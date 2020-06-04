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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6273627462756276
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:54

  Shram написав:Никуда Украина не идёт.
Как бы мне и вам не хотелось.

Йде Україна. В ЄС!
І далі від дикої Московії.

Тому московіти та їх посіпаки плигають тут, як навіжені!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:56

  budivelnik написав:
  Козак-характерник написав:Але нас є фантазьор на гілці, що ліпить чухню і не розуміє простих речей з підручника
Дурню
Фантазер -це альфонс з баптиською брошуркою замість знань.
Той в кого шість нулів на рахунку і річна сплата податків з сумою в пять нулів - той практик і реаліст.
От коли перестанеш дурити дівчатам голови і жити за їх рахунок,сплатиш податків в державу за три-чотири роки більше мільйону - тоді й отримаєш право надувати щоки і переказувати брошурки..
а поки ти ніхто і звуть тебе ніяк.

Не тільки "баптист"та гравець. Ще й наркоша.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:08

  Puente написав:Що Ви весь час виправдовуєте Порошенка? Не зміг він з якихось причин щось зробити - як того від нього хотіли - значить він і винен . Незалежно ні від чого . Я , до речі , по суті - дауншифтер - і знаю , як воно колективами керувати - а він захотів 40 млн країною порулити . І не зміг ? Значить і винен у всьому , чого не зміг . Так само - як і будь-який інший керівник . На будь-якій посаді . Є правило 80 % - якби він стільки очікуваного зробив - стільки б за нього і проголосували б ... А не навпаки .

Якщо шість керівників(вибраних НАРОДОМ) з шести не змогли виконати ваші "хотелки", то можливо проблема не в керівниках а у вас і ваших "хотелках"?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:27

  budivelnik написав:
  Shram написав:Никуда Украина не идёт.
Как бы мне и вам не хотелось.
Топчется на месте.
Всё хождение свелось к тому что возле городских администраций рядом с флагами Украины повесили флаги ЕС.
Може ваше ордло з кримом і не йде....
А моя Україна - йде.
А хто з нас був правий - покаже час.


Конечно покажет.
Вернее уже показывает.
Ведь с 2014 года уже прошло шесть с половиной лет.
Шесть с половиной лет пустых обещаний и имитации деятельности украинской власти.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:34

  Frant написав:
  Shram написав:Никуда Украина не идёт.
Как бы мне и вам не хотелось.

Йде Україна. В ЄС!


Угу.
С 2004 идет в ЕС.
16 лет идет.
И каждый год мы слышим что через 5-10 лет мы придем.
Надо только пояса потуже затянуть, и подождать...
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:35

  andrijk777 написав:
  Puente написав:Що Ви весь час виправдовуєте Порошенка? Не зміг він з якихось причин щось зробити - як того від нього хотіли - значить він і винен . Незалежно ні від чого . Я , до речі , по суті - дауншифтер - і знаю , як воно колективами керувати - а він захотів 40 млн країною порулити . І не зміг ? Значить і винен у всьому , чого не зміг . Так само - як і будь-який інший керівник . На будь-якій посаді . Є правило 80 % - якби він стільки очікуваного зробив - стільки б за нього і проголосували б ... А не навпаки .

Якщо шість керівників(вибраних НАРОДОМ) з шести не змогли виконати ваші "хотелки", то можливо проблема не в керівниках а у вас і ваших "хотелках"?


А що - НАРОД - вміє правильно вибрати ? Он в Білорусі правильно вибирають , чи ні ? Чи в РФ ?
Демократія на виборах правильно працює тільки там , де все і так добре ...
Ну і жодного у нас не було з трьома П : Професійний , Патріотичний , Порядний ...
Востаннє редагувалось Puente в П'ят 05 чер, 2020 13:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:38

  Puente написав:
  andrijk777 написав:
  Puente написав:Що Ви весь час виправдовуєте Порошенка? Не зміг він з якихось причин щось зробити - як того від нього хотіли - значить він і винен . Незалежно ні від чого . Я , до речі , по суті - дауншифтер - і знаю , як воно колективами керувати - а він захотів 40 млн країною порулити . І не зміг ? Значить і винен у всьому , чого не зміг . Так само - як і будь-який інший керівник . На будь-якій посаді . Є правило 80 % - якби він стільки очікуваного зробив - стільки б за нього і проголосували б ... А не навпаки .

Якщо шість керівників(вибраних НАРОДОМ) з шести не змогли виконати ваші "хотелки", то можливо проблема не в керівниках а у вас і ваших "хотелках"?


А що - НАРОД - вміє правильно вибрати ? Он в Білорусі правильно вибирають , чи ні ? Чи в РФ ?
Демократія на виборах правильно працює тільки там , де все і так добре ...

Ок. Без народу:
Якщо шість керівників з шести не змогли виконати ваші "хотелки", то можливо проблема не в керівниках а у вас і ваших "хотелках"?
*В Білорусії були 1 вибори, в РФ - 2. Порівняння не коректне.
andrijk777
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