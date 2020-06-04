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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:58
budivelnik написав: detroytred написав:
Уже сколько раз просил - в студию эту волшебную палочку, чтобы пересични стали хотіти.
Так є чарівна палочка.. і вона чудово спрацювала в процесі економічної еволюції..
Ця паличка - це якість життя..
Хочеш жити погано - в колі таких самих невдах за пивом розсказуй що всі винуваті
Хочеш жити добре - вчись сам у тих хто живе краще від тебе..
І саме різниця між погано і добре - і є тим чарівним пенделем.який змушував люмпенів не залишатись люмпенами.а перебиратись у середній клас(при цьому ці люмпени проходили страшні моральні тортури...вони хотіли лежати і їсти бананів...а банани чомусь висіли на деревах і треба було себе змушувати працювати ,щоб ці банани дістати...
ПС
А соціальність держави це допомога щоб не вмерли з голоду( в той час коли є можливість (було б бажання) заробити на тістечка) ... і все.
Не проходит аргумент.
Иначе не было бы стран с рывками в развити и темпов реформ.
Вы опять микро- натягиваете на макро-.
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detroytred
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:03
budivelnik написав: detroytred написав:
Так и заявить (на фоне своих косяков и руин) коллективу или начальникам -- а моя роль не более 5%))))
Напринимал на работу всяких..., создал систему поборов, сам бухаешь халатничаешь, выбрал план самый фиговый, и т.д -- и моя роль не более 5%))
Тут нюанс..
1 Ти не сам прийшов - тебе обрали.
Якщо обирали по принципу - ми його виберемо і на пянку-а він нехай працює...
То не дивно ,що після вибору - той кого обрали може поводити себе як хоче...
2 А от коли обирали найкращого серед самих себе...То чого тоді дивуватись ,що на керівнику - 5% , а на 39 999 999 - 95%.?
Нюанс в том, что избираемый сам приложил массу усилий для манипулирования избирателем.
И ... если уж так вешать ответственность на избирателя, то следовало дать ему право и главное инструмент МГНОВЕННО снимать этого избранного. А ещё лучше и вовсе привлекать к ответственности.
Но можновладци об этом забыли))
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detroytred
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:05
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Уже сколько раз просил - в студию эту волшебную палочку, чтобы пересични стали хотіти.
Так є чарівна палочка.. і вона чудово спрацювала в процесі економічної еволюції..
Ця паличка - це якість життя..
Хочеш жити погано - в колі таких самих невдах за пивом розсказуй що всі винуваті
Хочеш жити добре - вчись сам у тих хто живе краще від тебе..
І саме різниця між погано і добре - і є тим чарівним пенделем.який змушував люмпенів не залишатись люмпенами.а перебиратись у середній клас(при цьому ці люмпени проходили страшні моральні тортури...вони хотіли лежати і їсти бананів...а банани чомусь висіли на деревах і треба було себе змушувати працювати ,щоб ці банани дістати...
ПС
А соціальність держави це допомога щоб не вмерли з голоду( в той час коли є можливість (було б бажання) заробити на тістечка) ... і все.
Не проходит аргумент.
Иначе не было бы стран с рывками в развити и темпов реформ.
Вы опять микро- натягиваете на макро-.
Все класно проходить
1 А яка різниця між ростом ВВП країни в ривку і середньостатистичним ростом у світі?
Середній по світу - 3%
Країна в ривку - від 7% і вище ...але десь максимум до 10% на протязі тривалого періоду в пару років
Різниця - всього 4-7%
2 Так от цих 4% - це і є вплив правильної еліти
, а ріст в 3-6% -це вплив зміни відношення самого населення
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:07
Будивельник
Вы опять упростили. развитие общества до роста ВВП.
Качество жизни...
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detroytred
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:08
detroytred написав:
И ... если уж так вешать ответственность на избирателя, то следовало дать ему право и главное инструмент МГНОВЕННО снимать этого избранного.
Без проблем...
Але права без обовязків не бувають...
Хочеш миттєво зняти - миттєво оплати свою помилку..
І все
Тоді маєш більше прав- відповідаєш за це збільшенням відповідальності...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:08
detroytred написав:
Вы опять микро- натягиваете на макро-.
Він сприймає примус, як стояти з нагайкою над кимось. Примус - це створення умов і правил, в межах яких, людина вимушена буде сама себе змінювати, не залишиться іншого виходу. Поки такі умови, не будуть створені керівником, розраховувати на високу свідомість, що людина буде сама себе змінювати, це утопія. Але нас є фантазьор на гілці, що ліпить чухню і не розуміє простих речей з підручника. Недовчився, але повчає людей з університетською освітою...
тільки на тій основі, що заробив пять копійок і вважає себе паном, а всіх інших бидлом.
Йому б в дзеркало уважнше зазирнути, але сліпий і глухий...
Несе таку брєдятіну і не помічає власної смішності. Тужиться-тужиться всіх обісрати, а заляпує лише сам себе. І головне, до добрих порад не прислухається. Та й як? Глухий же. Інвалід.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в П'ят 05 чер, 2020 12:09, всього редагувалось 1 раз.
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:09
detroytred написав:
Будивельник
Вы опять упростили. развитие общества до роста ВВП.
Качество жизни...
Для 80% суспільства - розвиток суспільства= скільки мяса в тарілці.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:11
budivelnik написав: detroytred написав:
И ... если уж так вешать ответственность на избирателя, то следовало дать ему право и главное инструмент МГНОВЕННО снимать этого избранного.
Без проблем...
Але права без обовязків не бувають...
Хочеш миттєво зняти - миттєво оплати свою помилку..
І все
Тоді маєш більше прав- відповідаєш за це збільшенням відповідальності...
Предложения от можновладцив не было.
Куда уж больше-то ответственность для народа? Он и так лишь один отвечает.
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detroytred
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:12
Козак-характерник написав:
Але нас є фантазьор на гілці, що ліпить чухню і не розуміє простих речей з підручника
Дурню
Фантазер -це альфонс з баптиською брошуркою замість знань.
Той в кого шість нулів на рахунку і річна сплата податків з сумою в пять нулів - той практик і реаліст.
От коли перестанеш дурити дівчатам голови і жити за їх рахунок,сплатиш податків в державу за три-чотири роки більше мільйону - тоді й отримаєш право надувати щоки і переказувати брошурки..
а поки ти ніхто і звуть тебе ніяк.
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budivelnik
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:12
[quote="4983440:budivelnik"][quote="4983433:detroytred"]Будивельник
Вы опять упростили. развитие общества до роста ВВП.
Качество жизни...[/quote]Для 80% суспільства - розвиток суспільства= скільки мяса в тарілці.[/quote]
Есть пирамида Маслоу...
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detroytred
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