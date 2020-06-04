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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:14
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
И ... если уж так вешать ответственность на избирателя, то следовало дать ему право и главное инструмент МГНОВЕННО снимать этого избранного.
Без проблем...
Але права без обовязків не бувають...
Хочеш миттєво зняти - миттєво оплати свою помилку..
І все
Тоді маєш більше прав- відповідаєш за це збільшенням відповідальності...
Предложения от можновладцив не было.
Куда уж больше-то ответственность для народа? Он и так лишь один отвечает.
Так на хвильку
А перед Ким відповідає народ?
Я -народ ,відповідаю перед своєю сімєю
Моя сімя народ - відповідає перед мною...
А ще перед ким?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:15
budivelnik написав: Козак-характерник написав:
Але нас є фантазьор на гілці, що ліпить чухню і не розуміє простих речей з підручника
Дурню
Фантазер -це альфонс з баптиською брошуркою замість знань.
Той в кого шість нулів на рахунку і річна сплата податків з сумою в пять нулів - той практик і реаліст.
От коли перестанеш дурити дівчатам голови і жити за їх рахунок,сплатиш податків в державу за три-чотири роки більше мільйону - тоді й отримаєш право надувати щоки і переказувати брошурки..
а поки ти ніхто і звуть тебе ніяк.
Фантазьор, Ти мене називала...Відпочивай, дядя! Ти вже не цікавий. Ясно все з Тобою. Як тебе жінка терпить то?
Питання риторичне. Так що не кіпішуй. Горбатого могила виправить.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в П'ят 05 чер, 2020 12:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:15
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Будивельник
Вы опять упростили. развитие общества до роста ВВП.
Качество жизни...
Для 80% суспільства - розвиток суспільства= скільки мяса в тарілці.
Есть пирамида Маслоу...
І що
Піраміда Маслоу-заперечує моє твердження?
Вона навпаки тільки його підтверджує.
Це ж не моя приказкаДобре їсти,файно спати-Бог здоровя мусить дати
Востаннє редагувалось budivelnik
в П'ят 05 чер, 2020 12:17, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:16
Будивельник
Вопрос был не перед кем.
А чем и как. Это главное.
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detroytred
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:17
Пирамида Маслоу заперечуэ.
Она шире куска мяса))
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:18
detroytred написав:
Пирамида Маслоу заперечуэ.
Она шире куска мяса))
Для 20% населення - ширше
Для 80% населення - а що таке Маслоу?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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