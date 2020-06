Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:54 Shram написав: Никуда Украина не идёт.

Как бы мне и вам не хотелось.

Как бы мне и вам не хотелось. Никуда Украина не идёт.Как бы мне и вам не хотелось.

Йде Україна. В ЄС!

І далі від дикої Московії.



Тому московіти та їх посіпаки плигають тут, як навіжені! Йде Україна. В ЄС!І далі від дикої Московії.Тому московіти та їх посіпаки плигають тут, як навіжені! Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21449 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1198 раз. Подякували: 2194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:56 budivelnik написав: Козак-характерник написав: Але нас є фантазьор на гілці, що ліпить чухню і не розуміє простих речей з підручника Але нас є фантазьор на гілці, що ліпить чухню і не розуміє простих речей з підручника Дурню

Фантазер -це альфонс з баптиською брошуркою замість знань.

Той в кого шість нулів на рахунку і річна сплата податків з сумою в пять нулів - той практик і реаліст.

От коли перестанеш дурити дівчатам голови і жити за їх рахунок,сплатиш податків в державу за три-чотири роки більше мільйону - тоді й отримаєш право надувати щоки і переказувати брошурки..

а поки ти ніхто і звуть тебе ніяк. ДурнюФантазер -це альфонс з баптиською брошуркою замість знань.Той в кого шість нулів на рахунку і річна сплата податків з сумою в пять нулів - той практик і реаліст.От коли перестанеш дурити дівчатам голови і жити за їх рахунок,сплатиш податків в державу за три-чотири роки більше мільйону - тоді й отримаєш право надувати щоки і переказувати брошурки..а поки ти ніхто і звуть тебе ніяк.

Не тільки "баптист"та гравець. Ще й наркоша. Не тільки "баптист"та гравець. Ще й наркоша. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Puente написав: Що Ви весь час виправдовуєте Порошенка? Не зміг він з якихось причин щось зробити - як того від нього хотіли - значить він і винен . Незалежно ні від чого . Я , до речі , по суті - дауншифтер - і знаю , як воно колективами керувати - а він захотів 40 млн країною порулити . І не зміг ? Значить і винен у всьому , чого не зміг . Так само - як і будь-який інший керівник . На будь-якій посаді . Є правило 80 % - якби він стільки очікуваного зробив - стільки б за нього і проголосували б ... А не навпаки .

Якщо шість керівників(вибраних НАРОДОМ) з шести не змогли виконати ваші "хотелки", то можливо проблема не в керівниках а у вас і ваших "хотелках"?

budivelnik написав: Shram написав: Никуда Украина не идёт.

Как бы мне и вам не хотелось.

Топчется на месте.

Всё хождение свелось к тому что возле городских администраций рядом с флагами Украины повесили флаги ЕС.

Как бы мне и вам не хотелось.

Топчется на месте.

Всё хождение свелось к тому что возле городских администраций рядом с флагами Украины повесили флаги ЕС. Никуда Украина не идёт.Как бы мне и вам не хотелось.Топчется на месте.Всё хождение свелось к тому что возле городских администраций рядом с флагами Украины повесили флаги ЕС. Може ваше ордло з кримом і не йде....

А моя Україна - йде.

А хто з нас був правий - покаже час. Може ваше ордло з кримом і не йде....А моя Україна - йде.А хто з нас був правий - покаже час.



Конечно покажет.

Вернее уже показывает.

Ведь с 2014 года уже прошло шесть с половиной лет.

Конечно покажет.

Вернее уже показывает.

Ведь с 2014 года уже прошло шесть с половиной лет.

Шесть с половиной лет пустых обещаний и имитации деятельности украинской власти.

Как бы мне и вам не хотелось. Никуда Украина не идёт.Как бы мне и вам не хотелось.

Йде Україна. В ЄС!

Йде Україна. В ЄС!



Угу.

С 2004 идет в ЕС.

16 лет идет.

И каждый год мы слышим что через 5-10 лет мы придем.

Угу.

С 2004 идет в ЕС.

16 лет идет.

И каждый год мы слышим что через 5-10 лет мы придем.

Надо только пояса потуже затянуть, и подождать...

Якщо шість керівників(вибраних НАРОДОМ) з шести не змогли виконати ваші "хотелки", то можливо проблема не в керівниках а у вас і ваших "хотелках"? Якщо шість керівників(вибраних НАРОДОМ) з шести не змогли виконати ваші "хотелки", то можливо проблема не в керівниках а у вас і ваших "хотелках"?



А що - НАРОД - вміє правильно вибрати ? Он в Білорусі правильно вибирають , чи ні ? Чи в РФ ?

Демократія на виборах правильно працює тільки там , де все і так добре ...

А що - НАРОД - вміє правильно вибрати ? Он в Білорусі правильно вибирають , чи ні ? Чи в РФ ?

Демократія на виборах правильно працює тільки там , де все і так добре ...

Ну і жодного у нас не було з трьома П : Професійний , Патріотичний , Порядний ...

Якщо шість керівників(вибраних НАРОДОМ) з шести не змогли виконати ваші "хотелки", то можливо проблема не в керівниках а у вас і ваших "хотелках"? Якщо шість керівників(вибраних НАРОДОМ) з шести не змогли виконати ваші "хотелки", то можливо проблема не в керівниках а у вас і ваших "хотелках"?



А що - НАРОД - вміє правильно вибрати ? Он в Білорусі правильно вибирають , чи ні ? Чи в РФ ?

Демократія на виборах правильно працює тільки там , де все і так добре ... А що - НАРОД - вміє правильно вибрати ? Он в Білорусі правильно вибирають , чи ні ? Чи в РФ ?Демократія на виборах правильно працює тільки там , де все і так добре ...

Ок. Без народу:

Ок. Без народу:

Якщо шість керівників з шести не змогли виконати ваші "хотелки", то можливо проблема не в керівниках а у вас і ваших "хотелках"?

Puente написав: А що - НАРОД - вміє правильно вибрати ? Он в Білорусі правильно вибирають , чи ні ? Чи в РФ ?

Демократія на виборах правильно працює тільки там , де все і так добре ...

Ну і жодного у нас не було з трьома П : Професійний , Патріотичний , Порядний ...

Демократія на виборах правильно працює тільки там , де все і так добре ...

Ну і жодного у нас не було з трьома П : Професійний , Патріотичний , Порядний ... А що - НАРОД - вміє правильно вибрати ? Он в Білорусі правильно вибирають , чи ні ? Чи в РФ ?Демократія на виборах правильно працює тільки там , де все і так добре ...Ну і жодного у нас не було з трьома П : Професійний , Патріотичний , Порядний ...

Як сказав один президент(по-моєму) - демократія погана форма правління, але поки що кращої не придумали.

В сучасному світі є фактично 2 форми правління - авторитарна і демократична.

Є країни, які живуть добре і з диктаторами - наприклад СА. Але ніхто ж не буде говорити що це заслуга їхніх шейхів. Це заслуга нафти і тільки нафти.

В загальному у світі демократії живуть значно краще ніж диктатури.

Я знаю одне - демократія краща ніж диктатура!

Хочете диктатуру - так і пишіть - "нам демократія не потрібна, потрібна диктатура"

Як сказав один президент(по-моєму) - демократія погана форма правління, але поки що кращої не придумали.

В сучасному світі є фактично 2 форми правління - авторитарна і демократична.

Є країни, які живуть добре і з диктаторами - наприклад СА. Але ніхто ж не буде говорити що це заслуга їхніх шейхів. Це заслуга нафти і тільки нафти.

В загальному у світі демократії живуть значно краще ніж диктатури.

Я знаю одне - демократія краща ніж диктатура!

Хочете диктатуру - так і пишіть - "нам демократія не потрібна, потрібна диктатура"

Тоді подискутуємо дальше. А чи вміє НАРОД обирати - в мене відповіді немає, і мені ця відповідь не потрібна. Якщо вам вона потрібна - читайте літературу, просвіщайтесь.

Shram написав: Frant написав: Shram написав: Мне нравится, что те кто сделали своим основным кредо слова "прощай Россия" всё без конца оглядываются на неё и твердят "а вот в России", "по сравнению с Россией", "посмотрите что в России".

Безумовно, треба регулярно нагадувати укро-ватнікам і московитським гостям, що таке Московія. Чого вона варта. І як "добре" живуть українські громадяни на окупованих нею територіях, зокрема в ОРДЛО. .

Напоминает девушку, что бросила одного парня, пытается теперь начать встречаться с другим (чего он особо то и не хочет), но при этом постоянно бегает к бывшему, заглядывает ему в окна и интересуется - как он там, как у него в квартире, убрано или нет, что он сегодня на завтрак ел, куда и на что потратил деньги, и прочее..

Смех да и только....

Безумовно, треба регулярно нагадувати укро-ватнікам і московитським гостям, що таке Московія. Чого вона варта. І як "добре" живуть українські громадяни на окупованих нею територіях, зокрема в ОРДЛО. .





Напоминает девушку, что бросила одного парня, пытается теперь начать встречаться с другим (чего он особо то и не хочет), но при этом постоянно бегает к бывшему, заглядывает ему в окна и интересуется - как он там, как у него в квартире, убрано или нет, что он сегодня на завтрак ел, куда и на что потратил деньги, и прочее..

Смех да и только.... Напоминает девушку, что бросила одного парня, пытается теперь начать встречаться с другим (чего он особо то и не хочет), но при этом постоянно бегает к бывшему, заглядывает ему в окна и интересуется - как он там, как у него в квартире, убрано или нет, что он сегодня на завтрак ел, куда и на что потратил деньги, и прочее..Смех да и только....

Чому Росія на відпускає ні Україну ні Грузію, а не навпаки.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

budivelnik написав: Shram написав: budivelnik написав: 1 Ми йдемо в сторону більш ефективних економічних формацій ніж росія з її сцарьом, а значить створюємо умови по яким...не ми будемо визволяти ОРДЛО і Крим,а кримчани з ОРДЛОвцями згадають що вони українці і попросяться в Україну(точно так само як східні німці попросились до західних) Никуда Украина не идёт.

Как бы мне и вам не хотелось.

Топчется на месте.

Всё хождение свелось к тому что возле городских администраций рядом с флагами Украины повесили флаги ЕС. Може ваше ордло з кримом і не йде....

А моя Україна - йде.

А хто з нас був правий - покаже час.

ПС

Хонекер також був твердо переконаний ,що ГДР розвивається краще від ФРН і штазі з зомбоящиком цю ілюзію 45 років підтримувала....

От тільки результат цього підтримування виявився неочікуваним для Хонекера і Штазі....

ППС

Вже роки три я спілкуюсь з податковою виключно по телефону, а сума сплачених мною податків зростає швидше ніж інфляція....

То як

Ми розвиваємось чи загниваємо?

Как бы мне и вам не хотелось.

Топчется на месте.

Всё хождение свелось к тому что возле городских администраций рядом с флагами Украины повесили флаги ЕС. Никуда Украина не идёт.Как бы мне и вам не хотелось.Топчется на месте.Всё хождение свелось к тому что возле городских администраций рядом с флагами Украины повесили флаги ЕС. Може ваше ордло з кримом і не йде....

А моя Україна - йде.

А хто з нас був правий - покаже час.



ПС

Хонекер також був твердо переконаний ,що ГДР розвивається краще від ФРН і штазі з зомбоящиком цю ілюзію 45 років підтримувала....

От тільки результат цього підтримування виявився неочікуваним для Хонекера і Штазі....



ППС

Вже роки три я спілкуюсь з податковою виключно по телефону, а сума сплачених мною податків зростає швидше ніж інфляція....

То як

Ми розвиваємось чи загниваємо? Може ваше ордло з кримом і не йде....А моя Україна - йде.А хто з нас був правий - покаже час.ПСХонекер також був твердо переконаний ,що ГДР розвивається краще від ФРН і штазі з зомбоящиком цю ілюзію 45 років підтримувала....От тільки результат цього підтримування виявився неочікуваним для Хонекера і Штазі....ППСВже роки три я спілкуюсь з податковою виключно по телефону, а сума сплачених мною податків зростає швидше ніж інфляція....То якМи розвиваємось чи загниваємо?

В ФРН є таке поняття як "остальжі", аналогічно як в нас "як добре було при СРСР"

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

