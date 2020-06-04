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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6274627562766277 Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:31 Puente написав: А що - НАРОД - вміє правильно вибрати ? Он в Білорусі правильно вибирають , чи ні ? Чи в РФ ?

Демократія на виборах правильно працює тільки там , де все і так добре ...

Ну і жодного у нас не було з трьома П : Професійний , Патріотичний , Порядний ... А що - НАРОД - вміє правильно вибрати ? Он в Білорусі правильно вибирають , чи ні ? Чи в РФ ?Демократія на виборах правильно працює тільки там , де все і так добре ...Ну і жодного у нас не було з трьома П : Професійний , Патріотичний , Порядний ...

Дехто не розуміє, що є хотєлкі, а є обєктивні умови історичного розвитку, які не можна перестрибнути. Що важливо? Демократія? Авторитаризм? Лідер? Народ? Чітка відповідь на це питання - немає нічого сталого і постійного. Все може бути доречне, АЛЕ лише в певних історичних умовах. І головним критерієм правильності того чи іншого постулату є ЕФЕКТИВНІСТЬ. Що ефектвніше саме на данний момент, а не хотєлкі чи фантазії будь кого з приводу того, що він важає кращим чи доречнішим. Треба вміти абстрагуватися від власних хотєлок і розмірковувати обєктивно, що багатьом не дано із за браку освіти. Але амбіцій повні штанці, щоки понадувати, та понадавати космічних порад космічної глупості.



"Не має значення, якого кольору кішка — чорна або біла — головне, аби вона вправно ловила мишей". Ден Сяопін дуже любив цей афоризм.



І китайський досвід дуже нам корисний.



1. Ден не втомлювався підкреслювати: треба якомога менше гучних, пафосних слів, нереальних планів. Слід спиратися на дійсність, на практику, на конкретні факти .



2. Немає формул, правильних для всіх часів, наголошував Ден. Кожна формула має застосовуватися для певної конкретної епохи.



3. Винятково важливою є повага до фахівців, до професійних кадрів, до інтелігенції взагалі. Їм треба багато, дуже багато платити — бо це в інтересах справи. Найперше були відновлені серйозні екзамени у вишах. Слід масово посилати обдаровану молодь вчитися на Захід — і водночас підвищувати якість освіти у Китаї. Обов’язкова умова оплати навчання на Заході державою — молодь має повертатися на Батьківщину!



А які уроки — хай дуже стисло — може винести з цієї драматичної історії Україна? Що нам до «великої пролетарської культурної революції»? На думку автора цих рядків, такі:



А) Потрібні не заідеологізовані реформи (хто є справді ліберальним? А хто є ультраліберальним, та ще й запропонує неймовірний економічний ріст у найкоротші терміни? Отой і переможе! І ніхто не замислюється, що це, по суті, варіант «великого стрибка» Мао 1958 року...) І кардинальне питання: в чиїх інтересах ці реформи проводитимуться? В інтересах «зовнішніх гравців», групи олігархів-компрадорів чи в інтересах більшості народу (комусь вважається в цьому «популізм», проте це — проблема проблем) .



Б) Аж поки критерієм успішності, «зеленим світлом» в політику буде не професіоналізм, не правдива освіченість, а «антикорупційнсть», «єврооптимізм» або, тим більше, належність до партії «Слуга народу» — діла не буде! Ще 2005 року (не 2014-го!) знаний історик, професор Валерій Степанков попереджав про небезпеку навіть найменших елементів «хунвейбінівського» стилю у підході до професійних кадрів.



В) Потрібні не «нові» обличчя (молодість й новизна ще нічого не гарантують), а освіченість, честь і патріотизм . Ден Сяопін розпочав реформи у 74 роки і справляв визначальний вплив на їх проведення аж до смерті — у 93 роки!



Це — лише деякі міркування (хай дискусійні). Читачі, можливо, погодяться, що для України цей комплекс питань, за всієї специфічності досвіду Китаю, є життєво важливим Дехто не розуміє, що є хотєлкі, а є обєктивні умови історичного розвитку, які не можна перестрибнути. Що важливо? Демократія? Авторитаризм? Лідер? Народ? Чітка відповідь на це питання - немає нічого сталого і постійного. Все може бути доречне, АЛЕ лише в певних історичних умовах. І головним критерієм правильності того чи іншого постулату є ЕФЕКТИВНІСТЬ. Що ефектвніше саме на данний момент, а не хотєлкі чи фантазії будь кого з приводу того, що він важає кращим чи доречнішим. Треба вміти абстрагуватися від власних хотєлок і розмірковувати обєктивно, що багатьом не дано із за браку освіти. Але амбіцій повні штанці, щоки понадувати, та понадавати космічних порад космічної глупості."Не має значення, якого кольору кішка — чорна або біла — головне, аби вона вправно ловила мишей". Ден Сяопін дуже любив цей афоризм.І китайський досвід дуже нам корисний.1. Ден не втомлювався підкреслювати: треба якомога менше гучних, пафосних слів, нереальних планів.2.3. Винятково важливою є повага до фахівців, до професійних кадрів, до інтелігенції взагалі. Їм треба багато, дуже багато платити — бо це в інтересах справи. Найперше були відновлені серйозні екзамени у вишах. Слід масово посилати обдаровану молодь вчитися на Захід — і водночас підвищувати якість освіти у Китаї. Обов’язкова умова оплати навчання на Заході державою — молодь має повертатися на Батьківщину!А які уроки — хай дуже стисло — може винести з цієї драматичної історії Україна? Що нам до «великої пролетарської культурної революції»? На думку автора цих рядків, такі:А) Потрібні не заідеологізовані реформи (хто є справді ліберальним? А хто є ультраліберальним, та ще й запропонує неймовірний економічний ріст у найкоротші терміни? Отой і переможе! І ніхто не замислюється, що це, по суті, варіант «великого стрибка» Мао 1958 року...) ІБ) Аж поки критерієм успішності, «зеленим світлом» в політику буде не професіоналізм, не правдива освіченість, а «антикорупційнсть», «єврооптимізм» або, тим більше, належність до партії «Слуга народу» — діла не буде! Ще 2005 року (не 2014-го!) знаний історик, професор Валерій Степанков попереджав про небезпеку навіть найменших елементів «хунвейбінівського» стилю у підході до професійних кадрів.В). Ден Сяопін розпочав реформи у 74 роки і справляв визначальний вплив на їх проведення аж до смерті — у 93 роки!Це — лише деякі міркування (хай дискусійні). Читачі, можливо, погодяться, що для України цей комплекс питань, за всієї специфічності досвіду Китаю, є життєво важливим Козак-характерник 2

Повідомлень: 28820 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1949 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:39

про штаты, рашу, народ, можно и на нас спроэцировать

с 15-30

https://www.youtube.com/watch?v=ke4FIQnWDOE достаточно любопытнопро штаты, рашу, народ, можно и на нас спроэцироватьс 15-30 19yuriy91 Повідомлень: 2789 З нами з: 15.09.12 Подякував: 248 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:57 andrijk777 написав: Puente написав: А що - НАРОД - вміє правильно вибрати ? Он в Білорусі правильно вибирають , чи ні ? Чи в РФ ?

Демократія на виборах правильно працює тільки там , де все і так добре ...

Ну і жодного у нас не було з трьома П : Професійний , Патріотичний , Порядний ... А що - НАРОД - вміє правильно вибрати ? Он в Білорусі правильно вибирають , чи ні ? Чи в РФ ?Демократія на виборах правильно працює тільки там , де все і так добре ...Ну і жодного у нас не було з трьома П : Професійний , Патріотичний , Порядний ...

Як сказав один президент(по-моєму) - демократія погана форма правління, але поки що кращої не придумали.

В сучасному світі є фактично 2 форми правління - авторитарна і демократична.

Є країни, які живуть добре і з диктаторами - наприклад СА. Але ніхто ж не буде говорити що це заслуга їхніх шейхів. Це заслуга нафти і тільки нафти.

В загальному у світі демократії живуть значно краще ніж диктатури.

Я знаю одне - демократія краща ніж диктатура!

Хочете диктатуру - так і пишіть - "нам демократія не потрібна, потрібна диктатура"

Тоді подискутуємо дальше. А чи вміє НАРОД обирати - в мене відповіді немає, і мені ця відповідь не потрібна. Якщо вам вона потрібна - читайте літературу, просвіщайтесь. Як сказав один президент(по-моєму) -В сучасному світі є фактично 2 форми правління - авторитарна і демократична.Є країни, які живуть добре і з диктаторами - наприклад СА. Але ніхто ж не буде говорити що це заслуга їхніх шейхів. Це заслуга нафти і тільки нафти.В загальному у світі демократії живуть значно краще ніж диктатури.Я знаю одне - демократія краща ніж диктатура!Тоді подискутуємо дальше. А чи вміє НАРОД обирати - в мене відповіді немає, і мені ця відповідь не потрібна. Якщо вам вона потрібна - читайте літературу, просвіщайтесь.



Це Черчіль сказав ... А давайте глянемо на недавню історію ... Південна Корея , Сінгапур - вилізли з болота під час і після диктатури . А потім вже стали демократичні .

А демократія взагалі - це Латинська Америка . Демократія там є - а толку нема ... Це Черчіль сказав ... А давайте глянемо на недавню історію ... Південна Корея , Сінгапур - вилізли з болота під час і після диктатури . А потім вже стали демократичні .А демократія взагалі - це Латинська Америка . Демократія там є - а толку нема ... Puente Повідомлень: 3245 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 375 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:02 Вам шашечки или ехать? Puente написав: Демократія там є - а толку нема ... Демократія там є - а толку нема ...

Ну це для деяких розрив шаблону. Обісрали улюблену цукерку. Всеруся, вдавлюся, але не покорюся... Назло кондуктору, піду пішки...назло мамкє, відморожу вуха... Ну це для деяких розрив шаблону.Обісрали улюблену цукерку.Всеруся, вдавлюся, але не покорюся...Назло кондуктору, піду пішки...назло мамкє, відморожу вуха... Козак-характерник 2

Повідомлень: 28820 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1949 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:13 Puente написав: andrijk777 написав: Puente написав: А що - НАРОД - вміє правильно вибрати ? Он в Білорусі правильно вибирають , чи ні ? Чи в РФ ?

Демократія на виборах правильно працює тільки там , де все і так добре ...

Ну і жодного у нас не було з трьома П : Професійний , Патріотичний , Порядний ... А що - НАРОД - вміє правильно вибрати ? Он в Білорусі правильно вибирають , чи ні ? Чи в РФ ?Демократія на виборах правильно працює тільки там , де все і так добре ...Ну і жодного у нас не було з трьома П : Професійний , Патріотичний , Порядний ...

Як сказав один президент(по-моєму) - демократія погана форма правління, але поки що кращої не придумали.

В сучасному світі є фактично 2 форми правління - авторитарна і демократична.

Є країни, які живуть добре і з диктаторами - наприклад СА. Але ніхто ж не буде говорити що це заслуга їхніх шейхів. Це заслуга нафти і тільки нафти.

В загальному у світі демократії живуть значно краще ніж диктатури.

Я знаю одне - демократія краща ніж диктатура!

Хочете диктатуру - так і пишіть - "нам демократія не потрібна, потрібна диктатура"

Тоді подискутуємо дальше. А чи вміє НАРОД обирати - в мене відповіді немає, і мені ця відповідь не потрібна. Якщо вам вона потрібна - читайте літературу, просвіщайтесь. Як сказав один президент(по-моєму) -В сучасному світі є фактично 2 форми правління - авторитарна і демократична.Є країни, які живуть добре і з диктаторами - наприклад СА. Але ніхто ж не буде говорити що це заслуга їхніх шейхів. Це заслуга нафти і тільки нафти.В загальному у світі демократії живуть значно краще ніж диктатури.Я знаю одне - демократія краща ніж диктатура!Тоді подискутуємо дальше. А чи вміє НАРОД обирати - в мене відповіді немає, і мені ця відповідь не потрібна. Якщо вам вона потрібна - читайте літературу, просвіщайтесь.



Це Черчіль сказав ... А давайте глянемо на недавню історію ... Південна Корея , Сінгапур - вилізли з болота під час і після диктатури . А потім вже стали демократичні .

А демократія взагалі - це Латинська Америка . Демократія там є - а толку нема ... Це Черчіль сказав ... А давайте глянемо на недавню історію ... Південна Корея , Сінгапур - вилізли з болота під час і після диктатури . А потім вже стали демократичні .А демократія взагалі - це Латинська Америка . Демократія там є - а толку нема ...

Глянув. І що?

Хочете диктатуру - так і пишіть - "нам демократія не потрібна, потрібна диктатура" А то ви виляєте хвостом. Наводите якісь одинокі приклади. Озвучте свою позицію нарешті.

І я не почув відповіді:

Якщо шість керівників з шести не змогли виконати ваші "хотелки", то можливо проблема не в керівниках а у вас і ваших "хотелках"? Глянув. І що?А то ви виляєте хвостом. Наводите якісь одинокі приклади. Озвучте свою позицію нарешті.І я не почув відповіді:Якщо шість керівників з шести не змогли виконати ваші "хотелки", то можливо проблема не в керівниках а у вас і ваших "хотелках"? andrijk777

Повідомлень: 2224 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:18 Потрібний результат. За результат відповідає керівник. Керівник ефективний чи ні? Може досягнути розультату чи ні? Не вміє досягати результату, то значить неефективний, на смітник історії. А стиль керування, то вже другорядне. Результат! Оце головне. Взявся за гуж, не кажи, що не дюж! Козак-характерник 2

Повідомлень: 28820 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1949 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6274627562766277 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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