своих косяков и руин) коллективу или начальникам -- а моя роль не более 5%))))Напринимал на работу всяких..., создал систему поборов, сам бухаешь халатничаешь, выбрал план самый фиговый, и т.д -- и моя роль не более 5%)) Тут нюанс..

1 Ти не сам прийшов - тебе обрали.

Якщо обирали по принципу - ми його виберемо і на пянку-а він нехай працює...

То не дивно ,що після вибору - той кого обрали може поводити себе як хоче...

2 А от коли обирали найкращого серед самих себе...То чого тоді дивуватись ,що на керівнику - 5% , а на 39 999 999 - 95%.? Тут нюанс..1 Ти не сам прийшов - тебе обрали.Якщо обирали по принципу - ми його виберемо і на пянку-а він нехай працює...То не дивно ,що після вибору - той кого обрали може поводити себе як хоче...2 А от коли обирали найкращого серед самих себе...То чого тоді дивуватись ,що на керівнику - 5% , а на 39 999 999 - 95%.? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23020 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2346 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 62716272627362746275> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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